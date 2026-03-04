Holi 2026 Special: इस होली रंगों से बढ़ाएं रिश्तों की नजदीकियां, लाल, पीला या चुना हरा गुलाल तो लौट आएगा पुराना प्यार

5 . हरा रंग

हरा रंग नई शुरुआत और संतुलन का संकेत देता है. अगर पुराने गिले-शिकवे खत्म कर नई शुरुआत करनी हो, तो हरे रंग से बेहतर विकल्प नहीं. मनोविज्ञान भी बताता है कि हरा रंग शांति और सामंजस्य का अहसास कराता है, जो किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

