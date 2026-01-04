भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी  

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 04, 2026, 11:09 AM IST
1.ट्रेन के पहिये की लाखों तक हो सकती है
भारतीय रेलवे प्रतिदिन हजारों ट्रेनें चलाता है, लेकिन लोहे के मजबूत पहियों पर चलने वाली इन ट्रेनों की लागत आम आदमी की कल्पना से परे है. एक ट्रेन के पहिये की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक हो सकती है. हालांकि, ट्रेन की लागत इस बात पर निर्भर करती है कि वह कहां बनी है और किस प्रकार की है.
2. देशभर में 7,500 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं
भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. देशभर में 7,500 से अधिक रेलवे स्टेशनों के साथ, प्रतिदिन 13,000 से अधिक यात्री ट्रेनें चलती हैं. लाखों यात्री प्रतिदिन ट्रेन से यात्रा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ट्रेन में आप बैठे हैं उसके पुर्जे कैसे होते हैं और उनकी कीमत कितनी होती है? ट्रेन लोहे की पटरियों पर चलती है और इसके पहिये भी मजबूत लोहे के बने होते हैं. हालांकि, ट्रेन के एक पहिये की कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे.
3.ट्रेन के रखरखाव पर हर साल हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं
इस विशाल प्रणाली को चलाने के लिए, पटरियों, स्टेशनों, सिग्नल प्रणालियों और डिब्बों जैसे रेल उपकरणों पर हर साल हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं. रेल इंजीनियरिंग में पहिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ट्रेन का पूरा भार और यात्रियों की सुरक्षा उन्हीं पर निर्भर करती है. इसलिए लोग अक्सर सोचते हैं कि एक रेल पहिए की कीमत कितनी होती है?
4.ट्रेन का पहिया सिर्फ लोहे का एक गोल टुकड़ा नहीं होता
ट्रेन का पहिया सिर्फ लोहे का एक गोल टुकड़ा नहीं होता. यह एक विशेष स्टील मिश्र धातु से बना होता है ताकि भारी वजन, तेज गति और लगातार घर्षण को सहन कर सके. इस पहिये को पटरी पर स्थिरता बनाए रखने और फिसलने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसलिए, इसका निर्माण उच्च तकनीक, गुणवत्ता परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए किया जाता है.
5. रेल के पहिये पर कितना खर्च होता होगा?
रेल के पहिये की कीमत उसके डिजाइन, सामग्री और जिस रेलगाड़ी में उसका उपयोग होता है, उस पर निर्भर करती है. आम तौर पर, रेल के पहिये कई प्रकार के होते हैं. जानिए सरकार रेल के पहिये पर कितना खर्च करती है.
6.एक पहियों की कीमत लगभग 70,000 से 1लाख रुपए तक
मीडिया रिपोर्टों और रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, ट्रेन के पहिए दो प्रकार के होते हैं, एक स्वदेशी और दूसरा आयातित. आयातित एक पहिए की कीमत लगभग 70,000 से से 1लाख रुपए तक होती है. ये पहिए विदेशों से आयात किए जाते हैं और रेलवे के लोकोमोटिव या कोच कारखाने में असेंबल किए जाते हैं. स्वदेशी पहियों की कीमत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता और टिकाऊपन में कोई समझौता नहीं किया जाता.
7.एक यात्री डिब्बे में आमतौर पर आठ पहिये होते हैं
एक यात्री डिब्बे में आमतौर पर आठ पहिये होते हैं. इस प्रकार, प्रति डिब्बे एक पहिये की कीमत लगभग 5.6 लाख रुपये होती है. 14 से 18 डिब्बों वाली एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, एक पहिये की कीमत कई करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.
8.वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के पहिए की कीमत जान लें
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो, भारत की सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के एक पहिये की कीमत लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपये है क्योंकि इसके पहिये सबसे आधुनिक तकनीक से बनाए गए हैं.
