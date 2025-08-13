Pet Dog: घर में पाल रखे हैं पालतू कुत्ते? जान लें कितनी बार उन्हें एंटी रेबीज टीका लगवाना है जरूरी

2 . आवारा कुत्तों से रेबीज का खतरा

2

आंकड़ों की मानें तो पिछले कुछ वर्षों में आवारा कुत्तों में बढ़ते हमलों और रैबीज से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है. साल 2024 में कुत्तों के काटने के 37 लाख 17 हजार 336 मामले सामने आए थे, जिसमें से करीब 54 लोगों की रेबीज की वजह से मौत हो गई थी.