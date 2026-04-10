Highly Successful: मार्क्स नहीं, ये 7 आदतें दिलाती हैं असली सफलता और स्मार्टनेस! ऐसे बदलें अपना Mindset  

3 . कोशिश करते रहने की आदते डालें

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कई लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें फेल होने का डर होता है, यही डर उन्हें शुरुआत करने से भी रोक देता है. बिना कोशिश किए कोई भी सफलता नहीं मिलती, बता दें कि गलतियां करना ही सीखने और आगे बढ़ने का तरीका है. रिस्क लेना नहीं बल्कि एक जगह रुक जाना ज्यादा नुकसानदायक है. इसलिए कोशिश करते रहने की आदते डालें. (AI Image)