प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर प्रति घंटे कितना खर्च होता है? रोज का एक्सपेंस सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें

9 . प्रधानमंत्री मात्र एक नेता ही नहीं...

भारत के प्रधानमंत्री मात्र एक राजनीतिक नेता ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रतिनिधि भी होते हैं, और उनके जीवन पर सरकार का खर्च बहुत अधिक होता है. प्रतिदिन लगभग 1.17 करोड़ रुपये का सुरक्षा खर्च, साथ ही अन्य सरकारी प्रणालियों पर होने वाला खर्च, राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान का प्रमाण है. यद्यपि प्रधानमंत्री का निजी जीवन सरल होता है, फिर भी उनके पद की गंभीरता इन खर्चों को जायज ठहराती है.

