Hindu Nav Varsh Wishes: नवरात्रि के साथ शुरू हुआ हिंदू नववर्ष 2026, इन खूबसूरत मैसेज के साथ अपनों को दें Hindu New Year की शुभकामनाएं

1 . भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन की थी सृष्टि की रचना

1

मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी. वहीं यही वह तिथि हे, जिसमें भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक किया गया था. इसी वजह से यह दिन नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकल्पों का प्रतीक माना जाता है. इस हिंदू नववर्ष 2026 पर आप इन बेहतरीन मैसेज से अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.

(Credit Image AI)