FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
T20 World Cup से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, तिलक वर्मा को अचानक करवानी पड़ी सर्जरी; न्यूजीलैंड सीरीज से हुए बाहर!

T20 World Cup से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, तिलक वर्मा को अचानक करवानी पड़ी सर्जरी; न्यूजीलैंड सीरीज से हुए बाहर!

कौन हैं अंकुश भारद्वाज? जिस पर महिला खिलाड़ी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, NRAI ने शूटिंग कोच को किया निलंबित

कौन हैं अंकुश भारद्वाज? जिस पर महिला खिलाड़ी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, NRAI ने शूटिंग कोच को किया निलंबित

NVS KVS Admit Card 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

NVS KVS Admit Card 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल

Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल

कौन हैं Vedanta के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की बहू? बेटे अग्निवेश की मौत के बाद संभालेगी बिजनेस!

कौन हैं Vedanta के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की बहू? बेटे अग्निवेश की मौत के बाद संभालेगी बिजनेस!

अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल

Homemade Facial: चेहरा हमेशा ताजा, चमकदार और ग्लोइंग बनाए रखने के लिए खासतौर से महिलाएं महंगे-महंगे फेशियल, क्रीम या स्किन ट्रीटमेंट्स का सहारा लेती हैं. हालांकि, आज हम आपको सिर्फ 2 आसान स्टेप्स में एक आसान नेचुरल फेस फेश पैक बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे चेहरा साफ और चमकदार बना रहेगा. 

Abhay Sharma | Jan 08, 2026, 01:19 PM IST

1.स्टेप 1: कॉफी और दही से बनाएं स्क्रब

स्टेप 1: कॉफी और दही से बनाएं स्क्रब
1

इसके लिए सबसे पहले कॉफी पाउडर में थोड़ा दही मिलाकर पेस्ट तैयार करें, फिर इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं. इसके लिए चेहरे की सफाई पहले से कर लें और हल्के हाथों से कुछ मिनट तक रगड़ें. यह पेस्ट स्क्रब की तरह काम करेगा और चेहरे से मैल और टैनिंग हटाने में मदद करता है. इससे जमी डेड सेल्स हट जाएगी और चेहरे की चमक बढ़ेगी. यह स्किन को नरम और ताजा भी बनाता है.

Advertisement

2.स्टेप 2: कॉफी, हल्दी और दूध से बनाएं फेश पैक

स्टेप 2: कॉफी, हल्दी और दूध से बनाएं फेश पैक
2

इसके बाद अगला स्टेप कॉफी पाउडर, हल्दी और आटा मिलाकर पेस्ट बनाना है. इसमें थोड़ा दूध डालकर इसे घोल लें और यह पैक चेहरे पर 15 मिनट तक लगाएं. फिर हल्के हाथों से रगड़ते हुए हटाएं. हल्दी और दूध का मिश्रण त्वचा को ग्लोइंग बनाता है और इससे प्राकृतिक निखार मिलती है. इन 2 स्टेप्स को हफ्ते में एक बार करने से आपको चेहरे की चमक और ब्राइटनेस में फर्क नजर आने लगेगा. 

3.पैच टेस्ट जरूर करें. 

पैच टेस्ट जरूर करें. 
3

वैसे तो यह नुस्खा बेहद आसान और सुरक्षित है. लेकिन, फिर भी इसे सीधे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें. क्योंकि किसी भी तरह के स्किन रिएक्शन से बचने के लिए यह जरूरी है. इसके लिए थोड़ा पेस्ट कान या हाथ की अंदरूनी ओर लगाएं और कुछ मिनट बाद देखें, कोई जलन या लालिमा न हो तो इसे आप चेहरे पर लगा सकते हैं.

4.घर पर ऐसे पाएं फेशियल जैसा निखार

घर पर ऐसे पाएं फेशियल जैसा निखार
4

इस देसी नुस्खे से आप पार्लर की भीड़ और समय की बचत कर पाएंगी. यह नुस्खा पूरी तरह प्राकृतिक है और स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता. ऐसे में महंगे फेशियल्स या क्रीम्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं. आप चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए इस देसी नुस्खे का इस्तेमाल कर सकती हैं. 

TRENDING NOW

5.हो सकते हैं ये फायदे 

हो सकते हैं ये फायदे 
5

आप किचन में रखी इन साधारण चीज़ों से अपने चेहरे को टैनिंग, मैल और डेड सेल्स को हटा सकती हैं. इससे न केवल चेहरे की चमक बढ़ेगी, बल्कि आपको आपकी त्वचा मुलायम और ताज़गी से भरी नजर आएगी.  

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल
Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल
कौन हैं Vedanta के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की बहू? बेटे अग्निवेश की मौत के बाद संभालेगी बिजनेस!
कौन हैं Vedanta के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की बहू? बेटे अग्निवेश की मौत के बाद संभालेगी बिजनेस!
अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ
कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
MORE
Advertisement