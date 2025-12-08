Sunshine Vitamin : विटामिन डी के लिए आपको कितनी देर धूप में रहना चाहिए? सही समय क्या है? 

5 . विटामिन डी शरीर के रंग के अनुसार मिलता है

5

विटामिन डी प्राप्त करने के लिए, आपको 5-30 मिनट तक धूप में रहना होगा, लेकिन यह समय आपकी त्वचा के रंग, स्थान, मौसम और अन्य स्थितियों पर निर्भर करता है. गोरी त्वचा वाले लोगों को 10-15 मिनट और सांवली त्वचा वाले लोगों को 25-30 मिनट तक धूप में रहना चाहिए. सांवली त्वचा वाले लोगों को अधिक समय तक धूप में रहना चाहिए, क्योंकि मेलेनिन यूवीबी किरणों के प्रवेश को कम करता है. वृद्ध लोगों में विटामिन डी का उत्पादन कम हो जाता है, इसलिए उन्हें धूप में अधिक समय बिताने या उचित आहार लेने की आवश्यकता होती है.

