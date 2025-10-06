FacebookTwitterYoutubeInstagram
Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का करें दान, चमकेगी किस्मत, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Daily Push Ups Chart: रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट

Ovarian Cancer: महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और लक्षण

Spicy Chutney: इस वेट लॉस चटनी से घटेगा ब्लड शुगर से लेकर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल तक, जान लें कैसे बनाएं

Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के मौसम में हुआ बदलाव, हवा के साथ बारिश के आसार, जम्मू कश्मीर में बंद रहेंगे स्कूल

Sharad Purnima 2025: आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक

विचाराधीन कैदी 'गुब्बाची सीना' बेंगलुरु जेल में जन्मदिन मनाते दिखा, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश

यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी

लाइफस्टाइल

Daily Push Ups Chart: रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट

पुश-अप्स एक अच्छी मसल्स स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है. अक्सर लोग इसे अपने मन और शारीरिक क्षमता के अनुसार पुशअप करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि मांसपेशीय सहनशक्ति के मानक उम्र और लिंग के अनुसार अलग-अलग होते हैं. चलिए जानें उम्र और जेंडर के हिसाब से किसे कितने पुश-अप करने चाहिए.

ऋतु सिंह | Oct 06, 2025, 09:21 AM IST

1. पुशअप्स हेल्दी रहने की बेहतरीन एक्सरसाइज है

पुशअप्स एक बेहतरीन शारीरिक व्यायाम है, जो शरीर के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों जैसे छाती, कंधों और ट्राइसेप्स को मज़बूत बनाता है. लंबे समय तक स्वस्थ और फिट रहने के लिए आपको कितने पुशअप्स करने चाहिए, यह आपकी उम्र और लिंग पर निर्भर करता है.
 

2.पुशअप्स कब करने चाहिए?

पुशअप्स की सही संख्या ही मायने नहीं रखती बल्कि नियमितता मायने रखती है. मांसपेशियों की मज़बूती बनाए रखने के लिए पुशअप्स रोज़ाना या हर दूसरे दिन करने चाहिए. साथ ही ये भी चलिए जानते हैं कि उम्र और लिंग के अनुसार किसे कितने पुशअप्स करने चाहिए?  
 

3.पुरुषों को कितने पुशअप्स करने चाहिए?  

20 से 39 आयु वर्ग के पुरुषों के लिए 20 से 29 पुशअप्स करना अच्छा माना जाता है. बेहतर फिटनेस के लिए, 30 से ज़्यादा पुशअप्स करने का लक्ष्य रखें.
 

4.महिलाओं को  कितने पुशअप्स करने चाहिए?

 20 से 39 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए एक अच्छा लक्ष्य 17 से 24 पुशअप करना है. अच्छे स्वास्थ्य के लिए 10 से 15 पुशअप आवश्यक हैं.
 

    5.40 से अधिक उम्र के लोगों (दोनों लिंगों) के लिए

    उम्र के साथ यह संख्या कम होती जाती है. 40 से 49 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए नियमित रूप से 13 से 19 पुशअप और महिलाओं के लिए 10 से 14 पुशअप करना अच्छा माना जाता है. इसके बाद, पूरी तरह से अपनी ताकत बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
     

    6.50-60+ से अधिक आयु वालों को कितने पुशअप्स करने चाहिए?

    50-60+ से अधिक आयु वालों के लिए 6-12 पुशअप का लक्ष्य उपयुक्त है, तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 5-10 घुटने के पुशअप का लक्ष्य उपयुक्त है.
     

    7.सही पॉश्चर भी जरूरी है

    संख्या बढ़ाने के बजाय सही मुद्रा बनाए रखने पर ध्यान दें. गलत मुद्रा से कंधे या कलाई में चोट लग सकती है. शरीर को एक सीधी रेखा में रखना ज़रूरी है.
     

    8.शुरुआती लोगों के लिए आसान शुरुआत

    अगर आप शुरुआती हैं, तो दीवार के सहारे झुककर या घुटनों के बल पुशअप्स करके शुरुआत करें और धीरे-धीरे संख्या बढ़ाएँ. शरीर पर ज़्यादा ज़ोर डालने से बचें. 

    (Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

    देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

