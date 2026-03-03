Holi Hacks: फेवरेट कपड़े पर लग गया है होली का पक्का रंग? तो दाग हटाने के लिए अपनाएं ये इन 5 जादुई ट्रिक्स

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Mar 03, 2026, 11:29 AM IST
1.Holi Hacks To Remove Colours from Clothes
होली का असली मजा तो सफेद कपड़ों और हुड़दंग में ही है, लेकिन जब हुड़दंग खत्म होता है, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है पसंदीदा कपड़ों पर लगे पक्के रंगों के दाग. कई बार हम महंगे कपड़ों को खराब समझकर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट 'होम हैक्स' की मदद से आप उन्हें फिर से नया जैसा बना सकते हैं. आइए जानते हैं कपड़ों से होली का रंग हटाने के 5 असरदार और जादुई तरीके...
2.सफेद सिरका का कमाल
सफेद कपड़ों के लिए सिरका रामबाण है.
कैसे इस्तेमाल करें: एक बाल्टी ठंडे पानी में आधा कप सफेद सिरका और थोड़ा लिक्विड डिटर्जेंट मिलाएं. दाग वाले कपड़े को इसमें 15-20 मिनट के लिए भिगो दें. सिरके का एसिड रंग को कपड़े के रेशों से बाहर खींच लेगा.
3.नींबू का रस और नमक
नींबू एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है जो दागों पर कड़ा प्रहार करता है.
कैसे इस्तेमाल करें: दाग वाली जगह पर नींबू का रस निचोड़ें और उस पर थोड़ा नमक छिड़कें. इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पुराने टूथब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें. इसके बाद ठंडे पानी से धो लें.
4.बेकिंग सोडा का जादुई पेस्ट
अगर रंग बहुत गहरा और पक्का है, तो बेकिंग सोडा आपकी मदद करेगा.
कैसे इस्तेमाल करें: बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इसे दाग पर लगाएं और सूखने दें. जब यह सूख जाए, तो इसे झाड़ दें और फिर डिटर्जेंट से धो लें.
5.नॉन-जेल टूथपेस्ट का प्रयोग
हल्के और छोटे दागों के लिए सफेद वाला टूथपेस्ट (नॉन-जेल) बहुत प्रभावी होता है.
कैसे इस्तेमाल करें: दाग वाली जगह पर टूथपेस्ट लगाएं और इसे सूखने दें. सूखने के बाद इसे डिटर्जेंट के साथ रगड़कर धोएं. यह ट्रिक खासकर कॉटन के कपड़ों पर बहुत अच्छा काम करती है.
6.ठंडे पानी का ही करें इस्तेमाल
सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है गर्म पानी का उपयोग.
कभी भी दाग वाले कपड़े को गर्म पानी में न धोएं, क्योंकि गर्म पानी रंग को रेशों में और भी पक्का जमा देता है. हमेशा बर्फ के ठंडे पानी का उपयोग करें.
7.जरूरी टिप्स
दाग लगने के तुरंत बाद उसे साफ करने की कोशिश करें, सूखने पर दाग हटाना मुश्किल हो जाता है. कपड़े को सीधा धूप में सुखाने के बजाय छांव में सुखाएं, ताकि कपड़े का अपना रंग न उड़े.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से