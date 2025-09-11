FacebookTwitterYoutubeInstagram
नोट्स से लेकर कपड़ों तक, चूहे के छोटे-छोटे बच्चे बर्बाद कर रहे हैं घर का सामान? तो बिना मारे ऐसे पाएं छुटकारा

घर में चूहों के साथ-साथ उनके बच्चों का भी आतंक अगर बढ़ गया है और आप इससे छुटकारा पाने के उपाय ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं. चूहे कपड़े, किताबें और ज़रूरी कागज़ात तक को बर्बाद कर देते हैं. अगर आप भी चूहों से परेशान हैं, तो उन्हें बिना मारे भगाने के लिए ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं.

Sep 11, 2025, 04:30 PM IST

1.पुदीने का तेल

पुदीने का तेल
1

पुदीने की तीखी गंध, चूहों को बिलकुल पसंद नहीं होती है. यह गंध उनके सूंघने की शक्ति को परेशान करती है, जिससे चूहे उस जगह से दूर भागते हैं.

Advertisement

2.कैसे इस्तेमाल करें पुदीने का तेल?

कैसे इस्तेमाल करें पुदीने का तेल?
2

रूई के छोटे-छोटे टुकड़ों को पुदीने के तेल में भिगो दें. इन टुकड़ों को उन जगहों पर रखें, जहां से चूहे आते-जाते हैं. इसे आप दरवाज़ों के पास, खिड़कियों के कोनों में, या किचन कैबिनेट के नीचे रख सकते हैं. इस उपाय को हर कुछ दिनों में दोहराएं ताकि गंध बनी रहे.

3.लाल मिर्च का पाउडर

लाल मिर्च का पाउडर
3

लाल मिर्च की जलन चूहों के लिए बहुत असहनीय होती है. यह भी एक प्रभावी घरेलू उपाय है, जिसके डर से चूहे दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो जाते हैं.

4.कैसे करें लाल मिर्च का पाउडर उपयोग?

कैसे करें लाल मिर्च का पाउडर उपयोग?
4

थोड़ी मात्रा में लाल मिर्च का पाउडर लें और इसे उन सभी जगहों पर छिड़क दें, जहां से चूहों का अकसर आना-जाना होता है. ऐसे में, जब चूहे इसके संपर्क में आएंगे, तो उन्हें जलन होगी और इस तरह वे घर से जल्दी दूर भाग जाएंगे.

TRENDING NOW

5.प्याज का रस है कारगर

प्याज का रस है कारगर
5

प्याज की गंध भी चूहों को पसंद नहीं आती है. ऐसे में, आप चूहों को भगाने के लिए  प्याज के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं.
 

6.प्याज के रस से कैसे भगाएं चूहे?

प्याज के रस से कैसे भगाएं चूहे?
6

प्याज का रस निकालकर उसे एक स्प्रे बोतल में भर लें. इसे उन जगहों पर स्प्रे करें, जहां चूहे छिपते हैं या आते हैं. यह एक प्राकृतिक उपाय है जो चूहों को घर में घुसने से रोकता है. हालांकि, प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा न करें क्योंकि यह जल्दी सूख जाता है और इसकी गंध खत्म हो जाती है.

7.लौंग और तेजपत्ता

लौंग और तेजपत्ता
7

लौंग और तेजपत्ता भी चूहों को भगाने में कारगर उपाय माने जाते हैं. इनकी तेज सुगंध चूहों को पसंद नहीं आती है और इससे आप चूहों को घर से कोंसो दूह भगा सकते हैं. 

8.लौंग और तेजपत्ते का उपयोग ऐसे करें

लौंग और तेजपत्ते का उपयोग ऐसे करें
8

कुछ लौंग और तेजपत्ता लेकर उसका पाउडर बना लें. फिर उन्हें उन जगहों पर रखें, जहां से चूहे ज़्यादा नजर आते हैं. आप इन्हें जालीदार बैग में भरकर भी लटका सकते हैं. इस देसी व प्राकृतिक उपाय को अपनाकर आप अपने घर को चूहों से छुटकारा दिला सकते हैं.

