FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

PM मोदी को ओमान का सर्वोच्च सम्मान 'द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान' अवॉर्ड मिला, सुल्तान हैथम बिन तारिक ने सम्मानित किया | NIA ने दिल्ली ब्लास्ट केस में 9वीं गिरफ्तारी की, यासिर अहमद धर नाम के आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 तारीख तक NIA की कस्टडी में भेजा | शिमला के संजौली से बड़ी खबर, मस्जिद का दूसरा फ्लोर तोड़ा जा रहा है, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर कोई एक्शन नहीं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
‘सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा?...' RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान से मची सियासी खलबली

‘सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा?...' RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान से मची सियासी खलबली

गाजियाबाद में किराया मांगने पर मकान मालकिन की हत्या, किराएदारों ने किए शव के टुकड़े, जानें पूरा मामला

गाजियाबाद में किराया मांगने पर मकान मालकिन की हत्या, किराएदारों ने किए शव के टुकड़े, जानें पूरा मामला

पड़ोसी मुल्क में बैन है धुरंधर, फिर भी पाकिस्तान में रणवीर की फिल्म का क्रेज, 12 दिन में 20 लाख लोगों ने की डाउनलोड

पड़ोसी मुल्क में बैन है धुरंधर, फिर भी पाकिस्तान में रणवीर की फिल्म का क्रेज, 12 दिन में 20 लाख लोगों ने की डाउनलोड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Hurun List 2025: बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून

बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून

किस राज्य को कहते हैं Brother of Seven Sisters? जानें इस स्टेट को क्यों मिली ये पहचान

किस राज्य को कहते हैं Brother of Seven Sisters? जानें इस स्टेट को क्यों मिली ये पहचान

Numerology: इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा 

इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Homemade Toner: नींबू, एलोवेरा और ग्रीन टी... इन चीजों से घर पर बनाएं 4 सस्ता होममेड टोनर, मिलेगा नैचुरल ग्लो 

Homemade Toner: खासतौर से सर्दियों के मौसम में जब ठंडी हवा की वजह से चेहरे की नमी छिन जाती है, स्किन रूखी, खिंची-खिंची और बेजान दिखने लगती है तो इस कंडीशन में टोनर चेरहरे पर नमी बनाए रखने और नैचुरल ग्लो देने में मदद करता है. इससे चेहरे पर ताजगी बनी रहती है...

Abhay Sharma | Dec 18, 2025, 02:21 PM IST

1.होममेड टोनर  

होममेड टोनर  
1

बाजार में मिलने वाले महंगे टोनर शुरुआत में तो थोड़ी ताजगी देते हैं, पर कुछ समय बाद असर कम दिखने लगता है. इसके अलावा केमिकल से भरे ये प्रोडक्ट कई बार स्किन में जलन, दाने या रेडनेस भी पैदा कर देते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार होममेड टोनर के बारे में बताने रहे हैं, जिन्हें आप कुछ मिनटों में तैयार कर सकते हैं.

Advertisement

2.ग्रीन टी टोनर

ग्रीन टी टोनर
2

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कप पानी में ग्रीन टी डालकर अच्छे से उबालें और इसे पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद इस पानी को छानकर स्प्रे बोतल में भरें. इस्तेमाल के लिए पहले फेस वॉश करें फिर इस टोनर को चेहरे पर हल्का स्प्रे करें. इससे आपको स्किन में तुरंत ठंडक और ताजगी महसूस होगी.

3.एलोवेरा टोनर 

एलोवेरा टोनर 
3

इसे बनाने के लिए 1 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल लें और इसमें आधा कप साफ पानी मिलाएं और फिर इसे अच्छे से मिक्स करें और स्प्रे बोतल में भर लें. इस्तेमाल के लिए दिन में दो बार फेस साफ करने के बाद इसे चेहरे पर लगाएं. इससे स्किन हाइड्रेट रहेगी और मुलायम बनी रहेगी. 

4.गुलाबजल और खीरा से बना टोनर

गुलाबजल और खीरा से बना टोनर
4

इसे बनाने के लिए एक खीरे को कद्दूकस करके उसका रस निकालें और फिर इसमें बराबर मात्रा में गुलाबजल मिलाएं. इस मिक्सचर को स्प्रे बोतल में भरें. इस्तेमाल के लिए सुबह और रात फेस वॉश के बाद इस टोनर को चेहरे पर स्प्रे करें. इससे चेहरे पर नमी आएगी और ड्राईनेस की समस्या दूर होगी. 

TRENDING NOW

5.नींबू क्लीनिंग टोनर

नींबू क्लीनिंग टोनर
5

इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं और इसे अच्छे से मिक्स करके स्प्रे बोतल में भरें. बता दें कि हफ्ते में 2 से 3 बार ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा लगाने से स्किन ड्राई हो सकती है. यह स्किन को साफ कर, चेहरे की गंदगी हटाता है. ऑयली स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है. 

6.इन बातों का रखें ध्यान 

इन बातों का रखें ध्यान 
6

इन टोनर का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा चेहरे को साफ कर लें. इसके अलावा किसी भी नए टोनर को लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. फ्रिज में रखकर टोनर इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे ज्यादा ताजगी मिलती है. इसके अलावा 7 से 10 दिन के अंदर टोनर नया बना लें, ज्यादा पुराना टोनर इस्तेमाल न करें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Hurun List 2025: बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
किस राज्य को कहते हैं Brother of Seven Sisters? जानें इस स्टेट को क्यों मिली ये पहचान
किस राज्य को कहते हैं Brother of Seven Sisters? जानें इस स्टेट को क्यों मिली ये पहचान
Numerology: इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा 
इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा
Homemade Toner: नींबू, एलोवेरा और ग्रीन टी... इन चीजों से घर पर बनाएं 4 सस्ता होममेड टोनर, मिलेगा नैचुरल ग्लो 
Homemade Toner: नींबू, एलोवेरा और ग्रीन टी... इन चीजों से घर पर बनाएं 4 सस्ता होममेड टोनर, मिलेगा नैचुरल ग्लो
Christmas Facts: क्या Coca-Cola कंपनी ने सेंटा क्लॉज को दिए थे लाल कपड़े? जानिए इसके पीछे की खास वजह
Christmas Facts: क्या Coca-Cola कंपनी ने सेंटा क्लॉज को दिए थे लाल कपड़े? जानिए इसके पीछे की खास वजह
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Mulank 9 Horoscope 2026: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
Numerology: मोबाइल या कार के अंत में ये दो नंबर है तो कभी खत्म नहीं होंगी समस्याएं, पैसे से लेकर सेहत तक रहेगी हमेशा खराब
मोबाइल या कार के अंत में ये दो नंबर है तो कभी खत्म नहीं होंगी समस्याएं, पैसे से लेकर सेहत तक रहेगी हमेशा खराब
Rashifal 17 December 2025: वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement