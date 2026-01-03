Homemade Soap: ग्लिसरीन, हल्दी और एलोवेरा जेल... इन 7 चीजों से घर पर बनाएं टैनिंग हटाने वाला 100% नेचुरल साबुन 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Jan 03, 2026, 09:03 PM IST
1.साबुन बनाने का सामान
टैनिंग हटाने के लिए अगर आप घर बैठे नेचुरल होममेड साबुन तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले 1 कप ग्लिसरीन, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच चंदन पाउडर, टी ट्री ऑयल या लेवेंडर ऑयल और साबुन बनाने का मोल्ड अलग रख लें.
2.जानें साबुन बनाने की विधि -स्टेप 1
अब बारी है साबुन तैयार करने की तो उसके लिए सबसे पहले एक डबल बॉयलर में ग्लिसरीन को धीमी आंच पर पिघलाएं. हालांकि, बॉयलर नहीं है तो माइक्रोवेव भी उपयोग कर सकते हैं. ये महज कुछ सेकेंड में एकदम पिघल जाएगी.
3.स्टेप 2
जब ये पिघल जाए तो इसमें हल्दी, एलोवेरा जेल, नींबू रस, चंदन पाउडर और एसेंशियल ऑयल मिलाएं और गर्म ही अच्छी तरह से मिक्स कर लें. क्योंकि अगर ये हल्का सा भी जम जाएगा तो सही से मिक्स नहीं होगा. इस बात का ध्यान रखें कि इसमें एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए, वरना साबुन अच्छे से बनेगा नहीं.
4.स्टेप 3
सभी चीजों को मिक्स करने के बाद इस मिश्रण को साबुन के मोल्ड में जमा करें और फिर इसे सेट होने के लिए फ्रिजर में रख दें. इसके बाद कम से कम 5-6 घंटे इसे फ्रिजर में रखे रहने दें और जब ये पूरी तरह जम जाए तो इसे मोल्ड से निकालें. आपका साबुन बनकर तैयार है.
5.जानें क्या है इस्तेमाल का सही तरीका
घर पर तैयार इस साबुन से दिन में एक बार तो अवश्य ही नहाएं. ये आपके हाथ-पैर और चेहरे की टैनिंग को दूर करने में मदद कर सकती है. हालांकि इसके इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है. अगर आपको इसके इस्तेमाल से थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, तो इस्तेमाल न करें.