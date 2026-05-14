Heatwave Tips: क्या जेब में प्याज रखने से सच में नहीं लगती लू? जानिए इसकी सच्चाई

5 . सच क्या है और खतरा कहां है

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डॉक्टरों के अनुसार, लू लगना यानी हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति है. यह तब होता है जब शरीर ज्यादा तापमान में खुद को ठंडा नहीं रख पाता और पानी की कमी हो जाती है. ऐसे में सिर्फ जेब में प्याज रखने से कोई सुरक्षा नहीं मिलती. समस्या तब बढ़ती है, जब लोग इस तरह के उपायों पर भरोसा करके जरूरी सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं. यानी यह मान्यता न सिर्फ गलत है, बल्कि आपको झूठी सुरक्षा का एहसास भी दे सकती है.

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