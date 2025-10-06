Daily Push Ups Chart: रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट

SSC CGL Re Exam 2025: एसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा के रि-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप, यूं करें डाउनलोड
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 06, 2025, 09:21 AM IST
1. पुशअप्स हेल्दी रहने की बेहतरीन एक्सरसाइज है
पुशअप्स एक बेहतरीन शारीरिक व्यायाम है, जो शरीर के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों जैसे छाती, कंधों और ट्राइसेप्स को मज़बूत बनाता है. लंबे समय तक स्वस्थ और फिट रहने के लिए आपको कितने पुशअप्स करने चाहिए, यह आपकी उम्र और लिंग पर निर्भर करता है.
2.पुशअप्स कब करने चाहिए?
पुशअप्स की सही संख्या ही मायने नहीं रखती बल्कि नियमितता मायने रखती है. मांसपेशियों की मज़बूती बनाए रखने के लिए पुशअप्स रोज़ाना या हर दूसरे दिन करने चाहिए. साथ ही ये भी चलिए जानते हैं कि उम्र और लिंग के अनुसार किसे कितने पुशअप्स करने चाहिए?
3.पुरुषों को कितने पुशअप्स करने चाहिए?
20 से 39 आयु वर्ग के पुरुषों के लिए 20 से 29 पुशअप्स करना अच्छा माना जाता है. बेहतर फिटनेस के लिए, 30 से ज़्यादा पुशअप्स करने का लक्ष्य रखें.
4.महिलाओं को कितने पुशअप्स करने चाहिए?
20 से 39 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए एक अच्छा लक्ष्य 17 से 24 पुशअप करना है. अच्छे स्वास्थ्य के लिए 10 से 15 पुशअप आवश्यक हैं.
5.40 से अधिक उम्र के लोगों (दोनों लिंगों) के लिए
उम्र के साथ यह संख्या कम होती जाती है. 40 से 49 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए नियमित रूप से 13 से 19 पुशअप और महिलाओं के लिए 10 से 14 पुशअप करना अच्छा माना जाता है. इसके बाद, पूरी तरह से अपनी ताकत बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
6.50-60+ से अधिक आयु वालों को कितने पुशअप्स करने चाहिए?
50-60+ से अधिक आयु वालों के लिए 6-12 पुशअप का लक्ष्य उपयुक्त है, तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 5-10 घुटने के पुशअप का लक्ष्य उपयुक्त है.
7.सही पॉश्चर भी जरूरी है
संख्या बढ़ाने के बजाय सही मुद्रा बनाए रखने पर ध्यान दें. गलत मुद्रा से कंधे या कलाई में चोट लग सकती है. शरीर को एक सीधी रेखा में रखना ज़रूरी है.
8.शुरुआती लोगों के लिए आसान शुरुआत
अगर आप शुरुआती हैं, तो दीवार के सहारे झुककर या घुटनों के बल पुशअप्स करके शुरुआत करें और धीरे-धीरे संख्या बढ़ाएँ. शरीर पर ज़्यादा ज़ोर डालने से बचें.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
