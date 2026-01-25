एक दिन में कितनी देर एक्सरसाइज करना चाहिए? वेट लॉस-मसल्स गेन या फिटनेस के लिए कितने देर जिम करें?

10 . वर्कआउट में मसल्स क्रैंप क्यों होता है?

वर्कआउट के दौरान या बाद में आपको अगर बार-बार मसल्स क्रैंप होता है तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं. जैसे पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन (सोडियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम), ओवरएक्सरसाइज, वार्म-अप न करना या लंबे समय तक एक ही मसल पर दबाव पड़ना. मसल्स क्रैंप से बचने के असरदार उपाय ये है कि आप वर्कआउट से पहले वार्म-अप ठीक से करें और एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करें. वहीं खाने में आप केला, नारियल पानी, नींबू पानी लें. अगर क्रैंप बार-बार हो रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूरी है.

डिस्क्लेमर- यह सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

