Highly Confident: ये 5 आदतें होती हैं कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान, इन स्ट्रॉन्ग हैबिट्स से पाते हैं सफलता 

6 . खुद पर विश्वास

6

कॉन्फिडेंट लोग हमेशा खुद पर विश्वास रखते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं. ऐसे लोग बहाने बनाने या अपने आसपास के लोगों को दोष देने के बजाए अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और दूसरों के जज करने का डर, गलत बोल देने का डर या यह चिंता कि लोग हमारी बातों पर ध्यान नहीं देंगे इससे दूर रहते हैं. डर को समझना और इसे स्वीकार करना ही सुधार का पहला कदम माना जाता है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर