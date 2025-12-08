Sunshine Vitamin : विटामिन डी के लिए आपको कितनी देर धूप में रहना चाहिए? सही समय क्या है? 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 08, 2025, 07:39 PM IST
1.विटामिन डी के लिए धूप सबसे अच्छा स्रोत है
स्वस्थ और फिट शरीर के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं. इनमें से विटामिन डी हमारे शरीर के लिए ख़ास तौर पर ज़रूरी है और इसका सबसे अच्छा स्रोत धूप है. दरअसल, विटामिन डी पाने का सबसे प्राकृतिक तरीका धूप है.
2.विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं
इसे "सनशाइन विटामिन" भी कहा जाता है, जो शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण, हड्डियों को मज़बूत रखने, मांसपेशियों की कार्यक्षमता बढ़ाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मूड को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धूप में विटामिन डी पाने का सबसे अच्छा समय क्या है? आपको कितनी देर धूप में बैठना चाहिए? धूप लेने का सही समय क्या है? धूप से विटामिन डी कब मिलता है?
3.विटामिन डी के लिए सूर्य के प्रकाश का सही समय
विटामिन डी प्राप्त करने के लिए धूप में बैठने का सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच है, क्योंकि इस समय विटामिन डी के लिए ज़रूरी यूवीबी किरणें सबसे ज़्यादा होती हैं. इस समय सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं और शरीर विटामिन डी का उत्पादन करता है.
4.30 मिनट धूप में रोज रहना चाहिए
अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार, कई लोगों के लिए, हफ़्ते में कई बार चेहरे, हाथ, बाँहों या पैरों पर लगभग 5-30 मिनट तक धूप में रहना काफ़ी हो सकता है. 2025 के एक अध्ययन के अनुसार, जो लोग दोपहर में कम से कम 30 मिनट धूप में रहते हैं, उनके शरीर में विटामिन डी का स्तर बेहतर होता है.
5.विटामिन डी शरीर के रंग के अनुसार मिलता है
विटामिन डी प्राप्त करने के लिए, आपको 5-30 मिनट तक धूप में रहना होगा, लेकिन यह समय आपकी त्वचा के रंग, स्थान, मौसम और अन्य स्थितियों पर निर्भर करता है. गोरी त्वचा वाले लोगों को 10-15 मिनट और सांवली त्वचा वाले लोगों को 25-30 मिनट तक धूप में रहना चाहिए. सांवली त्वचा वाले लोगों को अधिक समय तक धूप में रहना चाहिए, क्योंकि मेलेनिन यूवीबी किरणों के प्रवेश को कम करता है. वृद्ध लोगों में विटामिन डी का उत्पादन कम हो जाता है, इसलिए उन्हें धूप में अधिक समय बिताने या उचित आहार लेने की आवश्यकता होती है.
6.विटामिन डी के लिए धूप में रहने के लाभ
1- हड्डियों को मजबूत बनाता है: विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है.
2- मांसपेशियों को मजबूत बनाता है: विटामिन डी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है.
3- प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है: विटामिन डी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है.
4- मूड में सुधार: विटामिन डी मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
