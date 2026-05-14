FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
HBSE 10th Result 2026: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया हाईस्कूल का रिजल्ट, 89.60% स्टूडेंट्स ने पास की परीक्षा

HBSE 10th Result 2026: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया हाईस्कूल का रिजल्ट, 89.60% स्टूडेंट्स ने पास की परीक्षा

RRB JE CBT 1 Result 2026: आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सीबीटी 1 पास कर लिया? अब जानें आगे की प्रोसेस का पूरा रोडमैप

RRB JE CBT 1 Result 2026: आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सीबीटी 1 पास कर लिया? अब जानें आगे की प्रोसेस का पूरा रोडमैप

WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड ने जारी किया हायर सेकेंडरी का रिजल्ट, 91.23% स्टूडेंट्स हुए पास

WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड ने जारी किया हायर सेकेंडरी का रिजल्ट, 91.23% स्टूडेंट्स हुए पास

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
आपको पता है 'T-Series' में 'T' का असली मतलब? जानिए सड़क किनारे जूस बेचने वाले Gulshan Kumar को कहां से मिला था ये आइडिया

आपको पता है 'T-Series' में 'T' का असली मतलब? जानिए सड़क किनारे जूस बेचने वाले Gulshan Kumar को कहां से मिला था ये आइडिया

कौन हैं केरल के नए CM वीडी सतीशन? जिनपर दर्ज हैं 18 केस, जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक

कौन हैं केरल के नए CM वीडी सतीशन? जिनपर दर्ज हैं 18 केस, जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक

दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, लंबाई इतनी कि समा जाएं 15 फुटबॉल ग्राउंड

दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, लंबाई इतनी कि समा जाएं 15 फुटबॉल ग्राउंड

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Heatwave Tips: क्या जेब में प्याज रखने से सच में नहीं लगती लू? जानिए इसकी सच्चाई

मई के दूसरे हफ्ते के साथ ही जलाने वाली गर्मी पड़ने लगी है. दोपहर के समय लू के थपेड़े लग रहे हैं. ऐसे में गर्मी और लू से बचने के लिए लोग कई उपाय करते हैं. इनमें खूब पानी पीने से लेकर घर से निकलने से बचाव करना शामिल हैं. वहीं कई बार बड़े बुजुर्ग गर्मी से बचने के लिए जेब में प्याज रखने की सलाह देते हैं

Nitin Sharma | May 14, 2026, 12:06 PM IST

1.गर्मी में खतरनाक हैं हीटवेव

गर्मी में खतरनाक हैं हीटवेव
1

लेकिन क्या जेब में रखी प्याज आपको गर्म लू और चिलचिलाती गर्मी से बचा सकती है या यह सिर्फ एक पुरानी मान्यता है, जो तेज गर्मी और हीटवेव के बीच यह सवाल आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है. क्योंकि गलत जानकारी पर भरोसा करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक बन सकता है.

(Credit Image AI)

Advertisement

2.डाइट में शामिल है प्याज

डाइट में शामिल है प्याज
2

भारत में गर्मियों की डाइट में प्याज का लंबे समय से महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इसके पीछे की वजह प्याज में पानी की मात्रा ज्यादा होने के साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड और जरूरी खनिज जैसे यौगिकों का पाया जाना है. पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मियों में प्याज खाने से कई तरह की गर्मी से जुड़ी बीमारियों से राहत मिलती है. 

(Credit Image AI)

3.क्यों गर्मी से जुड़ा है प्याज का नाम

क्यों गर्मी से जुड़ा है प्याज का नाम
3

भारत में प्याज को लंबे समय से गर्मियों के खानपान का हिस्सा माना जाता है. इसकी वजह भी है. इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट व जरूरी खनिज पाए जाते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि गर्मियों में प्याज खाने से शरीर को ठंडक मिलती है, पाचन बेहतर रहता है और डिहाइड्रेशन का खतरा कुछ हद तक कम होता है. इसलिए सलाद या भोजन में इसका उपयोग फायदेमंद हो सकता है.

