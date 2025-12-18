Homemade Toner: नींबू, एलोवेरा और ग्रीन टी... इन चीजों से घर पर बनाएं 4 सस्ता होममेड टोनर, मिलेगा नैचुरल ग्लो 

PM मोदी को ओमान का सर्वोच्च सम्मान 'द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान' अवॉर्ड मिला, सुल्तान हैथम बिन तारिक ने सम्मानित किया | NIA ने दिल्ली ब्लास्ट केस में 9वीं गिरफ्तारी की, यासिर अहमद धर नाम के आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 तारीख तक NIA की कस्टडी में भेजा | शिमला के संजौली से बड़ी खबर, मस्जिद का दूसरा फ्लोर तोड़ा जा रहा है, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर कोई एक्शन नहीं
Abhay Sharma | Dec 18, 2025, 02:21 PM IST
1.होममेड टोनर
बाजार में मिलने वाले महंगे टोनर शुरुआत में तो थोड़ी ताजगी देते हैं, पर कुछ समय बाद असर कम दिखने लगता है. इसके अलावा केमिकल से भरे ये प्रोडक्ट कई बार स्किन में जलन, दाने या रेडनेस भी पैदा कर देते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार होममेड टोनर के बारे में बताने रहे हैं, जिन्हें आप कुछ मिनटों में तैयार कर सकते हैं.
2.ग्रीन टी टोनर
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कप पानी में ग्रीन टी डालकर अच्छे से उबालें और इसे पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद इस पानी को छानकर स्प्रे बोतल में भरें. इस्तेमाल के लिए पहले फेस वॉश करें फिर इस टोनर को चेहरे पर हल्का स्प्रे करें. इससे आपको स्किन में तुरंत ठंडक और ताजगी महसूस होगी.
3.एलोवेरा टोनर
इसे बनाने के लिए 1 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल लें और इसमें आधा कप साफ पानी मिलाएं और फिर इसे अच्छे से मिक्स करें और स्प्रे बोतल में भर लें. इस्तेमाल के लिए दिन में दो बार फेस साफ करने के बाद इसे चेहरे पर लगाएं. इससे स्किन हाइड्रेट रहेगी और मुलायम बनी रहेगी.
4.गुलाबजल और खीरा से बना टोनर
इसे बनाने के लिए एक खीरे को कद्दूकस करके उसका रस निकालें और फिर इसमें बराबर मात्रा में गुलाबजल मिलाएं. इस मिक्सचर को स्प्रे बोतल में भरें. इस्तेमाल के लिए सुबह और रात फेस वॉश के बाद इस टोनर को चेहरे पर स्प्रे करें. इससे चेहरे पर नमी आएगी और ड्राईनेस की समस्या दूर होगी.
5.नींबू क्लीनिंग टोनर
इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं और इसे अच्छे से मिक्स करके स्प्रे बोतल में भरें. बता दें कि हफ्ते में 2 से 3 बार ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा लगाने से स्किन ड्राई हो सकती है. यह स्किन को साफ कर, चेहरे की गंदगी हटाता है. ऑयली स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है.
6.इन बातों का रखें ध्यान
इन टोनर का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा चेहरे को साफ कर लें. इसके अलावा किसी भी नए टोनर को लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. फ्रिज में रखकर टोनर इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे ज्यादा ताजगी मिलती है. इसके अलावा 7 से 10 दिन के अंदर टोनर नया बना लें, ज्यादा पुराना टोनर इस्तेमाल न करें.
