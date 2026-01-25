एक दिन में कितनी देर एक्सरसाइज करना चाहिए? वेट लॉस-मसल्स गेन या फिटनेस के लिए कितने देर जिम करें?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 25, 2026, 11:48 AM IST
1.व्यायाम करना जरूरी है लेकिन कितना?
दिन में कितने घंटे व्यायाम करना उचित ये बहुत से लोग समझते ही नहीं हैं. कुछ लोग बहुत अधिक व्यायाम करते हैं तो कुछ बस शरीर को वार्मअप करके ही चले आते हैं. यानी किसी के लिए 20 मिनट का वर्कआउट बहुत होता है तो किसी के लिए 2 घंटे भी कम लगते हैं. वहीं कुछ लोग सुबह-शाम दोनों ही एक्सरसाइज करते हैं. लेकिन सही समय किसी को नहीं पता होता है कि कितना एक्सरसाइज शरीर के लिए रोज जरूरी है या पर्याप्त है.
2.एक्सरसाइज सिर्फ फिट दिखने का ज़रिया नहीं
आज के समय में एक्सरसाइज सिर्फ फिट दिखने का ज़रिया नहीं, बल्कि लंबी उम्र, मानसिक स्थिरता और रोग-प्रतिरोधक क्षमता की नींव है. लेकिन सवाल यह है कि कितनी देर एक्सरसाइज करें? कब करें? क्या खाएं? कितना पानी पिएं? और वर्कआउट के दौरान मसल्स क्रैंप क्यों होता है? इस आर्टिकल में इन्हीं सवालों का साइंटिफिक और प्रैक्टिकल जवाब दिया गया है.
3.एक दिन में कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए?
अब सवाल ये उठता है कि एक दिन में एक दिन में कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो विशेषज्ञों और वैश्विक हेल्थ गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप शुरुआत कर रहे तो आपको 20–30 मिनट कोई भी हल्की एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, इसके बाद आप 40–60 मिनट करें. वहीं फिट पहले से एक्सरसाइज और ट्रेनिंग वाले लोग रोज कम से कम 60–75 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं.
👉 इससे ज्यादा एक्सरसाइज करना फायदे की जगह नुकसान कर सकता है, क्योंकि ओवरट्रेनिंग से हार्मोन असंतुलन, थकान और मसल इंजरी का खतरा बढ़ता है.
4. जिम जाने का सही समय क्या है?
जिम जाने का सही समय क्या है? सुबह या शाम ये आप इससे समझ सकते हैं कि आपे शरीर को क्या चाहिए. कुछ एक्सरसाइज सुबह के समय करना ज्यादा बेहतर होता है तो कुछ शाम को. अब आपकी या आपके शरीर की जरूत क्या है आप इससे समझ सकते हैं कि सुबह और शाम की एक्सरसाइज करने के फायदे क्या हैं.
5. सुबह एक्सरसाइज करने के फायदे
सुबह एक्सरसाइज करने के फायदे से आप आपना गोल फिट कर सकते हैं कि आपको एक्सरसाइज किस लिए करना है. अगर आप फैट बर्न ज्यादा करना चाहते हैं तो सुबह की एक्सरसाइज बेस्ट है. इसके अलावा सुबह एक्सरसाइज करने से दिनभर एनर्जी बनी रहती है और मेंटल फोकस बेहतर होता है.
6.शाम को वर्कआउट करने के फायदे
शाम को वर्कआउट करने के फायदे ये हैं कि इससे आपकी मसल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और चोट लगने का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि दिनभर में बॉडी वार्मअप हो जाती है. शाम की एक्सरसाइज हेवी वेट ट्रेनिंग के लिए बेहतर मानी गई है.
7. प्री-वर्कआउट मील: कब और क्या खाएं?
अब ये समझिए कि केवल एक्सरसाइज करना शरीर को 50 परसेंट काम देता है और 50 परसेंट काम डाइट का होता है इसलिए ये जरूरी है जानना की प्री-वर्कआउट मील कब और क्या खाएं? और कितनी देर पहले?
तो लाइट मील आप एक्सरसाइज के 45–60 मिनट पहले लें और हेवी मील 2–3 घंटे पहले लें. क्या खा सकते हैं ये जान लें.
8.पोस्ट-वर्कआउट मील: रिकवरी का सबसे अहम समय
पोस्ट-वर्कआउट मील यानी एक्सरसाइज के बाद क्या खाएं और कितनी देर बाद खाएं ये भी जान लें क्योंकि रिकवरी का समय सबसे अहम होता है. वर्कआउट के बाद शरीर मसल रिपेयर मोड में होता है. तो वर्कआउट के बाद आप 30–45 मिनट के अंदर खा सकते हैं. क्या खाएं? ये जान लें.
यह मसल्स की रिकवरी और ग्रोथ के लिए जरूरी है.
9. वर्कआउट के दौरान कितना पानी पीना चाहिए?
वर्कआउट के दौरान कितना पानी पीना चाहिए उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप ये जानें कि पानी पीने का तरीका क्या होना चाहिए. वर्कआउट से पहले 1 गिलास पानी पी सकते हैं करीब आधा घंटा पहले और वर्कआउट के दौरान हर 10–15 मिनट में 2–3 घूंट लें. वर्कआउट के बाद धीरे-धीरे पानी पीएं और एक घंटे बाद आप आराम से जरूरत के अनुसार पानी पी सकते हैं. बहुत ज्यादा एक साथ पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है.
10.वर्कआउट में मसल्स क्रैंप क्यों होता है?
वर्कआउट के दौरान या बाद में आपको अगर बार-बार मसल्स क्रैंप होता है तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं. जैसे पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन (सोडियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम), ओवरएक्सरसाइज, वार्म-अप न करना या लंबे समय तक एक ही मसल पर दबाव पड़ना. मसल्स क्रैंप से बचने के असरदार उपाय ये है कि आप वर्कआउट से पहले वार्म-अप ठीक से करें और एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करें. वहीं खाने में आप केला, नारियल पानी, नींबू पानी लें. अगर क्रैंप बार-बार हो रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूरी है.
डिस्क्लेमर- यह सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
