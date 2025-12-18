High IQ Person: हाई IQ वाले लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, सक्सेस पाना है तो आप भी अपनाएं 

1 . गहरी जिज्ञासा

हाई IQ वाले लोगों में एक खास बात ये होती है कि ये हर एक चीज के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं. इसके लिए वे “क्यों” और “कैसे” जैसे सवाल बार-बार पूछते हैं. इसी जिज्ञासा की वजह से वे लगातार सीखते रहते हैं. इसके अलावा नई किताबें पढ़ना, अलग-अलग टॉपिक पर रिसर्च करना और नए अनुभव लेना जैसी कई अन्य आदतें रोजाना के जीवन का हिस्सा होती हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं.