इन 8 देशों में धड़ल्ले से बोली जाती है हिंदी, ग्लोबल बन चुकी है भारतीय भाषा

1 . हिंदी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं

क्या आपको पता था कि 42.5 करोड़ से अधिक लोग हिंदी को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं और लगभग 12 करोड़ लोग इसे दूसरी भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं? हिंदी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सीमाओं से परे भी फैल चुकी है और कई देशों में स्थानीय स्तर पर बोली जाती है. नीचे भारत के अलावा उन देशों की सूची दी गई है जहां हिंदी अधिक बोली जाती है, और शायद कुछ ऐसी जगहों पर भी जहां आप इसकी उम्मीद नहीं करेंगे.

