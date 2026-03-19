Hindu Nav Varsh Wishes: नवरात्रि के साथ शुरू हुआ हिंदू नववर्ष 2026, इन खूबसूरत मैसेज के साथ अपनों को दें Hindu New Year की शुभकामनाएं

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लाइफस्टाइल
Nitin Sharma | Mar 19, 2026, 12:21 PM IST
1.भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन की थी सृष्टि की रचना
मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी. वहीं यही वह तिथि हे, जिसमें भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक किया गया था. इसी वजह से यह दिन नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकल्पों का प्रतीक माना जाता है. इस हिंदू नववर्ष 2026 पर आप इन बेहतरीन मैसेज से अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.
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2.इस नववर्ष मिले आपको गणेश जी का आशीर्वाद
इस नववर्ष पर मिले आपको गणेश जी का आशीर्वाद,
लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और जीवन खुशियों से आबाद,
हिंदू नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं.
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3.हर सुबह नई उम्मीद जगाए,
हर सुबह नई उम्मीद जगाए,
हर दोपहर सफलता दिलाए,
हर शाम खुशियों से सजे,
नववर्ष आपका जीवन महकाए...
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4.नई किरणों के साथ नया सवेरा आए,
नई किरणों के साथ नया सवेरा आए,
हर दिन आपके लिए खुशियां लाए,
इस नववर्ष पर हर सपना साकार हो जाये
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5.विक्रम संवत 2083 आपके जीवन में सौभाग्य
विक्रम संवत 2083 आपके जीवन में सौभाग्य,
स्वास्थ्य और आनंद लेकर आए...
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