Papaya Side Effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल

NASA ने एलियंस को लेकर किया बड़ा खुलासा, बातचीत सुनकर इंसानी कोड्स को कर रहे हैं डिकोड

PM मोदी ने लॉन्च किया BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क, आसानी से होगा 5G में अपग्रेड

Dussehra 2025: 1 या 2 अक्टूबर किस दिन है दशहरा?, रावण दहन की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लें

कितने दिन पहले कर सकते हैं पूरे ट्रेन कोच की बुकिंग? जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका

Durga Puja 2025: मां दुर्गा को विदाई से पहले क्यों होता है सिंदूर खेला? जानें रस्म की शुरुआत कब

घर में कितना सोना-चांदी रख सकते हैं आप? जानिए भारत में इसे लेकर क्या है नियम

Stree 3 नहीं, पहले दिखेगी 'छोटी स्त्री'.. हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की पहली एनिमेशन फिल्म का ऐलान!

Best Way to Running: रनिंग क्या खाली पेट करनी चाहिए?, दौड़ने से पहले कितना पानी पीना चाहिए?

भारत लाया गया BKI से जुड़ा खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह, कई गंभीर अपराधों में था आरोपी

लाइफस्टाइल

घर में कितना सोना-चांदी रख सकते हैं आप? जानिए भारत में इसे लेकर क्या है नियम

Sona-Chandi keeping guidelines rules in India: भारत में घर में सोना-चांदी रखने को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं. तो इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि क्या चांदी के लिए भी ऐसे कोई नियम हैं.

ऋतु सिंह | Sep 27, 2025, 11:22 AM IST

1.चांदी रखते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है

1

भारत में सोना-चांदी निवेश और धन संरक्षण का एक साधन है. कई लोग अपनी आर्थिक सुरक्षा और पारंपरिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने घरों में सोना-चांदी रखते हैं. लोग इसे चांदी के आभूषण, सिक्के या अन्य रूपों में खरीदकर सुरक्षित रखते हैं. हालांकि, सोने की तरह, चांदी रखते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है.
 

2.भारत में घर में चांदी रखने के नियम

2

भारत में घर में चांदी रखने की कोई निश्चित सीमा नहीं है. सोने के लिए यह सीमा आयकर अधिनियम के तहत तय है. हालाँकि, चांदी के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है. आप घर में कितनी भी मात्रा में चांदी रख सकते हैं, चाहे वह आभूषण के रूप में हो या सिक्कों के रूप में. यानी आप अपनी इच्छा और आर्थिक स्थिति के अनुसार घर में चांदी खरीदकर रख सकते हैं.
 

3. सोना घर पर कितना रख सकते हैं?

3

भारत में आप कितना सोना घर पर रख सकते हैं, बशर्ते आपके पास आय के स्रोत के वैध दस्तावेज़ हों.  
 

4.कितना सोना बिना कागजात के रख सकते हैं?

4

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नियमों के अनुसार, बिना किसी जांच के विवाहित महिलाएं 500 ग्राम, अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं. यदि आपके पास इस सीमा से अधिक सोना है, तो आपको सोने की खरीद को साबित करने वाले दस्तावेज़ दिखाने होंगे. अगर सोना इससे ज़्यादा है और उसका स्रोत स्पष्ट नहीं है, तो आयकर विभाग इसकी जाँच कर सकता है. लेकिन चाँदी के मामले में ऐसी कोई सीमा नहीं है. हालाँकि, ज़्यादा मात्रा में चाँदी होने पर उसकी खरीद का प्रमाण रखना ज़रूरी है.
 

5.आयकर विभाग को देनी होगी जानकारी

5

आप कितनी भी चांदी रख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में चांदी है, तो आयकर विभाग उसके स्रोत के बारे में पूछताछ कर सकता है. यानी, आपको यह जानकारी देनी पड़ सकती है कि आपने यह चांदी कैसे खरीदी, पैसा कहाँ से आया. इसके लिए आपको अपनी आय के स्रोत, जैसे वेतन, व्यावसायिक आय, विरासत या संपत्ति की बिक्री, का ब्यौरा देना होगा. अगर आप यह सबूत नहीं दे पाते हैं, तो आयकर विभाग इसे अवैध मान सकता है, जिसके चलते आपको टैक्स या जुर्माना देना पड़ सकता है.
 

6.कब रख सकते हैं अनलिमिटेड सोना-चांदी

6

यदि आपके पास आय के स्रोत के वैध दस्तावेज़ हैं, तो आप घर में कितना भी सोना रख सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आपके पास सोने की खरीद का चालान या बिल है, तो आप बिना किसी समस्या के उससे अधिक सोना रख सकते हैं.


