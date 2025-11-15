5 cm चौड़े गर्भ में कैसे पलता है 3 Kg का बच्चा? डॉक्टर ने खोला मां के शरीर के इस अद्भुत लचीलेपन का राज

7 . ब्लैडर और रेक्टम का दबना

गर्भाशय के ठीक आगे मूत्राशय और पीछे मलाशय होता है. ब्लैडर के दबने से बार-बार पेशाब आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. वहीं, रेक्टम पर दबाव के कारण कब्ज और डायरिया जैसी समस्याएं गर्भावस्था में बहुत आम हो जाती हैं.

डॉक्टर ने बताया कि यह सारी प्रक्रियाएं एक सामान्य और प्राकृतिक चमत्कार हैं. गर्भावस्था पूरी होने के 6 महीने बाद शरीर के ये सारे अंग और गर्भाशय अपने सामान्य आकार में वापस आ जाते हैं.

