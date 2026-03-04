FacebookTwitterYoutubeInstagram
होली के रंगों की भाषा

CUET PG 2026 का एडमिट कार्ड आउट, NTA ने 10 मार्च तक की परीक्षाओं के लिए जारी किया हॉल टिकट

SSC MTS Answer Key 2026: एसएससी ने जारी की मल्टी टास्टिंग स्टाफ परीक्षा की आंसर की, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी

इस होली रंगों से बढ़ाएं रिश्तों की नजदीकियां, लाल, पीला या चुना हरा गुलाल तो लौट आएगा पुराना प्यार

सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Holi 2026 Special: इस होली रंगों से बढ़ाएं रिश्तों की नजदीकियां, लाल, पीला या चुना हरा गुलाल तो लौट आएगा पुराना प्यार

होली का त्योहार रंगों तक ही सीमित नहीं है. यह त्योहार उत्सव और सद्भाव का है, जिसमें लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर भेदभाव को दूर कर एक दूसरे को शुभ कामनाएं देते हैं. इस त्योहार पर अपने पार्टनर के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं, तो वह सिर्फ एक रंग नहीं होता, बल्कि आपके मन की भावना भी होती है...

Nitin Sharma | Mar 04, 2026, 10:15 AM IST

भारतीय संस्कृति और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार हर रंग का एक अलग प्रभाव होता है. कई एक ऊर्जा लेकर आता है, जो रिश्तों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. वहीं Holi 2026 पर अगर आप अपने रिश्ते में प्यार, विश्वास और नई शुरुआत चाहते हैं, तो रंगों का चुनाव सोच-समझकर करें.

(Credit Image AI)

लाल रंग को हमेशा प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. ज्योतिष में इसे मंगल और जुनून से जोड़ा जाता है. अगर रिश्ते में दूरियां आ गई हैं या पहले जैसा उत्साह कम हो गया है, तो लाल गुलाल से होली की शुरुआत करें. यह रंग भावनाओं को फिर से जीवंत करने का संकेत देता है.

(Credit Image AI)

गुलाबी रंग कोमलता और रोमांस का प्रतीक है. अगर आप अपने पार्टनर के प्रति स्नेह और सम्मान जताना चाहते हैं, तो गुलाबी गुलाल सबसे बेहतर माना जाता है. रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के अनुसार, रिश्तों में छोटी-छोटी अभिव्यक्तियां भावनात्मक दूरी को कम करती हैं, और गुलाबी रंग उसी कोमल भाव का प्रतिनिधित्व करता है.

(Credit Image AI)

पीला रंग खुशी, आशा और विश्वास का प्रतीक है. इसे गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है, जो स्थिरता और समझदारी का कारक माना जाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता दोस्ती और भरोसे की मजबूत नींव पर टिके, तो पीले रंग का गुलाल शुभ माना जाता है.

(Credit Image AI)

हरा रंग नई शुरुआत और संतुलन का संकेत देता है. अगर पुराने गिले-शिकवे खत्म कर नई शुरुआत करनी हो, तो हरे रंग से बेहतर विकल्प नहीं. मनोविज्ञान भी बताता है कि हरा रंग शांति और सामंजस्य का अहसास कराता है, जो किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

