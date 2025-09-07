FacebookTwitterYoutubeInstagram
Dussehra 2025 Date: इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय

Jharkhand: कूड़े के ढेर में मिला महिला का अधजला शव, निर्मम हत्या के बाद फेंकी गई बॉडी, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर भारत में बादल फटने से मची तबाही, उत्तराखंड से लेकर पंजाब-हरियाणा तक में करोड़ों का नुकसान, जानें क्या हैं मौजूदा स्थिति

Cholesterol Risk: शरीर के किस अंग में सबसे पहले जमता है कोलेस्ट्रॉल? हार्ट अटैक ही नहीं, इन 5 बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा आज का मौसम? नोएडा-गाजियाबाद या गुरुग्राम में बारिश होगी?

रूस को घेरने के लिए भारत जैसे देशों पर और टैरिफ की प्लानिंग, ट्रंप ने कहा पुतिन को अब...

मिलिए 15 साल के कंप्यूटर जीनियस 'ईश्वर के प्रभावक' से जो बनने जा रहा है पहला मिलेनियल कैथोलिक 'संत'

ट्रायल में पूरी तरह कारगर रही रूस की कैंसर वैक्सीन, जानें मरीजों के लिए कब होगी उपलब्ध

Asia Cup 2025 Live Streaming: कब और कहां देखें एशिया कप 2025 के मुकाबले, यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल्स

Hockey Asia Cup 2025 Final: टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, फाइनल में साउथ कोरिया को रौंदा

HomePhotos

लाइफस्टाइल

September Born Personality: सितंबर में जन्मे लोग कैसे होते हैं? जानिए इनका नेचर, क्वालिटी और करेक्टर से लेकर पर्सनालिटी तक सबकुछ

Personality of September Born: अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार, बच्चे या स्पाउस का बर्थड सितंबर में पड़ता है तो खुद को कुछ मामले में लकी मान सकते हैं. चलिए जानते हैं सितंबर में जन्मे लोग का नेचर, व्यक्तित्व और सोच कैसी होती है.

ऋतु सिंह | Sep 07, 2025, 08:12 PM IST

1.जन्म का महीना बताता है व्यक्तित्व और व्यवहार

जन्म का महीना बताता है व्यक्तित्व और व्यवहार
1

हमारी जन्मतिथि ही नहीं, बल्कि जन्म का महीना भी हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है. खासकर हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार के बारे में जाना जा सकता है. और आज सितंबर महीने में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व कैसा है? उनका भविष्य कैसा होगा? आइए अभी जानें...
 

2.स्वभाव से इंट्रोवर्ट होता हैं

स्वभाव से इंट्रोवर्ट होता हैं
2

सितंबर में जन्मे लोग स्वभाव से इंट्रोवर्ट होता हैं. ये खुद में रहना पसंद करते हैं बहुत ज्यादा सामजिक रुप से सक्रिय नहीं रहते हैं. ये लोग बहुत गंभीर होते हैं और जल्दी लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं. इस महीने में जन्मे लोगों का दोस्तों का दायरा बहुत बड़ा नहीं होता है. ये कम लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं.  

3.इनको परफेक्शन चाहिए होता है

इनको परफेक्शन चाहिए होता है
3

इस महीने में जन्मे लोग हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं. वे चाहते हैं कि हर कोई उनके जैसा ही हो. अगर वे कुछ करना चाहें, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पूरा कर लेते हैं. उन्हें जो काम सौंपा जाता है, उसके प्रति वे पूरी तरह समर्पित होते हैं. वे समय पर काम भी पूरा करते हैं.
 

4.ये फिजिकली काफी एक्टिव रहते हैं

ये फिजिकली काफी एक्टिव रहते हैं
4

सितंबर में जन्मे लोग स्वभाव से बहुत सक्रिय होते हैं. ये फिजिकली काफी एक्टिव रहते हैं. इनको एक्सरसाइज करना और खुद को फिट रखने का जुनून होता है. ये अपने साथ रहने वालों को भी हेल्दी रखने के लिए प्रेरित करते हैं.
 

5.छोटी-छोटी बातों से जल्दी ऊब जाते हैं

छोटी-छोटी बातों से जल्दी ऊब जाते हैं
5

हालांकि, वे छोटी-छोटी बातों से जल्दी ऊब जाते हैं. वे अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. चाहे निजी जीवन हो या करियर, अगर उन्हें थोड़ी भी बोरियत महसूस होती है, तो वे उसे वहीं छोड़ देते हैं. काम के साथ भी ऐसा ही है वे कोई नया काम खोजते रहते हैं. नई चीजें इन्हें एनर्जेटिक बनाती है इसलिए ये हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचते हैं.

6.विनम्र और लाजवाब

विनम्र और लाजवाब
6

इन महीनों में जन्मे लोगों की एक अद्भुत विशेषता यह है कि बड़े होकर उनके विनम्र और कम बोलने वाला बनने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो इनकी बात बहुत सटीक होती है. ये अच्छे सलाहकार और ज्ञानी होते हैं.
 

7.पढ़ने के शौकीन

पढ़ने के शौकीन
7

सितंबर में जन्मे लोगों को किताबों का बहुत शौक होता है. अगर उन्हें किताबें उपहार में दी जाएं तो वे बहुत खुश होते हैं. जब भी उन्हें समय मिलता है, वे किताबें पढ़ने के लिए समय निकाल लेते हैं. वह नौकरी के साथ भी पढ़ाई जारी रखते हैं. इनके लिए किताबे इनकी सच्ची दोस्त लगती है.

 

8.सिस्टमैटिक तरीके से रहने वाले

सिस्टमैटिक तरीके से रहने वाले
8

सितंबर में जन्मे लोग खुद को फिट और स्मार्ट रखने में विश्वास करते हैं. साथ ही इनको हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से रखना और करना पसंद होता है. ये बहुत सलीकेदार कहे जाते हैं क्योंकि अपनी हर चीज को बहुत संभाल के रखते हैं.

9.रोमांटिक नेचर

रोमांटिक नेचर
9

भले ही ये किसी से बातचीत बहुत नहीं करते या जल्दी घुलते मिलते नहीं, लेकिन ये दिल से बहुत रोमांटिक होते हैं. इनको हर खूबसूरत चीज लुभाती है. हालांकि ये चेहरे या अपने हाव-भाव में बात उतरने नहीं देते हैं लेकिन इनको रोमांस बहुत पसंद होता है.

 

 

10.सबसे बेहतरीन क्वालिटी इनमें ये होती है

सबसे बेहतरीन क्वालिटी इनमें ये होती है
10

सितंबर में जन्मे लोगों की सबसे सुंदर और प्यारी क्वालिटी जो है वो ये कि ये पारिवारिक होते हैं. इनके लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं. ये अपने परिवार के लिए हमेशा खड़े रहते हैं. भले ही इनके कदम कभी डगमगा भी जाएं तो लौट के ये वापस अपने परिवार के पास ही आते हैं. ये परिवार को बिखरने नहीं देते.

11.अचानक आता है गुस्सा

अचानक आता है गुस्सा
11

हालांकि ये लोग जल्दी गुस्ना नहीं करते लेकिन कभी-कभी सहते-सहते अचानक से फट जाते हैं. बात करते-करते ये तोड़-फोड करने लगते हैं. इनका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

