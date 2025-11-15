5 cm चौड़े गर्भ में कैसे पलता है 3 Kg का बच्चा? डॉक्टर ने खोला मां के शरीर के इस अद्भुत लचीलेपन का राज

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 15, 2025, 02:59 PM IST
1.How the Uterus Enlarge During Pregnancy
गर्भावस्था के दौरान मां का शरीर एक अविश्वसनीय और चमत्कारी परिवर्तन से गुज़रता है. सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, वह यह है कि सामान्य रूप से केवल 5 सेंटीमीटर चौड़े गर्भाशय में 3 किलोग्राम वजनी बच्चा कैसे विकसित हो जाता है? गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ने इस वैज्ञानिक प्रक्रिया और इससे शरीर के अन्य अंगों पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है.
2.सामान्य गर्भाशय का आकार
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, एक सामान्य गर्भाशय का साइज बहुत छोटा होता है. इसका माप लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है, जो कि एक नाशपाती के आकार का होता है.
3.क्या प्रेग्नेंसी के दौरान गर्भाशय फैलता है?
डॉक्टर के अनुसार, प्रेग्नेंसी के दौरान गर्भाशय में बहुत बड़े बदलाव आते हैं. शिशु के विकास के लिए गर्भाशय खुद को इतना बड़ा कर लेता है कि उसका साइज़ लगभग 500 गुना तक बढ़ जाता है. यह अविश्वसनीय विस्तार गर्भाशय की मांसपेशियों के अद्भुत लचीलेपन के कारण संभव हो पाता है, जो बच्चे के लिए पर्याप्त जगह बनाता है.
4.अन्य आंतरिक अंगों पर दबाव
चूंकि पेट में जगह सीमित होती है, जैसे-जैसे गर्भाशय का आकार बढ़ता है और वह ऊपर की ओर उठता है, वैसे-वैसे वह शरीर के अन्य आंतरिक अंगों पर दबाव डालना शुरू कर देता है.
5.फेफड़े पर असर और साँस की तकलीफ
बढ़ा हुआ गर्भाशय ऊपर उठकर फेफड़ों को दबाने लगता है. इसी दबाव के कारण गर्भवती महिला को अक्सर सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है. यह गर्भावस्था की एक बहुत ही आम समस्या है.
6.पाचन तंत्र पर प्रभाव
गर्भाशय के आकार में वृद्धि होने से आंत और पेट भी दबने लगते हैं. इस वजह से गर्भवती महिलाओं को अक्सर एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी और पाचन से जुड़ी अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
7.ब्लैडर और रेक्टम का दबना
गर्भाशय के ठीक आगे मूत्राशय और पीछे मलाशय होता है. ब्लैडर के दबने से बार-बार पेशाब आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. वहीं, रेक्टम पर दबाव के कारण कब्ज और डायरिया जैसी समस्याएं गर्भावस्था में बहुत आम हो जाती हैं.
डॉक्टर ने बताया कि यह सारी प्रक्रियाएं एक सामान्य और प्राकृतिक चमत्कार हैं. गर्भावस्था पूरी होने के 6 महीने बाद शरीर के ये सारे अंग और गर्भाशय अपने सामान्य आकार में वापस आ जाते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.