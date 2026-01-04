भारत का कितना कर्ज आज तक नहीं चुका सका पाकिस्तान? जानिए दुश्मन देश को हिंदुस्तान ने कब दिया था ऋण

2 . 1.29 अरब डॉलर का नया ऋण लिया था पाकिस्तान

2025 में पाकिस्तान में व्यापक भ्रष्टाचार और कमजोर शासन व्यवस्था के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 1.29 अरब डॉलर के नए ऋण को मंजूरी दी थी. दुनिया के कई देशों से कर्ज लेने का बाद अब आईएमएफ की ओर हमेशा कटोरा लेकर पाक खड़ा रहता है. लेकिन शायद ही लोगों को पता होगा की पाकिस्तान भारत का भी कर्जदार सालों से है. आईएमएफ ने हाल ही में पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ऋण स्वीकृत किया है. इस खबर के बाद भारत में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत भी पाकिस्तान को ऋण देता है? और अगर दिया है तो कब और कितना?