सपनों में ऐसी जगहें कैसे दिखती हैं जहां हम कभी गए ही नहीं होते? क्या है ये ड्रीम सीक्रेट?

7 . जो देखा या सोचा दिमाग में स्टोर हो जाता है

कई बार, इन सबका मिश्रण आपके सामने इस तरह से प्रकट होता है कि आपको समझ ही नहीं आता. सीधे शब्दों में कहें तो, आपने दिन में कोई फिल्म देखी और उसमें कई दृश्य थे. जैसे रेगिस्तान, बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल और तेज़ बहती नदियां. बस कुछ ही घंटों में, आपकी आँखों के सामने कई दृश्य आ गए हैं. ऐसे में, जब सोने के बाद सपने बनते हैं, तो ये दृश्य आपस में मिलकर एक नई जगह बनाते हैं. हो सकता है आपको रेगिस्तान में तेज़ बहती नदी दिखाई दे या घने जंगल के बीच बर्फ़ से ढका एक अकेला सफ़ेद पहाड़.