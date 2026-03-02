भारत का एकमात्र राज्य जहां होली 40 दिन की होती है, रंग-गुलाल के साथ निकलती है शाही सवारी

8 . पंजाब में भी होली का अनूठा उत्सव मनाया जाता है

पंजाब में होली को होला मोहल्ला के नाम से जाना जाता है. सिखों के दसवें गुरु, गोविंद सिंह ने होली मनाने की होला मोहल्ला परंपरा की शुरुआत की थी. यह त्योहार आनंदपुर साहिब में होली के दूसरे दिन मनाया जाता है. परंपरा के अनुसार, होलिका दहन के बाद, पंजाब के लोग बेसन या चने के आटे से मीठी रोटियां बनाते हैं, जिन्हें डोड़ा कहा जाता है. रंग खेलने के दिन ये रोटियां परिवार के सदस्यों को खिलाई जाती हैं. आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला का यह त्योहार छह दिनों तक चलता है. इस अवसर पर, निहंग घोड़े पर सवार होकर, हाथों में निशान साहिब लिए, तलवारबाजी करके साहस और उत्साह का प्रदर्शन करते हैं. (Photo Credit - AI Generated)

