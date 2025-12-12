Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 12, 2025, 03:55 PM IST
1.हाथों को के लिए बेस्ट है ये क्रीम
ब्यूटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस हैंड क्रीम को हाथों पर लगाने से त्वचा मुलायम, नरम और हेल्दी बनी रहेगी. ये हैंड क्रीम स्किन को गहराई तक पोषण देती है और पूरे मौसम हाथों को ड्राईनेस से बचाए रख सकती है. आइए जानें इसे बनाने का तरीका...
2.किन चीजों की होगी जरूरत
इस हैंड क्रीम को घर पर बनाने के लिए आपको 1 बड़ा चम्मच देसी घी, 1 छोटा चम्मच नारियल का तेल और 5 बूंद गुलाब का एसेंशियल ऑयल अलग रख लेना है. इन चीजों से बने हैंड क्रीम से आपको किसी भी तरह के कोई साइडइफेक्ट्स नहीं होगा.
3.कैसे बनाएं ये हैंड क्रीम?
इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में घी पिघला लें, ध्यान रहे घी जलने न पाए. फिर घी को अच्छी तरह से फेंट लें, यह क्रीम की तरह सफेद हो जाएंगा. इसके बाद इसमें नारियल का तेल और गुलाब का एसेंशियल ऑयल डालें और मिक्स करें. इसे कांच की शीशी में भर कर इस्तेमाल कर सकते हैं.
4.कैसे लगाएं हैंड क्रीम?
इसके लिए सबसे पहले हाथ धोएं और टॉवल से सुखा लें. फिर हाथों में थोड़ी सी क्रीम लें और अच्छी तरह से इसे मलें. क्रीम का इस्तेमाल रात में सोने से पहले करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा. बता दें कि हल्की सी मसाज के साथ ही हाथों पर क्रीम लगाएं.
5.स्किन के लिए फायदेमंद
बताते चलें कि इस क्रीम को हाथों पर लगाने से त्वचा का रूखापन कम होगा और त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाएगा, इससे त्वचा के बहुत अधिक रूखें होने की संभावनाएं कम हो सकती हैं. इससे त्वचा को गहराई तक पोषण मिलता है और फटी- खुरदुरी त्वचा की समस्या से राहत मिलती है.
