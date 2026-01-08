Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल

1 . स्टेप 1: कॉफी और दही से बनाएं स्क्रब

इसके लिए सबसे पहले कॉफी पाउडर में थोड़ा दही मिलाकर पेस्ट तैयार करें, फिर इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं. इसके लिए चेहरे की सफाई पहले से कर लें और हल्के हाथों से कुछ मिनट तक रगड़ें. यह पेस्ट स्क्रब की तरह काम करेगा और चेहरे से मैल और टैनिंग हटाने में मदद करता है. इससे जमी डेड सेल्स हट जाएगी और चेहरे की चमक बढ़ेगी. यह स्किन को नरम और ताजा भी बनाता है.