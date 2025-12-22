Highly Successful: ये 5 आदतें होती हैं सक्सेसफुल लोगों की पहचान, हर काम में होते हैं सफल

3 . समय का सही उपयोग करना

सक्सेसफुल लोग समय को सबसे कीमती संसाधन मानते हैं, ऐसे लोग दिन को महत्वपूर्ण और गैर-जरूरी कामों में बांटते हैं. सक्सेजफुल लोगों का फोकस हमेशा उन कामों पर अधिक होता है जो उन्हें अपने लक्ष्य तक ले जाने में मदद करते हैं. बेकार की चीजों पर समय बर्बाद नहीं करते हैं. यही अनुशासन उन्हें बाकी लोगों से आगे करता है.