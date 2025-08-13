Twitter
Advertisement
Headlines

Dog Astrology: घर में कुत्ता रखने से मजबूत होते हैं ये 2 ग्रह, जीवन में सुख संपत्ति और धन की नहीं होती कमी

जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा

Punjab Police Result 2025: पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड, punjabpolice.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

गूगल को क्यों बेचना पड़ रहा है Chrome? ये है अंदर की कहानी... भारतीय की कंपनी ने दिया 3023566200000 रुपये में खरीदने का ऑफर

इंसानों से बेहतर आपदा को भांप लेते हैं ये 5 जानवर, प्रकृति से मिला है Sixth Sense का वरदान

Pet Dog: घर में पाल रखे हैं पालतू कुत्ते? जान लें कितनी बार उन्हें एंटी रेबीज टीका लगवाना है जरूरी

Hair Fall Remedy: बालों के झड़ने और सफेदी से हैं परेशान तो आजमा लें ये 4 उपाय, कुछ ही दिनों में मिलेंगे काले घने बाल

Independence Day 2025 Wishes: स्वतंत्रता दिवस पर यहां से शेयर करें खास मैसेज, मन में भरेगा देशभक्ति का जोश

BIGG BOSS 19 में दिखेगी संसद की झलक? जानें कैसा होगा BB House का लुक

Worlds Top Most Currency: ये हैं दुनिया की 10 सबसे मजबूत करेंसी, जानें भारत से लेकर अमेरिकी डॉलर का है कौन सा स्थान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dog Astrology: घर में कुत्ता रखने से मजबूत होते हैं ये 2 ग्रह, जीवन में सुख संपत्ति और धन की नहीं होती कमी

घर में कुत्ता रखने से मजबूत होते हैं ये 2 ग्रह, जीवन में सुख संपत्ति और धन की नहीं होती कमी

Punjab Police Result 2025: पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड, punjabpolice.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड, punjabpolice.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Hair Fall Remedy: बालों के झड़ने और सफेदी से हैं परेशान तो आजमा लें ये 4 उपाय, कुछ ही दिनों में मिलेंगे काले घने बाल

बालों के झड़ने और सफेदी से हैं परेशान तो आजमा लें ये 4 उपाय, कुछ ही दिनों में मिलेंगे काले घने बाल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा

जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा

गूगल को क्यों बेचना पड़ रहा है Chrome? ये है अंदर की कहानी... भारतीय की कंपनी ने दिया 3023566200000 रुपये में खरीदने का ऑफर

गूगल को क्यों बेचना पड़ रहा है Chrome? ये है अंदर की कहानी... भारतीय की कंपनी ने दिया 3023566200000 रुपये में खरीदने का ऑफर

इंसानों से बेहतर आपदा को भांप लेते हैं ये 5 जानवर, प्रकृति से मिला है Sixth Sense का वरदान

इंसानों से बेहतर आपदा को भांप लेते हैं ये 5 जानवर, प्रकृति से मिला है Sixth Sense का वरदान

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Pet Dog: घर में पाल रखे हैं पालतू कुत्ते? जान लें कितनी बार उन्हें एंटी रेबीज टीका लगवाना है जरूरी

Pet Dog Care: जब से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में सड़कों से हटाकर शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने का आदेश दिया है, तब से पेट लवर्स और पशु कल्याण संगठन विरोध कर रहे हैं. यह फैसला बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.   

Abhay Sharma | Aug 13, 2025, 12:56 PM IST

1.रेबीज का खतरा

रेबीज का खतरा
1

कोर्ट ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है, ताकि रेबीज के खतरे को रोका जा सके. कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की भावनाओं को जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है.

Advertisement

2.आवारा कुत्तों से रेबीज का खतरा

आवारा कुत्तों से रेबीज का खतरा
2

आंकड़ों की मानें तो पिछले कुछ वर्षों में आवारा कुत्तों में बढ़ते हमलों और रैबीज से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है. साल 2024 में कुत्तों के काटने के 37 लाख 17 हजार 336 मामले सामने आए थे, जिसमें से करीब 54 लोगों की रेबीज की वजह से मौत हो गई थी. 

3.तेजी से बढ़े हैं कुत्तों के काटने के मामले

तेजी से बढ़े हैं कुत्तों के काटने के मामले
3

बताया जा रहा है कि कुत्तों के काटने के मामले इसलिए बढ़े हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है. हालांकि कुत्तों की संख्या को लेकर पिछली आधिकारिक गणना साल 2019 में हुई थी.  
 

