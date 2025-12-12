FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कोडीन सिरप केस: शुभम जायसवाल और अन्य की याचिका पर इलाहाबाद HC में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 15 दिसंबर को | गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई को NIA कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
DSSSB MTS Notification 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

DSSSB MTS Notification 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

शिवराज पाटिल के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले क्या था प्रोफेशन

शिवराज पाटिल के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले क्या था प्रोफेशन

कांग्रेस दौर की इस बड़ी योजना का नाम बदल सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट में लगेगी मुहर!

कांग्रेस दौर की इस बड़ी योजना का नाम बदल सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट में लगेगी मुहर!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम 

Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव

डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम 

Hand Cream: सर्दियों के मौसम में हाथ रूखे, खुरदुरे और बेजान नजर आने लगते हैं, जो देखने में बहुत ही खराब लगते हैं. ऐसे में इस समस्या को दूर करने के लिए लोग  मार्केट की महंगी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, आज हम आपको इन 3 खास चीजों से घर बैठे नेचुरल हैंड क्रीम बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं...

Abhay Sharma | Dec 12, 2025, 03:55 PM IST

1.हाथों को के लिए बेस्ट है ये क्रीम

हाथों को के लिए बेस्ट है ये क्रीम
1

ब्‍यूटी एक्‍सपर्ट्स के मुताबिक, इस हैंड क्रीम को हाथों पर लगाने से त्वचा मुलायम, नरम और हेल्दी बनी रहेगी. ये हैंड क्रीम स्किन को गहराई तक पोषण देती है और पूरे मौसम हाथों को ड्राईनेस से बचाए रख सकती है. आइए जानें इसे बनाने का तरीका... 

Advertisement

2.किन चीजों की होगी जरूरत

किन चीजों की होगी जरूरत
2

इस हैंड क्रीम को घर पर बनाने के लिए आपको 1 बड़ा चम्‍मच देसी घी,  1 छोटा चम्‍मच नारियल का तेल और 5 बूंद गुलाब का एसेंशियल ऑयल अलग रख लेना है. इन चीजों से बने हैंड क्रीम से आपको किसी भी तरह के कोई साइडइफेक्‍ट्स नहीं होगा.

3.कैसे बनाएं ये हैंड क्रीम? 

कैसे बनाएं ये हैंड क्रीम? 
3

इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में घी पिघला लें, ध्यान रहे घी जलने न पाए. फिर घी को अच्‍छी तरह से फेंट लें, यह क्रीम की तरह सफेद हो जाएंगा. इसके बाद इसमें नारियल का तेल और गुलाब का एसेंशियल ऑयल डालें और मिक्‍स करें. इसे कांच की शीशी में भर कर इस्‍तेमाल कर सकते हैं. 

4.कैसे लगाएं हैंड क्रीम? 

कैसे लगाएं हैंड क्रीम? 
4

इसके लिए सबसे पहले हाथ धोएं और टॉवल से सुखा लें. फिर हाथों में थोड़ी सी क्रीम लें और अच्‍छी तरह से इसे मलें. क्रीम का इस्‍तेमाल रात में सोने से पहले करेंगे तो ज्‍यादा फायदा होगा. बता दें कि हल्‍की सी मसाज के साथ ही हाथों पर क्रीम लगाएं. 

TRENDING NOW

5.स्किन के लिए फायदेमंद

स्किन के लिए फायदेमंद
5

बताते चलें कि इस क्रीम को हाथों पर लगाने से त्‍वचा का रूखापन कम होगा और त्‍वचा में ब्‍लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाएगा, इससे त्‍वचा के बहुत अधिक रूखें होने की संभावनाएं कम हो सकती हैं. इससे त्वचा को गहराई तक पोषण मिलता है और फटी- खुरदुरी त्वचा की समस्या से राहत मिलती है.   

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम 
Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़ 
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़
Dhurrandhar 2025: धुरंधर नहीं, ये फिल्म है जिसने पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया
Dhurrandhar 2025: धुरंधर नहीं, ये फिल्म है जिसने पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया
MORE
Advertisement
धर्म
Mulank 3 Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
Hanuman Ashtami 2025: कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
Rashifal 11 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalashtami Vrat 2025: इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
MORE
Advertisement