HomePhotos

लाइफस्टाइल

तारक मेहता के जेठालाल ने 45 दिनों में कैसे घटाया 16 किलो वज़न? ये है 57 की उम्र में दिलीप जोशी का फैट से फिट सीक्रेट

Weight Loss of Jethalal: तारक मेहता का उल्टा चश्मा के गोल-मटोल जेठालाल अब स्लिम ट्रीम हो गए हैं. मात्र 45 डेज में उन्होंने कैसे 16 किलो वजन कम किया क्या आपको पता है? उनके वेट लॉस का ये सीक्रेट जानना है तो इस खबर को पूरा पढ़ लें.

ऋतु सिंह | Nov 17, 2025, 08:33 AM IST

1.दिलीप जोशी का वेट लॉस इंस्पायरिंग है

दिलीप जोशी का वेट लॉस इंस्पायरिंग है
1

मनोरंजन जगत की चकाचौंध भरी दुनिया में लोग फिट रहने और सुंदर दिखने के लिए जुनूनी हैं. वज़न बनाए रखना और फिट रहना अब एक विकल्प नहीं, बल्कि ज़रूरत बन गया है. हर समय अच्छा दिखने की चाहत के चलते, लोग अक्सर सनक और क्रैश डाइट जैसे ट्रेंड और झटपट उपायों को अपना लेते हैं. लेकिन, एक ऐसा ही अभिनेता है जो अपने बदलाव से जिसमें स्थायी जीवनशैली के विकल्प शामिल हैं, सभी को प्रेरित कर रहा है.
 

2.जेठालाल वज़न घटा कर सुर्खियों में हैं

जेठालाल वज़न घटा कर सुर्खियों में हैं
2

दिलीप जोशी जिन्हें लोग ज्यादातर जेठालाल के किरदार से जानते हैं अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और अपने जैसे दिखने वाले किरदार से दर्शकों का मनोरंजन करते हुए, दिलीप जोशी कई सालों से प्रशंसकों के पसंदीदा रहे हैं. लेकिन अब यह चहेता अभिनेता अपनी बेबाक एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि अपने वज़न घटाने के बदलाव के लिए सुर्खियाँ बटोर रहा है.
 

3.57 साल की उम्र में अभिनेता ने किया 16 केजी वेट कम

57 साल की उम्र में अभिनेता ने किया 16 केजी वेट कम
3

57 साल की उम्र में अभिनेता ने अपने वज़न घटाने से कई लोगों को प्रेरित किया है. अपने ऑन-स्क्रीन किरदार के विपरीत, जो फाफड़ा-जलेबी और उंधियू जैसे स्नैक्स के दीवाने हैं, दिलीप असल ज़िंदगी में स्वस्थ आहार का पालन करते हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि अनुशासन, नियमितता और बिना जिम जाए भी वज़न घटाना संभव है.
 

4. 45 मिनट की रनिंग ने किया कमाल

45 मिनट की रनिंग ने किया कमाल
4

एक इंटरव्यू में, जोशी ने बताया: "मैं काम पर जाता था, स्विमिंग क्लब में कपड़े बदलता था और बारिश में पूरे मरीन ड्राइव पर दौड़ता हुआ (होटल) ओबेरॉय पहुँचता था, और वापस आ जाता था. मैं पूरा रास्ता जॉगिंग करता था और मुझे 45 मिनट लगते थे. डेढ़ महीने में मैंने 16 किलो वज़न कम कर लिया. बहुत मज़ा आता था. सूरज ढल रहा होता था और हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होती थी. बादल बहुत खूबसूरत लगते थे."
 

5.दो महीने से भी कम समय में फैट से फिट हुए जेठालाल

दो महीने से भी कम समय में फैट से फिट हुए जेठालाल
5

1992 में, दिलीप ने फिल्म "हुन हुंशी हुंशीलाल" के लिए वज़न कम करने के लिए कड़ी डाइट का पालन किया था. उस समय, वह एक ऑफिस में काम करते थे और उनके पास बहुत कम समय होता था. फिर भी, उनकी लगन कम नहीं हुई. वह रोज़ काम के बाद दौड़ते थे, यहाँ तक कि मुंबई की भारी बारिश के दौरान भी, मरीन ड्राइव को एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा करते थे. उन्होंने बताया, "45 मिनट की इस कठिन रनिंग जर्नी ने मुझे दो महीने से भी कम समय में 16 किलो वज़न कम करने में मदद की."
 

6.मय की कमी या जिम न जाने से बढ़ा था वेट

मय की कमी या जिम न जाने से बढ़ा था वेट
6

उन्होंने बताया कि कैसे लोग अक्सर समय की कमी या जिम न जाने को वज़न बढ़ने का ज़िम्मेदार ठहराते हैं. लेकिन उन्होंने बिना जिम जाए अपना स्वस्थ वज़न बनाए रखा, जिससे पता चलता है कि सच्ची लगन किसी भी बहाने पर भारी पड़ सकती है.
 

7.जेठालाल स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक जागरूक हैं

जेठालाल स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक जागरूक हैं
7

जेठालाल का उनका चित्रण भले ही शांत और लापरवाह लगता हो, लेकिन वास्तविक जीवन में, जोशी स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक जागरूक हैं और नियमित रूप से अपनी फिटनेस पर नज़र रखते हैं

दिलीप जोशी की कहानी बताती है कि व्यस्ततम जीवन में भी, यदि फिटनेस आपकी प्राथमिकता है तो आप इसके लिए समय निकाल सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