4.रेबीज टीका 

रेबीज टीका 
4

पालतू कुत्तों को रेबीज से बचाने के लिए एक सही टीकाकरण शेड्यूल अपनाना बहुत ही जरूरी है. आमतौर पर पिल्लों को 3-4 महीने की उम्र में पहला रेबीज का टीका लगाया जाना चाहिए.  
 

TRENDING NOW

5.बूस्टर डोज

बूस्टर डोज
5

इसके बाद एक साल की उम्र में बूस्टर डोज दी जाती है, जिसके बाद हर साल एक बूस्टर डोज लगवाना जरूरी होता है ताकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे. इसके अलावा अगर कुत्ता पहले से वैक्सिनेटेड नहीं है, तो एनिमल डॉक्टर 3-4 हफ्तों के गैप पर दो डोज की सलाह दे सकते हैं. 
 

6.स्ट्रीट डॉग्स का टीकाकरण

स्ट्रीट डॉग्स का टीकाकरण
6

स्ट्रीट डॉग्स को भी पकड़कर कम से कम एक बार टीका लगवाना चाहिए, इससे संक्रमण का खतरा कम हो सकता है. इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है कि टीकाकरण के लिए केवल ऑरिजिनल और एनिमल डॉक्टर द्वारा कन्फर्म्ड वैक्सीन ही लगवाई जाए. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
महाराष्ट्र चुनाव: सिंचाई घोटाले के दस्तावेज पर घमासान, देवेंद्र फडणवीस बोले- नहीं किया गोपनीयता का उल्लंघन
महाराष्ट्र चुनाव: सिंचाई घोटाले के दस्तावेज पर घमासान, देवेंद्र फडणवीस बोले- नहीं किया गोपनीयता का उल्लंघन
इस पेड़ की पत्तियों से लेकर फली तक में छिपा है Thyroid का इलाज, बस इस तरह करें इस्तेमाल
इस पेड़ की पत्तियों से लेकर फली तक में छिपा है Thyroid का इलाज, बस इस तरह करें इस्तेमाल
गाजा की स्थिति 'विनाशकारी' बताकर UNRWA कहीं महज खानापूर्ति तो नहीं कर रहा?
गाजा की स्थिति 'विनाशकारी' बताकर UNRWA कहीं महज खानापूर्ति तो नहीं कर रहा?
IPL 2025 MI Retained List: रोहित से लेकर हार्दिक तक, मुबंई इंडियंस ने जारी की रिटेन लिस्ट
IPL 2025 MI Retained: रोहित से लेकर हार्दिक तक, मुबंई इंडियंस ने जारी की रिटेन लिस्ट
IPL 2025 KKR Retained List: कप्तान श्रेयस अय्यर की केकेआर से छुट्टी, रसेल-नारायण समेत ये खिलाड़ी हुए रिटेन
कप्तान श्रेयस अय्यर की केकेआर से छुट्टी, रसेल-नारायण समेत ये खिलाड़ी हुए रिटेन
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा
जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा
गूगल को क्यों बेचना पड़ रहा है Chrome? ये है अंदर की कहानी... भारतीय की कंपनी ने दिया 3023566200000 रुपये में खरीदने का ऑफर
गूगल को क्यों बेचना पड़ रहा है Chrome? ये है अंदर की कहानी... भारतीय की कंपनी ने दिया 3023566200000 रुपये में खरीदने का ऑफर
इंसानों से बेहतर आपदा को भांप लेते हैं ये 5 जानवर, प्रकृति से मिला है Sixth Sense का वरदान
इंसानों से बेहतर आपदा को भांप लेते हैं ये 5 जानवर, प्रकृति से मिला है Sixth Sense का वरदान
Pet Dog: घर में पाल रखे हैं पालतू कुत्ते? जान लें कितनी बार उन्हें एंटी रेबीज टीका लगवाना है जरूरी
Pet Dog: घर में पाल रखे हैं पालतू कुत्ते? जान लें कितनी बार उन्हें एंटी रेबीज टीका लगवाना है जरूरी
Worlds Top Most Currency: ये हैं दुनिया की 10 सबसे मजबूत करेंसी, जानें भारत से लेकर अमेरिकी डॉलर का है कौन सा स्थान
ये हैं दुनिया की 10 सबसे मजबूत करेंसी, जानें भारत से लेकर अमेरिकी डॉलर का है कौन सा स्थान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE