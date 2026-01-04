FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

संभल में एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी, हाजीपुर में मदरसा खाली कराया जा रहा है, अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी, मदरसे में बुलडोजर के साथ पहुंचे अधिकारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ओडिशा की एक पत्थर खदान में बड़ा हादसा, अवैध खनन के दौरान विस्फोट से 2 की मौत, कई मलबे में दबे

ओडिशा की एक पत्थर खदान में बड़ा हादसा, अवैध खनन के दौरान विस्फोट से 2 की मौत, कई मलबे में दबे

यूपी के संभल में रातोंरात गायब हो गई मदीना मस्जिद, सुबह तक मलबा भी हो गया था साफ, जानें पूरा मामला

यूपी के संभल में रातोंरात गायब हो गई मदीना मस्जिद, सुबह तक मलबा भी हो गया था साफ, जानें पूरा मामला

पर्दे की वो 'मां' जिसे देख दर्शक मान लेते थे असली, जानें 'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी जिसकी जबरदस्त एक्टिंग ने मचाया था तहलका

पर्दे की वो 'मां' जिसे देख दर्शक मान लेते थे असली, जानें उस 'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी जिसकी जबरदस्त एक्टिंग ने मचाया था तहलका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी  

भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी

ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी  

Indian Railways wheel cost: क्या आपको पता है कि भारतीय ट्रेनों के पहिए कहां बनते हैं और इसके एक पहिए की कीमत कितनी होती है?

ऋतु सिंह | Jan 04, 2026, 11:09 AM IST

1.ट्रेन के पहिये की लाखों तक हो सकती है

ट्रेन के पहिये की लाखों तक हो सकती है
1

भारतीय रेलवे प्रतिदिन हजारों ट्रेनें चलाता है, लेकिन लोहे के मजबूत पहियों पर चलने वाली इन ट्रेनों की लागत आम आदमी की कल्पना से परे है. एक ट्रेन के पहिये की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक हो सकती है. हालांकि, ट्रेन की लागत इस बात पर निर्भर करती है कि वह कहां बनी है और किस प्रकार की है.
 

Advertisement

2. देशभर में 7,500 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं

देशभर में 7,500 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं
2

भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. देशभर में 7,500 से अधिक रेलवे स्टेशनों के साथ, प्रतिदिन 13,000 से अधिक यात्री ट्रेनें चलती हैं. लाखों यात्री प्रतिदिन ट्रेन से यात्रा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ट्रेन में आप बैठे हैं उसके पुर्जे कैसे होते हैं और उनकी कीमत कितनी होती है? ट्रेन लोहे की पटरियों पर चलती है और इसके पहिये भी मजबूत लोहे के बने होते हैं. हालांकि, ट्रेन के एक पहिये की कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे.
 

3.ट्रेन के रखरखाव पर हर साल हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं

ट्रेन के रखरखाव पर हर साल हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं
3

इस विशाल प्रणाली को चलाने के लिए, पटरियों, स्टेशनों, सिग्नल प्रणालियों और डिब्बों जैसे रेल उपकरणों पर हर साल हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं. रेल इंजीनियरिंग में पहिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ट्रेन का पूरा भार और यात्रियों की सुरक्षा उन्हीं पर निर्भर करती है. इसलिए लोग अक्सर सोचते हैं कि एक रेल पहिए की कीमत कितनी होती है?
 

4.ट्रेन का पहिया सिर्फ लोहे का एक गोल टुकड़ा नहीं होता

ट्रेन का पहिया सिर्फ लोहे का एक गोल टुकड़ा नहीं होता
4

ट्रेन का पहिया सिर्फ लोहे का एक गोल टुकड़ा नहीं होता. यह एक विशेष स्टील मिश्र धातु से बना होता है ताकि भारी वजन, तेज गति और लगातार घर्षण को सहन कर सके. इस पहिये को पटरी पर स्थिरता बनाए रखने और फिसलने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसलिए, इसका निर्माण उच्च तकनीक, गुणवत्ता परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए किया जाता है.
 

TRENDING NOW

5. रेल के पहिये पर कितना खर्च होता होगा?

रेल के पहिये पर कितना खर्च होता होगा?
5

रेल के पहिये की कीमत उसके डिजाइन, सामग्री और जिस रेलगाड़ी में उसका उपयोग होता है, उस पर निर्भर करती है. आम तौर पर, रेल के पहिये कई प्रकार के होते हैं. जानिए सरकार रेल के पहिये पर कितना खर्च करती है.
 

6.एक पहियों की कीमत लगभग 70,000 से 1लाख रुपए तक

एक पहियों की कीमत लगभग 70,000 से 1लाख रुपए तक
6

मीडिया रिपोर्टों और रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, ट्रेन के पहिए दो प्रकार के होते हैं, एक स्वदेशी और दूसरा आयातित. आयातित  एक पहिए की कीमत लगभग 70,000 से से 1लाख रुपए तक होती है. ये पहिए विदेशों से आयात किए जाते हैं और रेलवे के लोकोमोटिव या कोच कारखाने में असेंबल किए जाते हैं. स्वदेशी पहियों की कीमत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता और टिकाऊपन में कोई समझौता नहीं किया जाता.

7.एक यात्री डिब्बे में आमतौर पर आठ पहिये होते हैं

एक यात्री डिब्बे में आमतौर पर आठ पहिये होते हैं
7

एक यात्री डिब्बे में आमतौर पर आठ पहिये होते हैं. इस प्रकार, प्रति डिब्बे एक पहिये की कीमत लगभग 5.6 लाख रुपये होती है. 14 से 18 डिब्बों वाली एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, एक पहिये की कीमत कई करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.
 

8.वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के पहिए की कीमत जान लें

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के पहिए की कीमत जान लें
8

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो, भारत की सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के एक पहिये की कीमत लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपये है क्योंकि इसके पहिये सबसे आधुनिक तकनीक से बनाए गए हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी  
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी
ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे
ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे
लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें
लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें
10 साल से गायब फिर 1 साल में कमाए 2000 करोड़, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे धुरंधरों को इस बॉलीवुड हीरो ने छोड़ा पीछे
10 साल से गायब फिर 1 साल में कमाए 2000 करोड़, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे धुरंधरों को इस बॉलीवुड हीरो ने छोड़ा पीछे
Dhurandhar Ban: अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर', जिसने भारत में धूम मचा दी वो 6 देशों में प्रतिबंधित क्यों है?
अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर', जिसने भारत में धूम मचा दी वो 6 देशों में प्रतिबंधित क्यों है?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन  
इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
MORE
Advertisement