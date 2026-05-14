Heatwave Tips: क्या जेब में प्याज रखने से सच में नहीं लगती लू? जानिए इसकी सच्चाई

लाइफस्टाइल
Nitin Sharma | May 14, 2026, 12:06 PM IST
1.गर्मी में खतरनाक हैं हीटवेव
लेकिन क्या जेब में रखी प्याज आपको गर्म लू और चिलचिलाती गर्मी से बचा सकती है या यह सिर्फ एक पुरानी मान्यता है, जो तेज गर्मी और हीटवेव के बीच यह सवाल आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है. क्योंकि गलत जानकारी पर भरोसा करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक बन सकता है.
(Credit Image AI)
2.डाइट में शामिल है प्याज
भारत में गर्मियों की डाइट में प्याज का लंबे समय से महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इसके पीछे की वजह प्याज में पानी की मात्रा ज्यादा होने के साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड और जरूरी खनिज जैसे यौगिकों का पाया जाना है. पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मियों में प्याज खाने से कई तरह की गर्मी से जुड़ी बीमारियों से राहत मिलती है.
(Credit Image AI)
3.क्यों गर्मी से जुड़ा है प्याज का नाम
भारत में प्याज को लंबे समय से गर्मियों के खानपान का हिस्सा माना जाता है. इसकी वजह भी है. इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट व जरूरी खनिज पाए जाते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि गर्मियों में प्याज खाने से शरीर को ठंडक मिलती है, पाचन बेहतर रहता है और डिहाइड्रेशन का खतरा कुछ हद तक कम होता है. इसलिए सलाद या भोजन में इसका उपयोग फायदेमंद हो सकता है.
(Credit Image AI)
4.जेब में प्याज रखने की धारणा कहां से आई
पुराने समय में जब मेडिकल सुविधाएं सीमित थीं, तब लोग घरेलू उपायों पर ज्यादा भरोसा करते थे. उसी दौर यह धारणा बनी कि प्याज शरीर की गर्मी को “सोख” लेता है. धीरे-धीरे यह बात एक आदत और फिर परंपरा बन गई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दावे के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता.
(Credit Image AI)
5.सच क्या है और खतरा कहां है
डॉक्टरों के अनुसार, लू लगना यानी हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति है. यह तब होता है जब शरीर ज्यादा तापमान में खुद को ठंडा नहीं रख पाता और पानी की कमी हो जाती है. ऐसे में सिर्फ जेब में प्याज रखने से कोई सुरक्षा नहीं मिलती. समस्या तब बढ़ती है, जब लोग इस तरह के उपायों पर भरोसा करके जरूरी सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं. यानी यह मान्यता न सिर्फ गलत है, बल्कि आपको झूठी सुरक्षा का एहसास भी दे सकती है.
(Credit Image AI)
6.असली बचाव क्या है, जो सच में काम करता है
गर्मी से बचने के लिए सबसे जरूरी है शरीर को हाइड्रेट रखना. नियमित रूप से पानी, ORS या नींबू पानी अच्छी खासी मात्रा में लें. हल्के और ढीले कपड़े पहनना शुरू करें, दोपहर की तेज धूप से बचना और छांव में रहना भी बेहद जरूरी है. साथ ही, तरबूज, खीरा और प्याज जैसे पानी से भरपूर चीजों का सेवन करें.
(Credit Image AI)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.