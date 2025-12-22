FacebookTwitterYoutubeInstagram
भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर कर याद्दाश्त को बूस्ट करेगा ये एक योगासन, जानें इसके फायदे

भारत के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलेगा इनाम, पीएम शाहबाज शरीफ खोलेंगे सरकारी खजाना

पंजाब पुलिस के पूर्व IG अमर सिंह चहल ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर, 12 पेज का मिला सुसाइड नोट

Homemade Kajal: बादाम और घी से ऐसे बनाएं होममेड काजल, बढ़ेगी आंखों की खूबसूरती

T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

सफलता पर ग्रहण लगाते हैं इस सीक्वेंस के मोबाइल नंबर, खूब मेहनत करने पर भी नहीं मिलता इसका पूरा फल

लाइफस्टाइल

Homemade Kajal: बादाम और घी से ऐसे बनाएं होममेड काजल, बढ़ेगी आंखों की खूबसूरती 

Homemade Kajal: आमतौर पर महिलाएं आंखों में बाजार में मिलने वाले कैमिकल युक्त काजल के उपयोग करती हैं. लेकिन, इस तरह के काजल सेंसिटिव आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आज हम आपको खास होममेड काजल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ आंखों की इन समस्याओं को दूर करता है.

Abhay Sharma | Dec 22, 2025, 05:35 PM IST

1.बादाम और घी से बनाएं होममेड काजल

बादाम और घी से बनाएं होममेड काजल
1

इस खास होममेड काजल को बनाने के लिए आपको बादाम, नारियल तेल या घी की जरूरत होगी. बता दें कि ये स्पेशल होममेड काजल ना केवल लंबे समय तक आंखों में टिका रहेगा बल्कि आपकी आंखों की हिफ़ाज़त भी करेगा. इससे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. 

2.कैसे बनाएं होममेड काजल? 

कैसे बनाएं होममेड काजल? 
2

इसे बनाने के लिए एक छोटी कटोरी में बादाम रखकर उसे जलाएं, कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए जलाएं ताकि बादाम डार्क हो जाएं. फिर जले हुए बादामों को ठंडा होने दें. इसके बाद इसे अच्छी तरह पीसकर पाउडर बनाएं और फिर इस पाउडर में थोड़ा नारियल तेल या घी मिलाएं. थोड़ा एलोवेरा जेल भी डालें. 

 

3.फ्रीजर में रखें

फ्रीजर में रखें
3

तैयार पेस्ट को एक छोटी कटोरी में डालें और फ्रीजर में रख दें. आपका होममेड नेचुरल काजल बनकर तैयार है. बता दें कि यह काजल आपकी आंखों को ठंडक देगा और खुजली व जलन जैसी समस्या को दूर करने में मदद करेगा.  

4.शुद्ध कैमिकल फ्री काजल 

शुद्ध कैमिकल फ्री काजल 
4

घर में बने काजल का सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि यह पूरी तरह से शुद्ध होता है और उसमें किसी भी तरह के कैमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस वजह से इससे आंखों को किसी भी तरह का नुकसान होने का खतरा नहीं रहता है.

5.आंखों के लिए फायदेमंद

आंखों के लिए फायदेमंद
5

होममेड काजल आपकी आंखों में खुजली, डार्क सर्कल्स जैसी समस्याओं को दूर करने में मददगार हो सकता है. इस काजल में नारियल तेल या घी और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो आंखों को काफी ठंडक पहुंचाता है. कैमिकल युक्त काजल के बजाए होममेड काजल का इस्तेमाल करना ज्यादा सही. 

