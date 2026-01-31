FacebookTwitterYoutubeInstagram
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

देश का बजट राष्ट्रपति भवन में इस रस्म से क्यों होता है शुरू? जानें दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन

IND vs NZ 5th T20 Highlights: ईशान के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, 46 रनों से जीता आखिरी मुकाबला; 4-1 से जीती सीरीज

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो

Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

लाइफस्टाइल

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो

आजकल की जीवनशैली, प्रदूषण, धूप और स्ट्रेस के कारण स्किन डल और थकी हुई लगने लगती है, ऐसे में चेहरे पर ग्लो लाने के लिए आमतौर पर महिलाएं मार्केट में मौजूद ब्लीच और स्किन प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन, हम आपको आज बिना केमिकल वाला नेचुरल होममेड ब्लीच बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं...

Abhay Sharma | Jan 31, 2026, 10:56 PM IST

1.नेचुरल ब्लीच 

1

मार्केट में मौजूद ब्लीच और स्किन प्रॉडक्ट्स में होने वाले केमिकल्स स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में घर की बनी नेचुरल होममेड उपायों पर अब लोग ज्यादा भरोसा करने लगे हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बेसन, हल्दी, नींबू, शहद और दही जैसी चीजों की मदद से घर पर नेचुरल ब्लीच बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं. 

2.होममेड ब्लीच बनाने के लिए क्या चाहिए?

2

इसके लिए 2 चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 से 3 बूंद नींबू का रस, 1 चम्मच शहद 2 चम्मच या जरूरत के अनुसार दही या गुलाब जल अलग रख लें. इसके बाद इन स्टेप्स को फॅालो करके आप आसानी से होममेड ब्लीच बना सकते हैं. 

 

3.कैसे बनाएं होममेड ब्लीच? 

3

इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन डालें, फिर 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच शहद और 2-3 बूंद नींबू का रस डालें और फिर 2 चम्मच दही या गुलाब जल डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं. इसे तब तक मिलाते रहें,  जब तक यह गाढ़ा और स्मूद पेस्ट न बन जाए. ब्लीच बनकर तैयार है. 

4.कैसे लगाएं चेहरे पर ब्लीच? 

4

तैयार पेस्ट को चेहरे पर अच्छे से लगाएं और 15-20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद जब पेस्ट सूख जाए तो हल्का गीलाकर, मसाज करते हुए इसे चेहरे से निकालें और चेहरे को धो लें, फिर मॉइस्चराइज करें. जरूरी बात- ब्लीच को आंखों के पास न लगाएं और इसे लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर करें. 

5.क्या हैं नेचुरल ब्लीच के फायदे? 

5

इससे स्किन नेचुरली एक्सफोलिएट होगी, इंफेक्शन और बैक्टीरिया से बचाव हो सकता है, स्किन मॉइस्चराइज और हेल्दी बनेगी, इससे स्किन की ग्लो बढ़ेगी. बता दें कि हल्दी और नींबू से पिगमेंटेशन कम करने में मदद मिल सकती है.  यह स्किन को केमिकल्स से बचाते हुए प्राकृतिक चमक देती है.

 

6.इन बातों का रखें ध्यान

6

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो इस तरह की चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, सबसे जरूरी है ब्लीच लगाने से पहले पैच टेस्ट करना, इसके बगैर आगे न बढ़ें. हफ्ते में 1 बार ही इस ब्लीच का इस्तेमाल करें. आंखों और होंठों के पास न लगाएं और ज्यादा देर तक चेहरे पर इसे छोड़ नहीं. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

