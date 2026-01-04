Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Jan 04, 2026, 07:05 PM IST
1.नेचुरल होममेड ब्लीच के लिए इंग्रेडिएंट्स
इसके लिए सबसे पहले बेसन - 2 चम्मच, हल्दी - 1/4 चम्मच, नींबू का रस - 2-3 बूंद, शहद - 1 चम्मच और दही या गुलाब जल - 2 चम्मच या जरूरत के अनुसार अलग निकाल के रख लें.
2.कैसे बनाएं नेचुरल होममेड ब्लीच?
ग्लोइंग स्किन के लिए घर पर ब्लीच बनाने के लिए आसान स्टेप्स फॉलो करें, पहले 1 कटोरी में 2 चम्मच बेसन में हल्दी पाउडर, शहद, नींबू का रस, दही और गुलाब जल मिला लें, फिर इसे अच्छे से मिलाएं और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें.
3.कैसे लगाएं ब्लीच?
तैयार गाढ़े पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट के छोड़ दें, जब सूख जाए तब हाथ को हल्का गीलाकर कर हल्के हाथ से मसाज करते हुए इस ब्लीच को चेहरे से निकालें. फिर चेहरे को धो लें और चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज करें.
4.नेचुरल होममेड ब्लीच के फायदे
इस ब्लीच का इस्तेमाल करने से स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करने में मदद मिलती है, इससे स्किन को इंफेक्शन से बचाव करने, सूजन को कम करने, स्किन को मॉइस्चराइज करने में भी मदद मिलती है.
5.इस बात का रखें खास ध्यान
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस ब्लीच में मौजूद नेचुलर चीजें स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में सहायक होती हैं, हालांकि, अगर आपको इनसे किसी भी तरह की एलर्जी हो तो इसका इस्तेमाल करने से बचें. इस ब्लीच का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें और हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें.
