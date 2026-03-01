होली खेलने के बाद चहरे को रगड़े नहीं, ये घरेलू नुस्खे आपके स्किन को बनाएंगे फिर से चमकदार

3 . दही और नींबू का जादुई लेप

अगर होली खेलने के बाद रंग त्वचा पर चिपक गया है, तो दही और नींबू का पैक सबसे सटीक उपाय है.

विधि: एक कटोरी दही में थोड़ा नींबू का रस मिलाएं. इसे प्रभावित हिस्से पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें.

फायदा: दही त्वचा को नमी देता है और नींबू एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करके रंगों के दाग को हल्का करता है. इसे सिर की जड़ों में लगाने से बालों से भी रंग आसानी से निकल जाता है.