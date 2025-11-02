दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार, डॉक्टरों की सलाह, आंखों पर भारी मेकअप न करें महिलाएं, जानिए वजह

4 . बढ़ा सकती हैं समस्याएं

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कॉस्मेटिक उत्पादों में मौजूद कुछ तत्व आंखों में सूजन पैदा कर सकते है. इनके आंखों के संपर्क में आने से वे आंखों की सतह को अधिक संवेदनशील बना सकते हैं, जिसकी वजह से लालिमा या जलन की समस्या बढ़ सकती है. इनके इस्तेमाल से आंखों में लगातार सूखापन या अन्य नेत्र संबंधी सतही रोग होने का खतरा भी बढ़ सकता है.