नोट्स से लेकर कपड़ों तक, चूहे के छोटे-छोटे बच्चे बर्बाद कर रहे हैं घर का सामान? तो बिना मारे ऐसे पाएं छुटकारा

6 . प्याज के रस से कैसे भगाएं चूहे?

प्याज का रस निकालकर उसे एक स्प्रे बोतल में भर लें. इसे उन जगहों पर स्प्रे करें, जहां चूहे छिपते हैं या आते हैं. यह एक प्राकृतिक उपाय है जो चूहों को घर में घुसने से रोकता है. हालांकि, प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा न करें क्योंकि यह जल्दी सूख जाता है और इसकी गंध खत्म हो जाती है.