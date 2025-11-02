दुनिया के इस देश में हैं सबसे ज्यादा 'वर्जिन' लोग, वजह जानकर चौंक जाएंगे

5 . महिलाओं के लिए कड़े नियम हैं

तेल-समृद्ध मध्य पूर्वी देश सऊदी अरब, जो इस्लाम के सबसे सख्त वहाबी पंथ का पालन करता है, पुरुषों और महिलाओं के बीच सख्त अलगाव बनाए रखता है. यहाँ लिव-इन रिलेशनशिप या विवाह पूर्व यौन संबंध का विचार भी अपराध है. शरिया अदालत में दोषी ठहराए जाने के लिए चार गवाहों की आवश्यकता होती है या अभियुक्त का कबूलनामा ही पर्याप्त होता है. लेकिन कई मामलों में जबरन कबूलनामा भी करवाया जाता है. इस कानून में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा किए गए सुधार 2025 में कराए गए हैं और कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे विदेशी पर्यटकों को होटल के कमरे साझा करने की अनुमति.

