Weather Report: दिल्ली NCR में ठंड के साथ प्रदूषण का कहर, यूपी-बिहार में कोहरे का अलर्ट, जानें देशभर के मौसम का हाल

गूंगा-बहरा बनकर ध्यान भटकाता, फिर मोबाइल कर देता गायब... मुंबई पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ा

UP BJP President: यूपी में कैसे चुना जाता BJP प्रदेश अध्यक्ष, कौन-कौन करता है वोट? जानिए पूरा प्रोसेस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर प्रति घंटे कितना खर्च होता है? रोज का एक्सपेंस सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें

कौन हैं 23 साल के सलिल अरोड़ा, जिन्होंने IPL 2026 Auction से पहले खेली तूफानी पारी, ₹30 लाख का है बेस प्राइस

Mulank 5 Horoscope: 2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल

लाइफस्टाइल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर प्रति घंटे कितना खर्च होता है? रोज का एक्सपेंस सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें

पीएम मोदी न केवल अपनी राजनीति के लिए बल्कि अपनी सादगीपूर्ण जीवनशैली और अनुशासित दिनचर्या के लिए भी जाने जाते हैं. हालांकि, लोग हमेशा उनकी सुरक्षा, आवास और विदेश यात्राओं जैसे प्रशासनिक खर्चों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. तो चलिए आज जानें उनकी सिक्योरिटी पर कितना खर्च होता है.

ऋतु सिंह | Dec 13, 2025, 06:17 AM IST

1.पीएम मोदी का निजी जीवन सादा और अनुशासित है

पीएम मोदी का निजी जीवन सादा और अनुशासित है
1

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी जीवन सादा और अनुशासित है, लेकिन उनके पद की गरिमा और राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण सुरक्षा, आवास और यात्राओं पर बड़ा प्रशासनिक खर्च होता है. यह खर्च व्यक्तिगत नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च पद की सुरक्षा और सुचारु शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है.
 

2.प्रधानमंत्री पद के महत्व को देखें तो..

प्रधानमंत्री पद के महत्व को देखें तो..
2

प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है और देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उनकी सुरक्षा और कार्यकुशलता राष्ट्रीय हित का विषय है, इसलिए सरकार हर मामले में विशेष सावधानी बरतती है.
 

3.प्रधानमंत्री की दिनचर्या और यात्रा व्यय

प्रधानमंत्री की दिनचर्या और यात्रा व्यय
3

प्रधानमंत्री को देश के विभिन्न राज्यों का दौरा करना अनिवार्य है, इसलिए वे निरंतर यात्रा करते रहते हैं. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं का खर्च सरकार वहन करती है. विदेश यात्राओं, बैठकों और आधिकारिक दौरों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सरकार की होती है.
 

4.एसपीजी सुरक्षा के लिए प्रति घंटे लाखों रूपये का खर्च

एसपीजी सुरक्षा के लिए प्रति घंटे लाखों रूपये का खर्च
4

 नरेंद्र मोदी को विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की सुरक्षा प्रदान की जाती है. उनकी सुरक्षा के लिए 24 एसपीजी कमांडो हर समय उनके साथ रहते हैं. 2022-23 के लिए एसपीजी का बजट लगभग ₹385.95 करोड़ है. इसके अनुसार प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर प्रतिदिन लगभग ₹1.17 करोड़ और प्रति घंटे ₹4.90 लाख का खर्च आता है. यह सरकार की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है.
 

5.प्रधानमंत्री का खान-पान और निजी खर्च

प्रधानमंत्री का खान-पान और निजी खर्च
5

सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत 2015 में दायर एक आवेदन के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी सादा भोजन करते हैं और अपने भोजन का खर्च स्वयं वहन करते हैं. उनका आहार सरल है और इसमें अधिकतर शाकाहारी भोजन शामिल है. सरकार उनके भोजन का कोई खर्च वहन नहीं करती है.
 

6.सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले अन्य व्यय

सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले अन्य व्यय
6

भारत सरकार प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास, कर्मचारियों, आधिकारिक वाहनों और विदेश यात्राओं से संबंधित सभी व्यय वहन करती है. इसमें सुरक्षा, संचार सुविधाएं और राजनयिक संपर्क जैसे कई पहलू शामिल हैं. हालांकि, इन व्ययों में उनके व्यक्तिगत व्यय या भोजन व्यय शामिल नहीं हैं.
 

7. अनुशासित और सरल जीवन:

 अनुशासित और सरल जीवन:
7

नरेंद्र मोदी अपने जीवन में बहुत अनुशासित हैं और प्रतिदिन योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं. वे एक सरल जीवन शैली अपनाते हैं और उन्होंने कोई विलासितापूर्ण जीवनशैली नहीं चुनी है. हालांकि, उनके पद की अहमियत को देखते हुए सरकार उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है.

8.लोगों की जिज्ञासा और वास्तविकता

लोगों की जिज्ञासा और वास्तविकता
8

मोदी के सरल जीवन के पीछे छिपी प्रशासनिक व्यवस्था विशाल है. ये खर्चे, जो लोगों को चौंका देते हैं, राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा और कामकाज का अभिन्न अंग हैं. सुरक्षा, आवास और यात्रा खर्च राष्ट्र के हित में तय किए जाते हैं.
 

9. प्रधानमंत्री मात्र एक नेता ही नहीं...

प्रधानमंत्री मात्र एक नेता ही नहीं...
9

भारत के प्रधानमंत्री मात्र एक राजनीतिक नेता ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रतिनिधि भी होते हैं, और उनके जीवन पर सरकार का खर्च बहुत अधिक होता है. प्रतिदिन लगभग 1.17 करोड़ रुपये का सुरक्षा खर्च, साथ ही अन्य सरकारी प्रणालियों पर होने वाला खर्च, राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान का प्रमाण है. यद्यपि प्रधानमंत्री का निजी जीवन सरल होता है, फिर भी उनके पद की गंभीरता इन खर्चों को जायज ठहराती है.

Advertisement