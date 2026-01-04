Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक 

5 . इस बात का रखें खास ध्यान

5

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस ब्लीच में मौजूद नेचुलर चीजें स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में सहायक होती हैं, हालांकि, अगर आपको इनसे किसी भी तरह की एलर्जी हो तो इसका इस्तेमाल करने से बचें. इस ब्लीच का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें और हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से