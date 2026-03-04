Holi 2026 Special: इस होली रंगों से बढ़ाएं रिश्तों की नजदीकियां, लाल, पीला या चुना हरा गुलाल तो लौट आएगा पुराना प्यार

लाइफस्टाइल
Nitin Sharma | Mar 04, 2026, 10:15 AM IST
1.हर रंग का होता है अलग प्रभाव
भारतीय संस्कृति और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार हर रंग का एक अलग प्रभाव होता है. कई एक ऊर्जा लेकर आता है, जो रिश्तों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. वहीं Holi 2026 पर अगर आप अपने रिश्ते में प्यार, विश्वास और नई शुरुआत चाहते हैं, तो रंगों का चुनाव सोच-समझकर करें.
(Credit Image AI)
2.लाल रंग
लाल रंग को हमेशा प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. ज्योतिष में इसे मंगल और जुनून से जोड़ा जाता है. अगर रिश्ते में दूरियां आ गई हैं या पहले जैसा उत्साह कम हो गया है, तो लाल गुलाल से होली की शुरुआत करें. यह रंग भावनाओं को फिर से जीवंत करने का संकेत देता है.
(Credit Image AI)
3.गुलाबी रंग
गुलाबी रंग कोमलता और रोमांस का प्रतीक है. अगर आप अपने पार्टनर के प्रति स्नेह और सम्मान जताना चाहते हैं, तो गुलाबी गुलाल सबसे बेहतर माना जाता है. रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के अनुसार, रिश्तों में छोटी-छोटी अभिव्यक्तियां भावनात्मक दूरी को कम करती हैं, और गुलाबी रंग उसी कोमल भाव का प्रतिनिधित्व करता है.
(Credit Image AI)
4.पीला रंग
पीला रंग खुशी, आशा और विश्वास का प्रतीक है. इसे गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है, जो स्थिरता और समझदारी का कारक माना जाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता दोस्ती और भरोसे की मजबूत नींव पर टिके, तो पीले रंग का गुलाल शुभ माना जाता है.
(Credit Image AI)
5.हरा रंग
हरा रंग नई शुरुआत और संतुलन का संकेत देता है. अगर पुराने गिले-शिकवे खत्म कर नई शुरुआत करनी हो, तो हरे रंग से बेहतर विकल्प नहीं. मनोविज्ञान भी बताता है कि हरा रंग शांति और सामंजस्य का अहसास कराता है, जो किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी है.
(Credit Image AI)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
