Top Hindu Population Countries: दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, आंकड़ों में देखें कहां कितनी है हिंदू आबादी?

1 . भारत हिंदू धर्म की जन्मभूमि और वैश्विक केंद्र

1

भारत में हिंदू आबादी लगभग 1.1 अरब है, जो कुल जनसंख्या का करीब 78–79 प्रतिशत है.भारत हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है. यहां कुंभ मेला जैसे विशाल धार्मिक आयोजन होते हैं. देशभर में हजारों प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल मौजूद हैं. यह देश न सिर्फ जनसंख्या के लिहाज से बल्कि सांस्कृतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हिंदू धर्म का वैश्विक केंद्र है.