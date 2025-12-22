Homemade Kajal: बादाम और घी से ऐसे बनाएं होममेड काजल, बढ़ेगी आंखों की खूबसूरती 

2 . कैसे बनाएं होममेड काजल?

इसे बनाने के लिए एक छोटी कटोरी में बादाम रखकर उसे जलाएं, कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए जलाएं ताकि बादाम डार्क हो जाएं. फिर जले हुए बादामों को ठंडा होने दें. इसके बाद इसे अच्छी तरह पीसकर पाउडर बनाएं और फिर इस पाउडर में थोड़ा नारियल तेल या घी मिलाएं. थोड़ा एलोवेरा जेल भी डालें.