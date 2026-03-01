Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका  

लाइफस्टाइल
Mar 01, 2026
1.सिंथेटिक या केमिकल भरे रंग
इन दिनों बाजार में मिलने वाले ज्यादातर सिंथेटिक या केमिकल रंगों की वजह से त्वचा से जुड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं. इस दौरान ऐसे रंग इस्तेमाल होते हैं, जिनमें लेड, मरकरी, क्रोमियम, सिलिका जैसे भारी धातु, इंडस्ट्रियल डाईज, माइका डस्ट और कभी-कभी इंजन ऑयल तक मिले होते हैं. केमिकल रंगों से त्वचा में जलन, खुजली, लालिमा, सूजन, एक्जिमा जैसी एलर्जी, ड्राईनेस और दर्द तक हो सकता है. चेहरा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि रंग सीधे वहां लगते हैं. (Image: AI Generated)
2.बढ़ सकती हैं पहले की स्किन बीमारी
इन रंगों की वजह से पहले से मौजूद बीमारियों में बढ़ोतरी जैसे एक्ने, एक्जिमा, सोरायसिस, विटिलिगो या संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में स्थिति बिगड़ सकती है. लंबे समय के खतरे जैसे पोस्ट-इंफ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन (काले धब्बे), लेड जैसे टॉक्सिन बच्चों के लिए खासतौर पर हानिकारक हो सकते हैं. गर्भवती महिलाओं के लिए भी हानिकारक हैं. आंखों में जलन, रेडनेस, वॉटरिंग, ग्रिटिनेस, बालों का झड़ना, नाखूनों की समस्या भी आम बात है. (Image: AI Generated)
3.प्री-होली प्रोटेक्शन
इस स्थिति में चेहरा का खास ख्याल रखना जरूरी है, होली से पहले और बाद में कुछ आसान उपाय अपनाने से कई लाभ मिलते हैं. प्री-होली प्रोटेक्शन के तहत चेहरे, गर्दन, हाथ-पैरों पर नारियल, बादाम, सरसों या तिल का तेल अच्छे से लगाएं, यह एक बैरियर बनाता है, रंग गहराई तक नहीं जाते. मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएं. होंठों पर लिप बाम और नाखूनों पर क्लियर नेल पॉलिश लगाएं. रंग खेलते समय सनग्लास पहनें ताकि आंखें सुरक्षित रहें.(Image: AI Generated)
4.पोस्ट-होली केयर
वहीं, पोस्ट-होली केयर में ठंडे पानी से धोएं, हल्के क्लेंजर या ऑयल-बेस्ड क्लेंजिंग बाम से रंग हटाएं. चेहरे या त्वचा को रगड़ने से बचें, वरना स्क्रैच या एलर्जी बढ़ सकते हैं. मॉइस्चराइजर लगाकर त्वचा को हाइड्रेट रखें. अगर रैशेज या जलन हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. (Image: AI Generated)
5.घर पर बनाएं हर्बल रंग
केमिकल रंगों के बजाय हर्बल या नेचुरल कलर्स अपनाना सबसे सुरक्षित है. ये पौधों, फूलों और रसोइघर की चीजों से बनते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद और पर्यावरण हितैषी होते हैं. कुछ आसान हर्बल रंग हैं, जिन्हें घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. ये रंग एलर्जी नहीं करते, आसानी से धुल जाते हैं और त्वचा को नरम रखते हैं.(Image: AI Generated)
6.कैसे बनाएं हर्बल रंग
हरे रंग के लिए पालक, धनिया, नीम की पत्तियां उबालकर या पीसकर बनाएं, पीला रंग हल्दी, बेसन या चावल का आटा और गेंदे की पंखुड़ियों से बनाएं. लाल या नारंगी रंग चुकंदर, गाजर, अनार के छिलका, लाल गुड़हल, पलाश या मेहंदी के पत्ते से बनाएं. नीले रंग के लिए नीले फूल या विष्णुकांता को उबालकर बनाएं. गुलाबी रंग के लिए गुलाब, चुकंदर या प्याज के छिलके का इस्तेमाल करें. इनपुट--आईएएनएस (Image: AI Generated)
