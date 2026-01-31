Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो

6 . इन बातों का रखें ध्यान

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो इस तरह की चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, सबसे जरूरी है ब्लीच लगाने से पहले पैच टेस्ट करना, इसके बगैर आगे न बढ़ें. हफ्ते में 1 बार ही इस ब्लीच का इस्तेमाल करें. आंखों और होंठों के पास न लगाएं और ज्यादा देर तक चेहरे पर इसे छोड़ नहीं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

