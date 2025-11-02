FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

तेलंगाना: रंगारेड्डी सड़क हादसे में मौत का आकड़ा 20 हुआ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Anil Ambani पर ED की कार्रवाई सख्त: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..

Anil Ambani पर ED का एक्शन: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..

Rajasthan News: राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग

राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग

Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा

निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा

HomePhotos

लाइफस्टाइल

दुनिया के इस देश में हैं सबसे ज्यादा 'वर्जिन' लोग, वजह जानकर चौंक जाएंगे

दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां युवाओं के शादी से पहले यौन संबंध बनाने पर सख्त पाबंदी है. भारत भी ऐसे ही देशों में से एक है. हालाँकि समय के साथ इन देशों में बदलाव आ रहे हैं. लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां इस नियम को तोड़ने पर आज भी कड़ी सज़ा मिलती है.

ऋतु सिंह | Nov 02, 2025, 06:55 PM IST

1.शादी से पहले नहीं बनाते संबंध

शादी से पहले नहीं बनाते संबंध
1

दुनिया में एक ऐसा देश है जहां कोई भी शादी से पहले यौन संबंध नहीं बनाता है. शादी के बाद ही उनके बीच संबंध बनते हैं और इसके पीछे एक बड़ी वजह हैं. चलिए जानें कौन सा है ये देश.

Advertisement

2.शादी से पहले यौन संबंध बनाने पर मौत की सज़ा

शादी से पहले यौन संबंध बनाने पर मौत की सज़ा
2

दुनिया भर के कई देशों ने विवाह पूर्व यौन संबंधों पर प्रतिबंध लगा रखा है. लेकिन सऊदी अरब इस मामले में सबसे सख्त देश माना जाता है. ऐसा करते पकड़े गए किसी भी जोड़े को 100 कोड़े या मौत की सज़ा भी हो सकती है. यहां कौमार्य अनुपात सबसे ज़्यादा है, क्योंकि शरिया कानून के तहत ज़िना (अवैध यौन संबंध) को एक गंभीर अपराध माना जाता है. युवा डर के मारे शादी तक इंतज़ार करते हैं.
 

3.शरिया कानून के तहत ये अपराध है

शरिया कानून के तहत ये अपराध है
3

शरिया कानून के तहत अविवाहित जोड़ों के बीच यौन संबंध (जिना) को एक गंभीर अपराध माना जाता है. अविवाहित व्यक्तियों को 100 कोड़े मारने की सज़ा हो सकती है, जबकि विवाहित व्यक्तियों को पत्थर मारकर मौत की सज़ा दी जाती है.
 

4.कौमार्य खोने की औसत आयु लगभग 25-30 वर्ष

कौमार्य खोने की औसत आयु लगभग 25-30 वर्ष
4

यह कानून न केवल यौन स्वतंत्रता का दमन करता है, बल्कि समाज में सबसे ज़्यादा कौमार्य अनुपातों में से एक को भी बनाए रखता है. वैश्विक सर्वेक्षणों के अनुसार, सऊदी अरब जैसे इस्लामी देशों में युवाओं द्वारा अपना कौमार्य खोने की औसत आयु लगभग 25-30 वर्ष है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है.

TRENDING NOW

5.महिलाओं के लिए कड़े नियम हैं

महिलाओं के लिए कड़े नियम हैं
5

तेल-समृद्ध मध्य पूर्वी देश सऊदी अरब, जो इस्लाम के सबसे सख्त वहाबी पंथ का पालन करता है, पुरुषों और महिलाओं के बीच सख्त अलगाव बनाए रखता है. यहाँ लिव-इन रिलेशनशिप या विवाह पूर्व यौन संबंध का विचार भी अपराध है. शरिया अदालत में दोषी ठहराए जाने के लिए चार गवाहों की आवश्यकता होती है या अभियुक्त का कबूलनामा ही पर्याप्त होता है. लेकिन कई मामलों में जबरन कबूलनामा भी करवाया जाता है. इस कानून में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा किए गए सुधार 2025 में कराए गए हैं और कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे विदेशी पर्यटकों को होटल के कमरे साझा करने की अनुमति.
 

6.कठोर सज़ा के पीछे सामाजिक नियंत्रण

कठोर सज़ा के पीछे सामाजिक नियंत्रण
6

सऊदी अरब में इस कानून का मकसद समाज में नैतिक अनुशासन और धार्मिक नियंत्रण बनाए रखना है. सरकार और धार्मिक संस्थान इसे “इस्लामिक पवित्रता की रक्षा” के रूप में देखते हैं. लेकिन मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि ऐसे कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और महिला अधिकारों का उल्लंघन करते हैं.
 

7.अन्य देशों में भी सख्त नियम

अन्य देशों में भी सख्त नियम
7

सऊदी अरब के अलावा, ईरान, अफगानिस्तान, सूडान और नाइजीरिया जैसे देशों में भी विवाह पूर्व यौन संबंधों पर कड़े प्रतिबंध हैं. कुछ जगहों पर तो यह अपराध जेल या सार्वजनिक सज़ा का कारण बन सकता है. वहीं पश्चिमी देशों में इस पर कोई कानूनी रोक नहीं है.

8.“विजन 2030” के तहत सऊदी बदलने लगा

“विजन 2030” के तहत सऊदी बदलने लगा
8

हाल के वर्षों में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के “विजन 2030” के तहत सऊदी समाज में कुछ बदलाव आए हैं. महिलाओं को ड्राइविंग और नौकरी की अनुमति दी गई है, लेकिन नैतिक और सामाजिक कानूनों में अभी भी बड़ी सख्ती बरकरार है.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Anil Ambani पर ED की कार्रवाई सख्त: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..
Anil Ambani पर ED का एक्शन: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..
Rajasthan News: राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग
राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग
Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी
आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी
दुबई में करना है काम तो पढ़ लें पहले ये आंख खोलने वाली खबर, हर दिन नर्क जैसी ज़िंदगी से करनी होगी जद्दोदहद
दुबई में करना है काम तो पढ़ लें पहले ये आंख खोलने वाली खबर, हर दिन नर्क जैसी ज़िंदगी से करनी होगी जद्दोदहद
राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...
राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत
प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ
प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ
निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा
निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा
Banana For Weight Loss: पका या कच्चा, वजन कम करने के लिए कौन सा केला है बेस्ट, जानें इसके फायदे और नुकसान
पका या कच्चा, वजन कम करने के लिए कौन सा केला है बेस्ट, जानें इसके फायदे और नुकसान
Mangal Ast Effects: 180 दिन इन 5 राशियों पर गिरेगा अस्त हुए मंगल का कहर, पैसा-सेहत और रिश्ता सब होगा खराब
180 दिन इन 5 राशियों पर गिरेगा अस्त हुए मंगल का कहर, पैसा-सेहत और रिश्ता सब होगा खराब
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE