दुनिया के इस देश में हैं सबसे ज्यादा 'वर्जिन' लोग, वजह जानकर चौंक जाएंगे

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 02, 2025, 06:55 PM IST
1.शादी से पहले नहीं बनाते संबंध
दुनिया में एक ऐसा देश है जहां कोई भी शादी से पहले यौन संबंध नहीं बनाता है. शादी के बाद ही उनके बीच संबंध बनते हैं और इसके पीछे एक बड़ी वजह हैं. चलिए जानें कौन सा है ये देश.
2.शादी से पहले यौन संबंध बनाने पर मौत की सज़ा
दुनिया भर के कई देशों ने विवाह पूर्व यौन संबंधों पर प्रतिबंध लगा रखा है. लेकिन सऊदी अरब इस मामले में सबसे सख्त देश माना जाता है. ऐसा करते पकड़े गए किसी भी जोड़े को 100 कोड़े या मौत की सज़ा भी हो सकती है. यहां कौमार्य अनुपात सबसे ज़्यादा है, क्योंकि शरिया कानून के तहत ज़िना (अवैध यौन संबंध) को एक गंभीर अपराध माना जाता है. युवा डर के मारे शादी तक इंतज़ार करते हैं.
3.शरिया कानून के तहत ये अपराध है
शरिया कानून के तहत अविवाहित जोड़ों के बीच यौन संबंध (जिना) को एक गंभीर अपराध माना जाता है. अविवाहित व्यक्तियों को 100 कोड़े मारने की सज़ा हो सकती है, जबकि विवाहित व्यक्तियों को पत्थर मारकर मौत की सज़ा दी जाती है.
4.कौमार्य खोने की औसत आयु लगभग 25-30 वर्ष
यह कानून न केवल यौन स्वतंत्रता का दमन करता है, बल्कि समाज में सबसे ज़्यादा कौमार्य अनुपातों में से एक को भी बनाए रखता है. वैश्विक सर्वेक्षणों के अनुसार, सऊदी अरब जैसे इस्लामी देशों में युवाओं द्वारा अपना कौमार्य खोने की औसत आयु लगभग 25-30 वर्ष है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है.
5.महिलाओं के लिए कड़े नियम हैं
तेल-समृद्ध मध्य पूर्वी देश सऊदी अरब, जो इस्लाम के सबसे सख्त वहाबी पंथ का पालन करता है, पुरुषों और महिलाओं के बीच सख्त अलगाव बनाए रखता है. यहाँ लिव-इन रिलेशनशिप या विवाह पूर्व यौन संबंध का विचार भी अपराध है. शरिया अदालत में दोषी ठहराए जाने के लिए चार गवाहों की आवश्यकता होती है या अभियुक्त का कबूलनामा ही पर्याप्त होता है. लेकिन कई मामलों में जबरन कबूलनामा भी करवाया जाता है. इस कानून में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा किए गए सुधार 2025 में कराए गए हैं और कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे विदेशी पर्यटकों को होटल के कमरे साझा करने की अनुमति.
6.कठोर सज़ा के पीछे सामाजिक नियंत्रण
सऊदी अरब में इस कानून का मकसद समाज में नैतिक अनुशासन और धार्मिक नियंत्रण बनाए रखना है. सरकार और धार्मिक संस्थान इसे “इस्लामिक पवित्रता की रक्षा” के रूप में देखते हैं. लेकिन मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि ऐसे कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और महिला अधिकारों का उल्लंघन करते हैं.
7.अन्य देशों में भी सख्त नियम
सऊदी अरब के अलावा, ईरान, अफगानिस्तान, सूडान और नाइजीरिया जैसे देशों में भी विवाह पूर्व यौन संबंधों पर कड़े प्रतिबंध हैं. कुछ जगहों पर तो यह अपराध जेल या सार्वजनिक सज़ा का कारण बन सकता है. वहीं पश्चिमी देशों में इस पर कोई कानूनी रोक नहीं है.
8.“विजन 2030” के तहत सऊदी बदलने लगा
हाल के वर्षों में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के “विजन 2030” के तहत सऊदी समाज में कुछ बदलाव आए हैं. महिलाओं को ड्राइविंग और नौकरी की अनुमति दी गई है, लेकिन नैतिक और सामाजिक कानूनों में अभी भी बड़ी सख्ती बरकरार है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से