Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल

Abhay Sharma | Jan 08, 2026, 01:19 PM IST
1.स्टेप 1: कॉफी और दही से बनाएं स्क्रब
इसके लिए सबसे पहले कॉफी पाउडर में थोड़ा दही मिलाकर पेस्ट तैयार करें, फिर इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं. इसके लिए चेहरे की सफाई पहले से कर लें और हल्के हाथों से कुछ मिनट तक रगड़ें. यह पेस्ट स्क्रब की तरह काम करेगा और चेहरे से मैल और टैनिंग हटाने में मदद करता है. इससे जमी डेड सेल्स हट जाएगी और चेहरे की चमक बढ़ेगी. यह स्किन को नरम और ताजा भी बनाता है.
2.स्टेप 2: कॉफी, हल्दी और दूध से बनाएं फेश पैक
इसके बाद अगला स्टेप कॉफी पाउडर, हल्दी और आटा मिलाकर पेस्ट बनाना है. इसमें थोड़ा दूध डालकर इसे घोल लें और यह पैक चेहरे पर 15 मिनट तक लगाएं. फिर हल्के हाथों से रगड़ते हुए हटाएं. हल्दी और दूध का मिश्रण त्वचा को ग्लोइंग बनाता है और इससे प्राकृतिक निखार मिलती है. इन 2 स्टेप्स को हफ्ते में एक बार करने से आपको चेहरे की चमक और ब्राइटनेस में फर्क नजर आने लगेगा.
3.पैच टेस्ट जरूर करें.
वैसे तो यह नुस्खा बेहद आसान और सुरक्षित है. लेकिन, फिर भी इसे सीधे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें. क्योंकि किसी भी तरह के स्किन रिएक्शन से बचने के लिए यह जरूरी है. इसके लिए थोड़ा पेस्ट कान या हाथ की अंदरूनी ओर लगाएं और कुछ मिनट बाद देखें, कोई जलन या लालिमा न हो तो इसे आप चेहरे पर लगा सकते हैं.
4.घर पर ऐसे पाएं फेशियल जैसा निखार
इस देसी नुस्खे से आप पार्लर की भीड़ और समय की बचत कर पाएंगी. यह नुस्खा पूरी तरह प्राकृतिक है और स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता. ऐसे में महंगे फेशियल्स या क्रीम्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं. आप चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए इस देसी नुस्खे का इस्तेमाल कर सकती हैं.
5.हो सकते हैं ये फायदे
आप किचन में रखी इन साधारण चीज़ों से अपने चेहरे को टैनिंग, मैल और डेड सेल्स को हटा सकती हैं. इससे न केवल चेहरे की चमक बढ़ेगी, बल्कि आपको आपकी त्वचा मुलायम और ताज़गी से भरी नजर आएगी.
