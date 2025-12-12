Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम 

3 . कैसे बनाएं ये हैंड क्रीम?

इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में घी पिघला लें, ध्यान रहे घी जलने न पाए. फिर घी को अच्‍छी तरह से फेंट लें, यह क्रीम की तरह सफेद हो जाएंगा. इसके बाद इसमें नारियल का तेल और गुलाब का एसेंशियल ऑयल डालें और मिक्‍स करें. इसे कांच की शीशी में भर कर इस्‍तेमाल कर सकते हैं.