भारत का कितना कर्ज आज तक नहीं चुका सका पाकिस्तान? जानिए दुश्मन देश को हिंदुस्तान ने कब दिया था ऋण

ऋतु सिंह | Jan 04, 2026, 12:16 PM IST
1. भारत का भी ऋणि है पाकिस्तान
बहुत कम लोगों को पता होगा की पाकिस्तान केवल दुनिया के कई देशों का ही नहीं, बल्कि भारत का भी कर्जदार है और ये कर्ज आज तक उस पर बकाया है.
2. 1.29 अरब डॉलर का नया ऋण लिया था पाकिस्तान
2025 में पाकिस्तान में व्यापक भ्रष्टाचार और कमजोर शासन व्यवस्था के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 1.29 अरब डॉलर के नए ऋण को मंजूरी दी थी. दुनिया के कई देशों से कर्ज लेने का बाद अब आईएमएफ की ओर हमेशा कटोरा लेकर पाक खड़ा रहता है. लेकिन शायद ही लोगों को पता होगा की पाकिस्तान भारत का भी कर्जदार सालों से है. आईएमएफ ने हाल ही में पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ऋण स्वीकृत किया है. इस खबर के बाद भारत में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत भी पाकिस्तान को ऋण देता है? और अगर दिया है तो कब और कितना?
3.क्या भारत नए ऋण दे रहा है?
इसका सीधा जवाब है - नहीं. भारत सरकार वर्तमान में पाकिस्तान को कोई नया ऋण या वित्तीय सहायता नहीं दे रही है. दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में आई गिरावट के बाद , भारत ने सभी प्रकार की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता रोक दी है. फिलहाल, भारत की ओर से पाकिस्तान के लिए कोई क्रेडिट लाइन, सहायता पैकेज या विकास ऋण उपलब्ध नहीं है.
4.तब किस समय मिला था पाक को कर्ज
भले ही भारत वर्तमान में पाकिस्तान को ऋण नहीं दे रहा है, फिर भी पाकिस्तान भारत का ऋणी है. यह ऋण सन् 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय से चला आ रहा है. उस समय हुए वित्तीय समझौतों के अनुसार, पाकिस्तान को भारत को एक निश्चित राशि का भुगतान करना था.
5.भारत का लगभग 3 अरब रुपये बकाया है
भारत सरकार के दस्तावेजों, जिनमें केंद्रीय बजट 2021-22 भी शामिल है, के अनुसार, पाकिस्तान पर आज भी भारत का लगभग 3 अरब (300 करोड़) रुपये बकाया है. दशकों बीत जाने के बावजूद, इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है.
6.पाकिस्तान पर चीन का भारी कर्ज
पाकिस्तान की व्यापक आर्थिक स्थिति बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है. अनुमानों के अनुसार, पाकिस्तान का कुल विदेशी ऋण 2025 तक बढ़कर 130 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है. अकेले चीन से ही पाकिस्तान पर 26.5 अरब डॉलर का ऋण है. इसके बाद आईएमएफ और अन्य वित्तीय संस्थानों का नंबर आता है.
7.कितने रुपये के कर्ज में है पाकिस्तान ?
पाकिस्तान इस समय लगभग 10 से 11 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है. इसमें घरेलू और विदेशी दोनों तरह का ऋण शामिल है. विदेशी कर्ज का बड़ा हिस्सा IMF, विश्व बैंक, चीन और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लिया गया है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में बनी हुई है. कुल मिलाकर विश्व में इन अमीर देशों पर 36 ट्रिलियन डॉलर का ऋण है.
8.वैश्विक मंच पर भारत का विरोध
भारत प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का सदस्य है. जब भी इन संस्थानों के माध्यम से पाकिस्तान को ऋण देने की बात आती है, भारत इसका कड़ा विरोध करता है. हालांकि भारत के पास प्रत्यक्ष 'वीटो पावर' नहीं है, फिर भी भारत अरबों डॉलर के ऋण पैकेजों के खिलाफ औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराता है.