(Credit Image AI)

4.जेब में प्याज रखने की धारणा कहां से आई

जेब में प्याज रखने की धारणा कहां से आई
4

पुराने समय में जब मेडिकल सुविधाएं सीमित थीं, तब लोग घरेलू उपायों पर ज्यादा भरोसा करते थे. उसी दौर यह धारणा बनी कि प्याज शरीर की गर्मी को “सोख” लेता है. धीरे-धीरे यह बात एक आदत और फिर परंपरा बन गई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दावे के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.सच क्या है और खतरा कहां है

सच क्या है और खतरा कहां है
5

डॉक्टरों के अनुसार, लू लगना यानी हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति है. यह तब होता है जब शरीर ज्यादा तापमान में खुद को ठंडा नहीं रख पाता और पानी की कमी हो जाती है. ऐसे में सिर्फ जेब में प्याज रखने से कोई सुरक्षा नहीं मिलती. समस्या तब बढ़ती है, जब लोग इस तरह के उपायों पर भरोसा करके जरूरी सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं. यानी यह मान्यता न सिर्फ गलत है, बल्कि आपको झूठी सुरक्षा का एहसास भी दे सकती है.

(Credit Image AI)

6.असली बचाव क्या है, जो सच में काम करता है

असली बचाव क्या है, जो सच में काम करता है
6

गर्मी से बचने के लिए सबसे जरूरी है शरीर को हाइड्रेट रखना. नियमित रूप से पानी, ORS या नींबू पानी अच्छी खासी मात्रा में लें. हल्के और ढीले कपड़े पहनना शुरू करें, दोपहर की तेज धूप से बचना और छांव में रहना भी बेहद जरूरी है. साथ ही, तरबूज, खीरा और प्याज जैसे पानी से भरपूर चीजों का सेवन करें. 

(Credit Image AI)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आपको पता है 'T-Series' में 'T' का असली मतलब? जानिए सड़क किनारे जूस बेचने वाले Gulshan Kumar को कहां से मिला था ये आइडिया
आपको पता है 'T-Series' में 'T' का असली मतलब? जानिए सड़क किनारे जूस बेचने वाले Gulshan Kumar को कहां से मिला था ये आइडिया
कौन हैं केरल के नए CM वीडी सतीशन? जिनपर दर्ज हैं 18 केस, जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक
कौन हैं केरल के नए CM वीडी सतीशन? जिनपर दर्ज हैं 18 केस, जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक
दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, लंबाई इतनी कि समा जाएं 15 फुटबॉल ग्राउंड
दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, लंबाई इतनी कि समा जाएं 15 फुटबॉल ग्राउंड
Heatwave Tips: क्या जेब में प्याज रखने से सच में नहीं लगती लू? जानिए इसकी सच्चाई
क्या जेब में प्याज रखने से सच में नहीं लगती लू? जानिए इसकी सच्चाई
ईरान जंग के ढाई महीने बाद भारत के पास बचा है कितने दिन का पेट्रोल-गैस? क्या घबराने की है जरूरत
ईरान जंग के ढाई महीने बाद भारत के पास बचा है कितने दिन का पेट्रोल-गैस? क्या घबराने की है जरूरत
MORE
Advertisement
धर्म
Apara Ekadashi 2026: आज अपरा एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, भगवान विष्णु के आर्शीवाद से बन जाएंगे सभी काम
आज अपरा एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, भगवान विष्णु के आर्शीवाद से बन जाएंगे सभी काम
Apra Ekadashi 2026: अपरा एकादशी पर पंचक का साया, आज भूलकर भी न करें ये काम
Apra Ekadashi 2026: अपरा एकादशी पर पंचक का साया, आज भूलकर भी न करें ये काम
Today Horoscope 13 May 2026: सिंह राशि के लोग स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज सभी 12 राशियों के लोगों का भाग्यफल
सिंह राशि के लोग स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज सभी 12 राशियों के लोगों का भाग्यफल
Numerology: बेहद रोमांटिक होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, रिश्ते में भर देती हैं प्यार!
Numerology: बेहद रोमांटिक होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, रिश्ते में भर देती हैं प्यार!
Mantra Anger Control: ठंडा पानी या बर्फ नहीं, इस मंत्र के जाप से भयंकर गुस्सा भी पड़ जाएगा नर्म, नकारात्मकता से लड़ने की मिलेगी शक्ति
ठंडा पानी या बर्फ नहीं, इस मंत्र के जाप से भयंकर गुस्सा भी पड़ जाएगा नर्म, नकारात्मकता से लड़ने की मिलेगी शक्ति
MORE
Advertisement