दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

3 . चेहरा कब-कब धोना चाहिए?

3

त्वचा विशेषज्ञों का मानना ​​है कि स्वस्थ त्वचा के लिए दिन में दो बार चेहरा धोना पर्याप्त है. पहली बार सुबह में चेहरा धोने से पसीना, गंदगी और रात में जमा अतिरिक्त तेल साफ होता है. दूसरी बार सोने से पहले दिन भर की गंदगी, प्रदूषण और मेकअप के अवशेषों को अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है. बार-बार चेहरा धोने से आपकी त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म हो सकती है, जिससे वह रूखी, बेजान और पपड़ीदार हो सकती है. इसलिए, संतुलित चेहरा धोने की दिनचर्या बनाए रखना बेहद ज़रूरी है.

