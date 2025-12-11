Homemade Skin Polish: चीनी, ग्लिसरीन और नारियल तेल से ऐसे बनाएं स्किन पॉलिश, बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी त्वचा

4 . इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है?

4

स्किन पॉलिश को चेहरे पर अच्छे से लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें, 10 से 15 मिनट लगाए रखने के बाद चेहरा धो लें और फिर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाएं. इससे स्किन पॉलिशिंग हो जाएगी. डॉक्टर मनोज के मुताबिक इस स्किन पॉलिश को फेस के साथ-साथ पूरी बॉडी पर इस्तेमाल किया जा सकता है.