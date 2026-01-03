FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 4 January 2026: आज किन राशि वालों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी है सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज किन राशि वालों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी है सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

निकोलस मादुरो के हाथों में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी... वेनेजुएला के राष्ट्रपति के हिरासत की सामने आई तस्वीर

निकोलस मादुरो के हाथों में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी... वेनेजुएला के राष्ट्रपति के हिरासत की सामने आई तस्वीर

Jana Nayagan Trailer: थलपति विजय की 'जन नायकन' में बॉबी देओल का खूंखार अवतार, 'रहमान डकैत' से हो रही तुलना

Jana Nayagan Trailer: थलपति विजय की 'जन नायकन' में बॉबी देओल का खूंखार अवतार, 'रहमान डकैत' से हो रही तुलना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Soap: ग्लिसरीन, हल्दी और एलोवेरा जेल... इन 7 चीजों से घर पर बनाएं टैनिंग हटाने वाला 100% नेचुरल साबुन 

Homemade Soap: ग्लिसरीन, हल्दी और एलोवेरा जेल... इन 7 चीजों से घर पर बनाएं टैनिंग हटाने वाला 100% नेचुरल साबुन

कितनी घातक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स? लादेन से लेकर बगदादी तक को पहुंचा चुकी है जहन्नुम

कितनी घातक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स? लादेन से लेकर बगदादी तक को पहुंचा चुकी है जहन्नुम

Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें 

Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Homemade Soap: ग्लिसरीन, हल्दी और एलोवेरा जेल... इन 7 चीजों से घर पर बनाएं टैनिंग हटाने वाला 100% नेचुरल साबुन 

Homemade Soap For Tanning:धूप में ज्यादा समय बिताने से त्वचा पर टैनिंग होना आम है, पर इसे हटाना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं. इसके लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सैलून ट्रीटमेंट पर पैसे खर्च करते हैं. लेकिन, आप कम पैसे में घर पर ही टैनिंग हटाने वाला 100% नेचुरल होममेड साबुन तैयार कर सकते हैं. 

Abhay Sharma | Jan 03, 2026, 09:03 PM IST

1.साबुन बनाने का सामान

साबुन बनाने का सामान
1

टैनिंग हटाने के लिए अगर आप घर बैठे नेचुरल होममेड साबुन तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले 1 कप ग्लिसरीन, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच चंदन पाउडर, टी ट्री ऑयल या लेवेंडर ऑयल और साबुन बनाने का मोल्ड अलग रख लें. 

Advertisement

2.जानें साबुन बनाने की विधि -स्टेप 1

जानें साबुन बनाने की विधि -स्टेप 1
2

अब बारी है साबुन तैयार करने की तो उसके लिए सबसे पहले एक डबल बॉयलर में ग्लिसरीन को धीमी आंच पर पिघलाएं. हालांकि, बॉयलर नहीं है तो माइक्रोवेव भी उपयोग कर सकते हैं. ये महज कुछ सेकेंड में एकदम पिघल जाएगी. 

 

 

 

 

3.स्टेप 2

स्टेप 2
3

जब ये पिघल जाए तो इसमें हल्दी, एलोवेरा जेल, नींबू रस, चंदन पाउडर और एसेंशियल ऑयल मिलाएं और गर्म ही अच्छी तरह से मिक्स कर लें. क्योंकि अगर ये हल्का सा भी जम जाएगा तो सही से मिक्स नहीं होगा. इस बात का ध्यान रखें कि इसमें एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए, वरना साबुन अच्छे से बनेगा नहीं. 

4.स्टेप 3 

स्टेप 3 
4

सभी चीजों को मिक्स करने के बाद इस मिश्रण को साबुन के मोल्ड में जमा करें और फिर इसे सेट होने के लिए फ्रिजर में रख दें. इसके बाद कम से कम 5-6 घंटे इसे फ्रिजर में रखे रहने दें और जब ये पूरी तरह जम जाए तो इसे मोल्ड से निकालें. आपका साबुन बनकर तैयार है. 

TRENDING NOW

5.जानें क्या है इस्तेमाल का सही तरीका

जानें क्या है इस्तेमाल का सही तरीका
5

घर पर तैयार इस साबुन से दिन में एक बार तो अवश्य ही नहाएं. ये आपके हाथ-पैर और चेहरे की टैनिंग को दूर करने में मदद कर सकती है. हालांकि इसके  इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है. अगर आपको इसके इस्तेमाल से थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, तो इस्तेमाल न करें. 

6.इससे दूर होगी टैनिंग

इससे दूर होगी टैनिंग
6

इस होममेड साबुन से आपकी टैनिंग आसानी से गायब हो जाएगी. बता दें कि ये साबुन न सिर्फ आपकी टैनिंग को कम करेगा, बल्कि आपकी स्किन को भी हेल्दी और ग्लोइंग बनाएगा.   

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Soap: ग्लिसरीन, हल्दी और एलोवेरा जेल... इन 7 चीजों से घर पर बनाएं टैनिंग हटाने वाला 100% नेचुरल साबुन 
Homemade Soap: ग्लिसरीन, हल्दी और एलोवेरा जेल... इन 7 चीजों से घर पर बनाएं टैनिंग हटाने वाला 100% नेचुरल साबुन
कितनी घातक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स? लादेन से लेकर बगदादी तक को पहुंचा चुकी है जहन्नुम
कितनी घातक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स? लादेन से लेकर बगदादी तक को पहुंचा चुकी है जहन्नुम
Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें 
Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें
Dhurandhar Cast Upcoming Project: रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना से आर माधवान तक, जानें 'धुरंधर' एक्टर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
Dhurandhar Cast: रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना से आर माधवान तक, जानें 'धुरंधर' एक्टर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
Rashifal 2 January 2026: मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
MORE
Advertisement