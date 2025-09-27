घर में कितना सोना-चांदी रख सकते हैं आप? जानिए भारत में इसे लेकर क्या है नियम

5 . आयकर विभाग को देनी होगी जानकारी

आप कितनी भी चांदी रख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में चांदी है, तो आयकर विभाग उसके स्रोत के बारे में पूछताछ कर सकता है. यानी, आपको यह जानकारी देनी पड़ सकती है कि आपने यह चांदी कैसे खरीदी, पैसा कहाँ से आया. इसके लिए आपको अपनी आय के स्रोत, जैसे वेतन, व्यावसायिक आय, विरासत या संपत्ति की बिक्री, का ब्यौरा देना होगा. अगर आप यह सबूत नहीं दे पाते हैं, तो आयकर विभाग इसे अवैध मान सकता है, जिसके चलते आपको टैक्स या जुर्माना देना पड़ सकता है.

