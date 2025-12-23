इन 8 देशों में धड़ल्ले से बोली जाती है हिंदी, ग्लोबल बन चुकी है भारतीय भाषा

BJP सांसद नवनीत राणा का विवादित बयान, हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, ये भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं | ISRO ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचा, BlueBird-6 का वजन करीब 6100 किलो है, रॉकेट LVM3 के जरिये हुई सैटेलाइट की लॉन्चिंग | ISRO ने सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 लॉन्च की, हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई लॉन्चिंग
ऋतु सिंह | Dec 23, 2025, 07:38 PM IST
1.हिंदी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं
क्या आपको पता था कि 42.5 करोड़ से अधिक लोग हिंदी को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं और लगभग 12 करोड़ लोग इसे दूसरी भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं? हिंदी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सीमाओं से परे भी फैल चुकी है और कई देशों में स्थानीय स्तर पर बोली जाती है. नीचे भारत के अलावा उन देशों की सूची दी गई है जहां हिंदी अधिक बोली जाती है, और शायद कुछ ऐसी जगहों पर भी जहां आप इसकी उम्मीद नहीं करेंगे.
2.नेपाल
भारत के बाद नेपाल में दुनिया में हिंदी बोलने वालों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है. अनुमान है कि देश में लगभग 8 मिलियन लोग हिंदी बोल सकते हैं, हालांकि 80,000 से भी कम लोग इसे अपनी मातृभाषा मानते हैं. इसके व्यापक इस्तेमाल के बावजूद, नेपाल में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिला है. 2016 में, नेपाली सांसदों ने हिंदी को आधिकारिक मान्यता देने का प्रस्ताव दिया था, जब अध्ययनों से पता चला कि लगभग 80 प्रतिशत आबादी इसे बोल या समझ सकती है.
3.संयुक्त राज्य अमेरिका
अमेरिका में भारत और नेपाल के बाद दुनिया में हिंदी बोलने वालों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है. अमेरिका में लगभग 649,000 लोग हिंदी बोलते हैं, जो अब कथित तौर पर अमेरिका में 11वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली विदेशी भाषा है. हिंदी ज़्यादातर घरों और समुदायों में बोली जाने वाली भाषा है, जबकि आधिकारिक/सार्वजनिक जीवन के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है. अमेरिका में ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले भारत से आए अप्रवासी हैं.
4.मॉरीशस
मॉरीशस का हिंदी के साथ गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है, जिसे आंकड़ों के अनुसार, वहां लगभग 450,000 लोग बोलते हैं. हालांकि मॉरीशस के किसी भी संविधान में किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित नहीं किया गया है, अंग्रेजी और फ्रेंच आधिकारिक भाषाएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है.
5.फिजी
फिजी में लगभग 380,000 लोग हिंदी की एक किस्म बोलते हैं जिसे फिजी हिंदी कहा जाता है. इसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई थी, जब भारतीय श्रमिकों को इन द्वीपों पर लाया गया था. आज हिंदी इंडो-फिजी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे घरों में, मीडिया में और धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के दौरान बोला जाता है.
6.दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका में हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 250,000 लोगों का अनुमान है, जिनमें से अधिकांश भारतीय समुदाय में पाए जाते हैं. भारतीय दक्षिण अफ्रीकी 19वीं सदी से देश में मौजूद हैं, और हिंदी उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है.
7.सूरीनाम
सूरीनाम में लगभग 150,000 लोग हिंदी बोलते हैं, खासकर इंडो-सूरीनामी (भारतीय मूल के लोग). इस भाषा की क्षेत्रीय किस्म को सरनामी हिंदी के नाम से जाना जाता है. इंडो-सूरीनामी समुदाय 1873 में डच उपनिवेशीकरण के दौरान सूरीनाम में सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और कायम रखने का समर्थक रहा है. दक्षिण एशियाई सूरीनामी लोगों के बीच विरासत को संरक्षित करने के लिए हिंदी महत्वपूर्ण है.
8.युगांडा
युगांडा में, अनुमानित 100,000 लोग हिंदी बोलते हैं. यह भाषा मुख्य रूप से भारतीय मूल के समुदाय में बोली जाती है, जो पीढ़ियों से पूर्वी अफ्रीका में रह रहा है. हिंदी घरों, धार्मिक और सामुदायिक स्थानों पर बोली जाने वाली भाषा है.
9.यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहां लगभग 45,800 हिंदी भाषी हैं. हालांकि इस सूची में शामिल अन्य देशों की तुलना में इनकी संख्या कम है, फिर भी ब्रिटिश भारतीय समुदाय के कारण यूनाइटेड किंगडम में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है.
