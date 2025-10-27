FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

क्या बार-बार चेहरा धोना आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है? कुछ लोग सोचते हैं कि बार-बार चेहरा धोने से त्वचा साफ़ और तेल-मुक्त रहती है, लेकिन अक्सर इसका उल्टा असर होता है.

ऋतु सिंह | Oct 27, 2025, 06:57 AM IST

1.बार-बार चेहरा धोना सही नहीं होता

बार-बार चेहरा धोना सही नहीं होता
1

हम सभी चाहते हैं कि हमारी त्वचा साफ़ और चमकदार दिखे. खासकर महिलाएं अपनी त्वचा की बहुत अच्छी देखभाल करना पसंद करती हैं. इसलिए, चेहरे की देखभाल में चेहरा धोना एक ज़रूरी कदम है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार-बार चेहरा धोना आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है?
 

2.दिन में कितनी बार चेहरा धोना चाहिए

दिन में कितनी बार चेहरा धोना चाहिए
2

कुछ लोगों का मानना ​​है कि बार-बार चेहरा धोने से आपकी त्वचा साफ़ और तैलीय रहती है, लेकिन अक्सर इसका उल्टा असर होता है. बार-बार चेहरा धोने से आपकी त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म हो सकती है, जिससे रूखापन, रैशेज और मुंहासे हो सकते हैं. तो आइए जानें कि दिन में कितनी बार चेहरा धोना आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद है.
 

3.चेहरा कब-कब धोना चाहिए?

चेहरा कब-कब धोना चाहिए?
3

त्वचा विशेषज्ञों का मानना ​​है कि स्वस्थ त्वचा के लिए दिन में दो बार चेहरा धोना पर्याप्त है. पहली बार सुबह में चेहरा धोने से पसीना, गंदगी और रात में जमा अतिरिक्त तेल साफ होता है. दूसरी बार सोने से पहले दिन भर की गंदगी, प्रदूषण और मेकअप के अवशेषों को अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है. बार-बार चेहरा धोने से आपकी त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म हो सकती है, जिससे वह रूखी, बेजान और पपड़ीदार हो सकती है. इसलिए, संतुलित चेहरा धोने की दिनचर्या बनाए रखना बेहद ज़रूरी है.
 

4.बार-बार चेहरा धोने के नुकसान

बार-बार चेहरा धोने के नुकसान
4

बार-बार चेहरा धोने से त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत कमजोर हो जाती है. और नेचुरल नमी खोने से चेहरे रूखा-सूखा होने लगता है और झुर्रियां पड़ने लगती हैं. साथ ही शुष्क त्वचा के कारण अतिरिक्त तेल का उत्पादन होता है, जिससे मुंहासे होने की संभावना बढ़ जाती है.

5.कैसे धोना चाहिए अपना चेहरा

कैसे धोना चाहिए अपना चेहरा
5

 चेहरे पर हमेशा हल्के हाथों से मालिश करें, जोर से न रगड़ें. चेहरा धोने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि त्वचा सूखी न हो. यदि आपको बहुत अधिक पसीना आ रहा है या आप धूप/प्रदूषण में बाहर हैं, तो आप आवश्यकता पड़ने पर अपना चेहरा दोबारा धो सकते हैं, लेकिन अपना चेहरा बार-बार धोने से बचें.
 

6.सही फेस वॉश कैसे चुनें?

सही फेस वॉश कैसे चुनें?
6

तैलीय त्वचा के लिए - हल्के और जेल-आधारित फेस वॉश अच्छे होते हैं.
 
शुष्क त्वचा के लिए - नमी बनाए रखने के लिए क्रीम या मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश चुनें.
 
संवेदनशील त्वचा के लिए - ऐसा फेस वॉश चुनें जो रसायनों से मुक्त हो और जिसमें हल्के तत्व हों.
 
प्राकृतिक विकल्प - एलोवेरा, चंदन, हल्दी या गुलाब जल जैसे प्राकृतिक अर्क वाले उत्पाद त्वचा के लिए अधिक सुरक्षित होते हैं.
 

