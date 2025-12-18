High IQ Person: हाई IQ वाले लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, सक्सेस पाना है तो आप भी अपनाएं 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 18, 2025, 01:26 PM IST
1.गहरी जिज्ञासा
हाई IQ वाले लोगों में एक खास बात ये होती है कि ये हर एक चीज के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं. इसके लिए वे “क्यों” और “कैसे” जैसे सवाल बार-बार पूछते हैं. इसी जिज्ञासा की वजह से वे लगातार सीखते रहते हैं. इसके अलावा नई किताबें पढ़ना, अलग-अलग टॉपिक पर रिसर्च करना और नए अनुभव लेना जैसी कई अन्य आदतें रोजाना के जीवन का हिस्सा होती हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं.
2.खुद को समय देना
इसके अलावा हाई IQ वाले लोग खुद के साथ समय बिताने की भी कोशिश करते हैं, इससे उन्हें आत्म-चिंतन, योजना बनाने और गहराई से सोचने में मदद मिलती है. बता दें कि अकेलापन उनके लिए कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक शक्ति का स्रोत बन जाता है और इसी समय वे अपने विचारों को रचनात्मक बनाते हैं, मुश्किलों का समाधान खोज लेते हैं.
3.अपनी गलतियों को मानना
हाई IQ वाले लोग कभी अपनी गलतियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें जीवन में सीखने का अवसर मानते हैं. इसके अलावा ऐसे लोग आलोचना को खुले मन से अपनाते हैं और खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. हाई IQ वाले लोगों की सबसे बेहतरीन आदतों में से इस आदत को एक माना जाता है, क्योंकि ये आदत उन्हें लगातार सुधार की राह पर ले जाती है.
4.अपनी भावनाओं पर नियंत्रण
इसके अलावा हाई IQ वाले लोग अपनी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते और गुस्से, डर या उत्साह की स्थिति में भी संतुलन खोते नहीं हैं. ऐसे लोगों की सोच-समझकर प्रतिक्रिया देने की खास पहचान होती है. इसी वजह से उनके फैसले ज्यादा सही और दूसरों पर छाप छोड़ते हैं.
5.सीखते रहने की आदत
सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है, ऐसे लोग उम्र, पद या अनुभव को सीखने की सीमा नहीं बनने देते. हाई IQ वाले लोग हमेशा नई स्किल्स सीखने, खुद को अपडेट रखने और बदलते समय के साथ ढलने की कोशिश करते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है.
