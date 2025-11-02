FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार, डॉक्टरों की सलाह, आंखों पर भारी मेकअप न करें महिलाएं, जानिए वजह

Air Pollution And Makeup: प्रदूषण सेहत के लिए कितना खतरनाक है, यह हर कोई जानता ही है. आमतौर पर लोगों को लगता है कि बढ़ते प्रदूषण का असर केवल लंग्स पर ही होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका असर लंग्स के अलावा स्किन, आंख यहां तक की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है. 

Nov 02, 2025

1.आंखों पर असर 

आंखों पर असर 
1

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पॉल्यूशन का असर आंखों पर भी होता है. यही वजह है कि इन दिनों डॉक्टर महिलाओं को आंखों पर भारी मेकअप न करने की सलाह दे रहे हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन दिनों प्रदूषण वाले क्षेत्र में भारी मेकअप जैसे काजल, मस्कारा, आईलाइनर, आईशैडो आदि के अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए.

2.क्यों नहीं लगाना चाहिए मेकअप?

क्यों नहीं लगाना चाहिए मेकअप?
2

दरअसल, आंखों के आसपास भारी मेकअप से प्रदूषण में मौजूद बहुत छोटे- छोटे कण आंखों में भी जमा हो सकते हैं. इसके कारण आंखों में एलर्जी, खुजली और ड्राइनेस हो सकती है. आंखों के आसपास भारी मेकअप करने पर इसका खतरा और अधिक बढ़ सकता है. 

3.ज्यादा हो सकता है नुकसान

ज्यादा हो सकता है नुकसान
3

वॉटरप्रूफ मस्कारा और आईलाइनर लंबे समय तक टिके रहते हैं, जिन्हें हटाने के लिए स्ट्रॉन्ग रिमूवर की जरूरत होती है. इससे आंखों की त्वचा और ज्यादा रूखी हो जाती है. ऐसे में प्रदूषण से आंखों के होने वाले नुकसान ज्यादा हो सकता है.

4.बढ़ा सकती हैं समस्याएं

बढ़ा सकती हैं समस्याएं
4

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कॉस्मेटिक उत्पादों में मौजूद कुछ तत्व आंखों में सूजन पैदा कर सकते है. इनके आंखों के संपर्क में आने से वे आंखों की सतह को अधिक संवेदनशील बना सकते हैं, जिसकी वजह से लालिमा या जलन की समस्या बढ़ सकती है. इनके इस्तेमाल से आंखों में लगातार सूखापन या अन्य नेत्र संबंधी सतही रोग होने का खतरा भी बढ़ सकता है.

5.बदतर हो सकती है समस्या

बदतर हो सकती है समस्या
5

बता दें कि कुछ मेकअप रिमूवर और फेशियल क्लींजर इस समस्या को और भी बदतर बना सकते हैं. इन कंडीशन में जब इन्हें आंखों के आसपास रगड़ा जाता है, तो ये नाज़ुक ग्रंथियों को प्रभावित कर सकते हैं. यह आंसू की परत के लिए तेल का उत्पादन करती हैं. इससे चिकनाई कम हो जाती है और असुविधा होती है. 

6.क्या है एक्सपर्ट्स की सलाह?

क्या है एक्सपर्ट्स की सलाह?
6

इन जोखिमों को कम करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह है कि पलकों की रेखा के बाहर आईलाइनर लगाने और संवेदनशील आंखों के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पादों का उपयोग करके आंखों के आसपास के क्षेत्र को धीरे से साफ करें. 

