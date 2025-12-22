Homemade Kajal: बादाम और घी से ऐसे बनाएं होममेड काजल, बढ़ेगी आंखों की खूबसूरती 

असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में हिंसा, प्रदर्शनकारियों को को हिरासत में लेने पर हिंसा, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने आगजनी, तोड़फोड़ की, भीड़ कंट्रोल के लिए पुलिस ने भी की फायरिंग | दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली मोबाइल बनाने वाला गिरोह पकड़ा, 4 अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों से 512 स्मार्ट फोन भी बरामद | हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का ऐलान किया, पार्टी का नाम 'जनता उन्नयन पार्टी' रखा, किया दावा- ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद में 0 बना देंगे
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 22, 2025, 05:35 PM IST
1.बादाम और घी से बनाएं होममेड काजल
इस खास होममेड काजल को बनाने के लिए आपको बादाम, नारियल तेल या घी की जरूरत होगी. बता दें कि ये स्पेशल होममेड काजल ना केवल लंबे समय तक आंखों में टिका रहेगा बल्कि आपकी आंखों की हिफ़ाज़त भी करेगा. इससे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं.
2.कैसे बनाएं होममेड काजल?
इसे बनाने के लिए एक छोटी कटोरी में बादाम रखकर उसे जलाएं, कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए जलाएं ताकि बादाम डार्क हो जाएं. फिर जले हुए बादामों को ठंडा होने दें. इसके बाद इसे अच्छी तरह पीसकर पाउडर बनाएं और फिर इस पाउडर में थोड़ा नारियल तेल या घी मिलाएं. थोड़ा एलोवेरा जेल भी डालें.
3.फ्रीजर में रखें
तैयार पेस्ट को एक छोटी कटोरी में डालें और फ्रीजर में रख दें. आपका होममेड नेचुरल काजल बनकर तैयार है. बता दें कि यह काजल आपकी आंखों को ठंडक देगा और खुजली व जलन जैसी समस्या को दूर करने में मदद करेगा.
4.शुद्ध कैमिकल फ्री काजल
घर में बने काजल का सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि यह पूरी तरह से शुद्ध होता है और उसमें किसी भी तरह के कैमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस वजह से इससे आंखों को किसी भी तरह का नुकसान होने का खतरा नहीं रहता है.
5.आंखों के लिए फायदेमंद
होममेड काजल आपकी आंखों में खुजली, डार्क सर्कल्स जैसी समस्याओं को दूर करने में मददगार हो सकता है. इस काजल में नारियल तेल या घी और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो आंखों को काफी ठंडक पहुंचाता है. कैमिकल युक्त काजल के बजाए होममेड काजल का इस्तेमाल करना ज्यादा सही.
