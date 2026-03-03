FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ICAI Result Jan 2026: कब जारी होंगे सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

ICAI Result Jan 2026: कब जारी होंगे सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

NIOS Exam Date 2026: कब से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं? जानें कब जारी होगी डेटशीट

NIOS Exam Date 2026: कब से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं? जानें कब जारी होगी डेटशीट

Pretraj Chalisa: मंगलवार के दिन जरूर करें इस चालीसा का पाठ, जाग जाएगी सोई किस्मत

मंगलवार के दिन जरूर करें इस चालीसा का पाठ, जाग जाएगी सोई किस्मत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत

Holi Hacks: फेवरेट कपड़े पर लग गया है होली का पक्का रंग? तो दाग हटाने के लिए अपनाएं ये इन 5 जादुई ट्रिक्स

Holi Hacks: फेवरेट कपड़े पर लग गया है होली का पक्का रंग? तो दाग हटाने के लिए अपनाएं ये इन 5 जादुई ट्रिक्स

Chandra Grahan 2026 Numerology: चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन

चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Holi Hacks: फेवरेट कपड़े पर लग गया है होली का पक्का रंग? तो दाग हटाने के लिए अपनाएं ये इन 5 जादुई ट्रिक्स

Holi Hacks: होली के पक्के रंगों से पसंदीदा कपड़े खराब होने का डर अब छोड़ दें. सफेद सिरका, नींबू, बेकिंग सोडा और ठंडे पानी जैसे इन 5 जादुई घरेलू नुस्खों से दाग होंगे छूमंतर.

Pragya Bharti | Mar 03, 2026, 11:29 AM IST

1.Holi Hacks To Remove Colours from Clothes

Holi Hacks To Remove Colours from Clothes
1

होली का असली मजा तो सफेद कपड़ों और हुड़दंग में ही है, लेकिन जब हुड़दंग खत्म होता है, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है पसंदीदा कपड़ों पर लगे पक्के रंगों के दाग. कई बार हम महंगे कपड़ों को खराब समझकर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट 'होम हैक्स' की मदद से आप उन्हें फिर से नया जैसा बना सकते हैं. आइए जानते हैं कपड़ों से होली का रंग हटाने के 5 असरदार और जादुई तरीके...

Advertisement

2.सफेद सिरका का कमाल

सफेद सिरका का कमाल
2

सफेद कपड़ों के लिए सिरका रामबाण है.
कैसे इस्तेमाल करें: एक बाल्टी ठंडे पानी में आधा कप सफेद सिरका और थोड़ा लिक्विड डिटर्जेंट मिलाएं. दाग वाले कपड़े को इसमें 15-20 मिनट के लिए भिगो दें. सिरके का एसिड रंग को कपड़े के रेशों से बाहर खींच लेगा.
 

3.नींबू का रस और नमक

नींबू का रस और नमक
3

नींबू एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है जो दागों पर कड़ा प्रहार करता है.
कैसे इस्तेमाल करें: दाग वाली जगह पर नींबू का रस निचोड़ें और उस पर थोड़ा नमक छिड़कें. इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पुराने टूथब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें. इसके बाद ठंडे पानी से धो लें.
 

4.बेकिंग सोडा का जादुई पेस्ट

बेकिंग सोडा का जादुई पेस्ट
4

अगर रंग बहुत गहरा और पक्का है, तो बेकिंग सोडा आपकी मदद करेगा.
कैसे इस्तेमाल करें: बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इसे दाग पर लगाएं और सूखने दें. जब यह सूख जाए, तो इसे झाड़ दें और फिर डिटर्जेंट से धो लें.
 

TRENDING NOW

5.नॉन-जेल टूथपेस्ट का प्रयोग

नॉन-जेल टूथपेस्ट का प्रयोग
5

हल्के और छोटे दागों के लिए सफेद वाला टूथपेस्ट (नॉन-जेल) बहुत प्रभावी होता है.
कैसे इस्तेमाल करें: दाग वाली जगह पर टूथपेस्ट लगाएं और इसे सूखने दें. सूखने के बाद इसे डिटर्जेंट के साथ रगड़कर धोएं. यह ट्रिक खासकर कॉटन के कपड़ों पर बहुत अच्छा काम करती है.
 

6.ठंडे पानी का ही करें इस्तेमाल

ठंडे पानी का ही करें इस्तेमाल
6

सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है गर्म पानी का उपयोग.
कभी भी दाग वाले कपड़े को गर्म पानी में न धोएं, क्योंकि गर्म पानी रंग को रेशों में और भी पक्का जमा देता है. हमेशा बर्फ के ठंडे पानी का उपयोग करें.
 

7.जरूरी टिप्स

जरूरी टिप्स
7

दाग लगने के तुरंत बाद उसे साफ करने की कोशिश करें, सूखने पर दाग हटाना मुश्किल हो जाता है. कपड़े को सीधा धूप में सुखाने के बजाय छांव में सुखाएं, ताकि कपड़े का अपना रंग न उड़े.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत
Holi Hacks: फेवरेट कपड़े पर लग गया है होली का पक्का रंग? तो दाग हटाने के लिए अपनाएं ये इन 5 जादुई ट्रिक्स
Holi Hacks: फेवरेट कपड़े पर लग गया है होली का पक्का रंग? तो दाग हटाने के लिए अपनाएं ये इन 5 जादुई ट्रिक्स
Chandra Grahan 2026 Numerology: चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
भारत की किस नदी में बहता है 'दूध'? जानें इसे गुप्तगामिनी के नाम से क्यों जानते हैं लोग
भारत की किस नदी में बहता है 'दूध'? जानें इसे गुप्तगामिनी के नाम से क्यों जानते हैं लोग
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि
चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि
MORE
Advertisement
धर्म
March Festival List 2026: मार्च महीने में होली से लेकर नवरात्रि-रामनवमी तक कौन-कौन से त्योहार पड़ रहे हैं, यहां देखें पूरा त्योहारी कलेंडर
मार्च महीने में होली से लेकर नवरात्रि-रामनवमी तक कौन-कौन से त्योहार पड़ रहे हैं, यहां देखें पूरा त्योहारी कलेंडर
चंद्र ग्रहण का सूतकाल 3 मार्च को कब से होगा शुरू? क्यों चंद्रमा का 9 और सूर्य का 12 घंटे पहले शुरू होता है सूतक
चंद्र ग्रहण का सूतकाल 3 मार्च को कब से होगा शुरू? क्यों चंद्रमा का 9 और सूर्य का 12 घंटे पहले शुरू होता है सूतक
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी बेटियां पिता के लिए यूनिवर्स का आशीर्वाद होती हैं? कार्मिक बंधन का हक अदा करने आती हैं
इन तारीखों पर जन्मी बेटियां पिता के लिए यूनिवर्स का आशीर्वाद होती हैं? कार्मिक बंधन का हक अदा करने आती हैं
Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल
Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल
स्ट्रेस-ओवरथिंकिंग और गुस्से से भरे हैं तो शिवजी के इन 7 नाम को जापें, जानें माइंडफुलनेस टेक्निक से कैसे जुड़ा है ‘महादेव’ का नाम
स्ट्रेस-ओवरथिंकिंग और गुस्से से भरे हैं तो शिवजी के इन 7 नाम को जापें, जानें माइंडफुलनेस टेक्निक से कैसे जुड़ा है ‘महादेव’ का नाम
MORE
Advertisement