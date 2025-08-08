'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब

Bihar Assembly Election 2025: बिहार के पूर्णिया की कसबा विधानसभी सीट पर तेज हुई सियासी जंग, किसका होगा राजतिलक?
Abhay Sharma | Aug 08, 2025, 02:02 PM IST
1.'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega
हाल ही में जेना ऑर्टेगा ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह ओडीसी का शिकार हैं, उन्होंने कहा 'मुझे बहुत इंटेंस ओसीडी है'. इसके अलावा एक्ट्रेस ने बताया कि इस वजह से उन्हें कितना मानसिक दबाव झेलना पड़ता है. ऐसे में आइए जान लेते हैं ओसीडी है क्या और कैसे इसे मैनेज किया जा सकता है.
2.क्या है ओसीडी?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें मन में बार-बार अनचाहे विचार और संवेदनाएं आती रहती हैं. इस स्थिति में व्यक्ति एक ही तरह के व्यवहार को दोहराते हैं.
3.सोशल कॉन्टैक्ट और रोजमर्रा के कामकाज में बाधा
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये दोहराए जाने वाले व्यवहार सोशल कॉन्टैक्ट और रोजमर्रा के कामकाज में काफी हद तक बाधा डाल सकते हैं. यह जीवन भर रहने वाली एक क्रोनिक कंडीशन है, हालांकि इसके लक्षण समय के साथ आते-जाते रहते हैं.
4.किन लोगों को ज्यादा होता है इसका खतरा?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह समस्या किसी को भी हो सकती है और इसके शुरू होने की औसत उम्र आमतौर पर 19 साल है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओसीडी से पीड़ित लगभग 50% लोगों में बचपन और किशोरावस्था में ही इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं. 40 की उम्र के बाद किसी व्यक्ति में ओसीडी विकसित होना काफी रेयर माना जाता है.
5.जानें क्या हैं ओसीडी के लक्षण?
इसके मुख्य लक्षण में ऑब्सेशन और कम्पल्शन शामिल हैं, जो आमतौर पर रोजाना के कामों में बाधा डालती हैं. ये लक्षण समय पर काम पर पहुंचने से रोक सकते हैं या आपको सही समय पर बिस्तर पर जाने के लिए तैयार होने में परेशानी हो सकती है.
6.ओसीडी में ऑब्सेशन
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओसीडी में ऑब्सेशन अनचाहे और परेशान करने वाले विचार या मेंटल इमेज होते हैं, यह इंटेंस एंग्जायटी का कारण बनते हैं. आमतौर पर ओसीडी से पीड़ित लोग इन विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते. आइए जानते हैं इसके कुछ सामान्य उदाहरण..