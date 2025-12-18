Homemade Toner: नींबू, एलोवेरा और ग्रीन टी... इन चीजों से घर पर बनाएं 4 सस्ता होममेड टोनर, मिलेगा नैचुरल ग्लो 

1 . होममेड टोनर

बाजार में मिलने वाले महंगे टोनर शुरुआत में तो थोड़ी ताजगी देते हैं, पर कुछ समय बाद असर कम दिखने लगता है. इसके अलावा केमिकल से भरे ये प्रोडक्ट कई बार स्किन में जलन, दाने या रेडनेस भी पैदा कर देते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार होममेड टोनर के बारे में बताने रहे हैं, जिन्हें आप कुछ मिनटों में तैयार कर सकते हैं.