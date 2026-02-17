FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली के इस स्कूल से निकला JEE Mains 2026 टॉपर, जानें श्रेयस मिश्रा की सक्सेस स्ट्रैटजी

CBSE Board Exams 2026: आज से शुरू हुईं सीबीएसई 10वीं-12वीं की परीक्षाएं, जानें दूसरे बोर्ड एग्जाम में कौन हो पाएगा शामिल

शादी के 7 वचन क्या हैं? किसको कितने वचन लेने होते हैं और लड़कियों को वचन के दौरान मौन क्यों रहना होता है?

Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 

Top Hindu Population Countries: दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, आंकड़ों में देखें कहां कितनी है हिंदू आबादी?

Vastu Tips For Dustbin: घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष

लाइफस्टाइल

Top Hindu Population Countries: दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, आंकड़ों में देखें कहां कितनी है हिंदू आबादी?

हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है. यह केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया, यूरोप, यूएस और दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैला हुआ है. प्रवासन,ऐतिहासिक संबंधों और सांस्कृतिक की वजह से कई देशों में हिंदू समुदाय के लोग मौजूद हैं. जानते हैं वो प्रमुख देश जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है

नितिन शर्मा | Feb 17, 2026, 12:41 PM IST

1.भारत हिंदू धर्म की जन्मभूमि और वैश्विक केंद्र

भारत हिंदू धर्म की जन्मभूमि और वैश्विक केंद्र
1

भारत में हिंदू आबादी लगभग 1.1 अरब है, जो कुल जनसंख्या का करीब 78–79 प्रतिशत है.भारत हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है. यहां कुंभ मेला जैसे विशाल धार्मिक आयोजन होते हैं. देशभर में हजारों प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल मौजूद हैं. यह देश न सिर्फ जनसंख्या के लिहाज से बल्कि सांस्कृतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हिंदू धर्म का वैश्विक केंद्र है.

2.नेपाल में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा हिंदू 

नेपाल में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा हिंदू 
2

Nepal में लगभग आबादी के करीब 80 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं. यहां काठमांडू स्थित Pashupatinath Temple विश्वप्रसिद्ध शिव मंदिर है.नेपाल के इतिहास और राजतंत्र में हिंदू परंपराओं की गहरी छाप रही है. अनुपात के आधार पर नेपाल विश्व का सबसे बड़ा हिंदू-बहुल देश है.

3.बांग्लादेश में चुनौतियों के बीच मजबूत सांस्कृतिक पहचान

बांग्लादेश में चुनौतियों के बीच मजबूत सांस्कृतिक पहचान
3

Bangladesh में पूरी आबादी का हिंदू आबादी लगभग 8 प्रतिशत है. यहां इस्लाम के बाद हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है. यहां दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा बड़े पैमाने पर मनाई जाती हैं. अल्पसंख्यक होने के बावजूद सांस्कृतिक उत्सवों के माध्यम से समुदाय अपनी अलग पहचान बनाए हुए है.

4.इंडोनेशिया में बाली में जीवंत हिंदू संस्कृति

इंडोनेशिया में बाली में जीवंत हिंदू संस्कृति
4

Indonesia में कुल आबादी में हिंदू आबादी लगभग 1.6 प्रतिशत है. यहां ज्यादातर हिंदू Bali द्वीप पर रहते हैं. बाली की संस्कृति हिंदू-बौद्ध परंपराओं से प्रभावित है.यह मुस्लिम-बहुल देश होने के बावजूद बाली में हिंदू संस्कृति पर्यटन और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

5.पाकिस्तान में सिंध में केंद्रित समुदाय

पाकिस्तान में सिंध में केंद्रित समुदाय
5

पाकिस्तान में हिंदू आबादी कुल जनसंख्या की करीब 1.9 प्रतिशत है. यहां अधिकतर समुदाय सिंध प्रांत में रहता है. मंदिरों और त्योहारों के माध्यम से परंपराएं संरक्षित हैं. यहां सीमित संसाधनों के बावजूद धार्मिक पहचान को पीढ़ियों से बनाए रखा गया है.

6.श्रीलंका में तमिल समुदाय की धार्मिक धरोहर

श्रीलंका में तमिल समुदाय की धार्मिक धरोहर
6

श्रीलंका में करीब आबादी के 13 प्रतिशत आबादी हिंदू है. यहां जाफना स्थित Nallur Kandaswamy Temple प्रमुख तीर्थ है. यहां ज्यादातर हिंदू तमिल समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं. यहां सामाजिक-राजनीतिक बदलावों के बावजूद धार्मिक परंपराएं मजबूत बनी हुई हैं.

7.संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासन से बढ़ती उपस्थिति

संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासन से बढ़ती उपस्थिति
7

United States यानी अमेरिका में करीब 25 लाख हिंदू रहते हैं. भारत और नेपाल से हुए आप्रवासन ने इस समुदाय को मजबूत किया है. इसके साथ ही शिक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार में सक्रिय योगदान किया है. अमेरिका में हिंदू समुदाय आर्थिक और बौद्धिक रूप से प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है.

