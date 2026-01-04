भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी  

2 . देशभर में 7,500 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं

2

भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. देशभर में 7,500 से अधिक रेलवे स्टेशनों के साथ, प्रतिदिन 13,000 से अधिक यात्री ट्रेनें चलती हैं. लाखों यात्री प्रतिदिन ट्रेन से यात्रा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ट्रेन में आप बैठे हैं उसके पुर्जे कैसे होते हैं और उनकी कीमत कितनी होती है? ट्रेन लोहे की पटरियों पर चलती है और इसके पहिये भी मजबूत लोहे के बने होते हैं. हालांकि, ट्रेन के एक पहिये की कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे.

