लाइफस्टाइल

होली खेलने के बाद चहरे को रगड़े नहीं, ये घरेलू नुस्खे आपके स्किन को बनाएंगे फिर से चमकदार

Holi 2026 Home Remedies: होली के जिद्दी रंगों से घबराने की जरूरत नहीं है. तेल की सुरक्षा परत, दही-नींबू का पैक और बेसन-हल्दी के देसी उबटन जैसे आसान घरेलू नुस्खों से आप बेफिक्र होकर होली खेल सकते हैं.

Pragya Bharti | Mar 01, 2026, 04:34 PM IST

1.Holi 2026 Home Remedies

Holi 2026 Home Remedies
1

होली का त्योहार आते ही फिजाओं में अबीर-गुलाल की खुशबू घुलने लगती है. बाजारों में रौनक है और हर तरफ मस्ती का माहौल है. लेकिन अक्सर रंगों के कारण होने वाले स्किन डैमेज या बालों के रूखेपन का डर हमें पूरी तरह आनंद लेने से रोकता है. अगर आप भी पक्के रंगों के दाग से डरते हैं, तो ये प्रभावी और सुरक्षित तरीके आपके काम आएंगे.

2.होली खेलने से पहले स्किन पर बनाएं 'सुरक्षा कवच'

होली खेलने से पहले स्किन पर बनाएं 'सुरक्षा कवच'
2

रंगों के सीधे संपर्क से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका 'प्री-होली केयर' है. बाहर निकलने से पहले पूरे शरीर, चेहरे और हाथों पर नारियल या सरसों के तेल की अच्छी मालिश करें. तेल त्वचा पर एक चिकनी परत बना देता है, जिससे केमिकल वाले रंग रोमछिद्रों के अंदर नहीं जा पाते. बालों में भी अच्छी तरह तेल लगाएं. इससे रंग बालों की जड़ों में नहीं जमेगा और धोते समय आसानी से निकल जाएगा.

3.दही और नींबू का जादुई लेप

दही और नींबू का जादुई लेप
3

अगर होली खेलने के बाद रंग त्वचा पर चिपक गया है, तो दही और नींबू का पैक सबसे सटीक उपाय है.
विधि: एक कटोरी दही में थोड़ा नींबू का रस मिलाएं. इसे प्रभावित हिस्से पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें.
फायदा: दही त्वचा को नमी देता है और नींबू एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करके रंगों के दाग को हल्का करता है. इसे सिर की जड़ों में लगाने से बालों से भी रंग आसानी से निकल जाता है.

4.बेसन और हल्दी का पारंपरिक उबटन

बेसन और हल्दी का पारंपरिक उबटन
4

पक्के रंगों को छुड़ाने के लिए दादी-नानी का यह नुस्खा आज भी सबसे कारगर है.
विधि: 3 चम्मच बेसन में आधा चम्मच हल्दी और नींबू का रस मिलाएं. इसे लगाने से पहले त्वचा पर थोड़ा नारियल तेल मलें. पैक सूखने के बाद नींबू के छिलके से हल्का रगड़कर ठंडे पानी से धो लें.
फायदा: यह न केवल रंग निकालता है, बल्कि स्क्रब की तरह काम करके डेड स्किन को भी हटाता है.

5.सेंसिटिव स्किन के लिए सॉफ्ट उबटन

सेंसिटिव स्किन के लिए सॉफ्ट उबटन
5

यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है और आप नींबू का उपयोग नहीं करना चाहते, तो यह तरीका अपनाएं.
विधि: बेसन में कच्चा दूध, थोड़ा सरसों का तेल और चुटकी भर हल्दी मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे चेहरे और शरीर पर लगाएं और सूखने पर हल्के हाथों से रगड़कर उतारें.
फायदा: यह नुस्खा होली के रंगों के साथ-साथ टैनिंग को भी दूर करता है और त्वचा को रेशम जैसा मुलायम बनाता है.

