FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
खामेनेई के किस बेटे में दिखते हैं पिता के गुण, ईरान में अब तक पर्दे के पीछे करते आए खेल?

खामेनेई के किस बेटे में दिखते हैं पिता के गुण, ईरान में अब तक पर्दे के पीछे करते आए खेल?

Marjariasana: ऑफिस में घंटों बैठकर करते हैं काम? रोजाना ऐसे करें 'मार्जरी आसन', गर्दन और पीठ दर्द से मिलेगी राहत

ऑफिस में घंटों बैठकर करते हैं काम? रोजाना ऐसे करें 'मार्जरी आसन', गर्दन और पीठ दर्द से मिलेगी राहत

VIDEO: खामेनेई की मौत के बाद सुलगा पाकिस्तान, 12 की मौत, कराची में US कॉन्सुलेट में लगाई आग

VIDEO: खामेनेई की मौत के बाद सुलगा पाकिस्तान, 12 की मौत, कराची में US कॉन्सुलेट में लगाई आग

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका  

Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका

Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें 

Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका  

Homemade Holi Rang, Holi Safety: होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, लेकिन बाजार में मिलने वाले केमिकल रंग त्वचा और सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. आप इस तरह थोड़ी सावधानी और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके होली को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं. आइए जानें इसके बारे में... 

Abhay Sharma | Mar 01, 2026, 08:01 PM IST

1.सिंथेटिक या केमिकल भरे रंग

सिंथेटिक या केमिकल भरे रंग
1

इन दिनों बाजार में मिलने वाले ज्यादातर सिंथेटिक या केमिकल रंगों की वजह से त्वचा से जुड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं. इस दौरान ऐसे रंग इस्तेमाल होते हैं, जिनमें लेड, मरकरी, क्रोमियम, सिलिका जैसे भारी धातु, इंडस्ट्रियल डाईज, माइका डस्ट और कभी-कभी इंजन ऑयल तक मिले होते हैं. केमिकल रंगों से त्वचा में जलन, खुजली, लालिमा, सूजन, एक्जिमा जैसी एलर्जी, ड्राईनेस और दर्द तक हो सकता है. चेहरा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि रंग सीधे वहां लगते हैं. (Image: AI Generated) 

Advertisement

2.बढ़ सकती हैं पहले की स्किन बीमारी

बढ़ सकती हैं पहले की स्किन बीमारी
2

इन रंगों की वजह से पहले से मौजूद बीमारियों में बढ़ोतरी जैसे एक्ने, एक्जिमा, सोरायसिस, विटिलिगो या संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में स्थिति बिगड़ सकती है.  लंबे समय के खतरे जैसे पोस्ट-इंफ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन (काले धब्बे), लेड जैसे टॉक्सिन बच्चों के लिए खासतौर पर हानिकारक हो सकते हैं. गर्भवती महिलाओं के लिए भी हानिकारक हैं. आंखों में जलन, रेडनेस, वॉटरिंग, ग्रिटिनेस, बालों का झड़ना, नाखूनों की समस्या भी आम बात है. (Image: AI Generated)  

3.प्री-होली प्रोटेक्शन 

प्री-होली प्रोटेक्शन 
3

इस स्थिति में चेहरा का खास ख्याल रखना जरूरी है, होली से पहले और बाद में कुछ आसान उपाय अपनाने से कई लाभ मिलते हैं. प्री-होली प्रोटेक्शन के तहत चेहरे, गर्दन, हाथ-पैरों पर नारियल, बादाम, सरसों या तिल का तेल अच्छे से लगाएं, यह एक बैरियर बनाता है, रंग गहराई तक नहीं जाते. मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएं. होंठों पर लिप बाम और नाखूनों पर क्लियर नेल पॉलिश लगाएं. रंग खेलते समय सनग्लास पहनें ताकि आंखें सुरक्षित रहें.(Image: AI Generated) 

4.पोस्ट-होली केयर 

पोस्ट-होली केयर 
4

वहीं, पोस्ट-होली केयर में ठंडे पानी से धोएं, हल्के क्लेंजर या ऑयल-बेस्ड क्लेंजिंग बाम से रंग हटाएं. चेहरे या त्वचा को रगड़ने से बचें, वरना स्क्रैच या एलर्जी बढ़ सकते हैं. मॉइस्चराइजर लगाकर त्वचा को हाइड्रेट रखें. अगर रैशेज या जलन हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. (Image: AI Generated) 

TRENDING NOW

5.घर पर बनाएं हर्बल रंग 

घर पर बनाएं हर्बल रंग 
5

केमिकल रंगों के बजाय हर्बल या नेचुरल कलर्स अपनाना सबसे सुरक्षित है. ये पौधों, फूलों और रसोइघर की चीजों से बनते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद और पर्यावरण हितैषी होते हैं. कुछ आसान हर्बल रंग हैं, जिन्हें घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. ये रंग एलर्जी नहीं करते, आसानी से धुल जाते हैं और त्वचा को नरम रखते हैं.(Image: AI Generated) 

 

6.कैसे बनाएं हर्बल रंग

कैसे बनाएं हर्बल रंग
6

हरे रंग के लिए पालक, धनिया, नीम की पत्तियां उबालकर या पीसकर बनाएं, पीला रंग हल्दी, बेसन या चावल का आटा और गेंदे की पंखुड़ियों से बनाएं. लाल या नारंगी रंग चुकंदर, गाजर, अनार के छिलका, लाल गुड़हल, पलाश या मेहंदी के पत्ते से बनाएं. नीले रंग के लिए नीले फूल या विष्णुकांता को उबालकर बनाएं. गुलाबी रंग के लिए गुलाब, चुकंदर या प्याज के छिलके का इस्तेमाल करें. इनपुट--आईएएनएस (Image: AI Generated)

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के एक्सपर्ट से सलाह लें..

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.  

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका  
Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका
Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें 
Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें
एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड
एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड
होली खेलने के बाद चहरे को रगड़े नहीं, ये घरेलू नुस्खे आपके स्किन को बनाएंगे फिर से चमकदार
होली खेलने के बाद चहरे को रगड़े नहीं, ये घरेलू नुस्खे आपके स्किन को बनाएंगे फिर से चमकदार
बिहार में एल्विश यादव करेंगे सिस्टम हैंग, होली पर खेसारी लाल संग मनाएंगे जश्न
बिहार में एल्विश यादव करेंगे सिस्टम हैंग, होली पर खेसारी लाल संग मनाएंगे जश्न
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
Horoscope 28 February: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Surya-Chandrama Gochar: सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
एग्जाम से पहले ये सरस्वती मंत्र पढ़ लें, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास और एकाग्रता से मिलेंगे अच्छे नंबर?
एग्जाम से पहले ये सरस्वती मंत्र पढ़ लें, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास और एकाग्रता से मिलेंगे अच्छे नंबर?
MORE
Advertisement