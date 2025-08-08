'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब

4 . किन लोगों को ज्यादा होता है इसका खतरा?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह समस्या किसी को भी हो सकती है और इसके शुरू होने की औसत उम्र आमतौर पर 19 साल है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओसीडी से पीड़ित लगभग 50% लोगों में बचपन और किशोरावस्था में ही इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं. 40 की उम्र के बाद किसी व्यक्ति में ओसीडी विकसित होना काफी रेयर माना जाता है.