क्या है 'रूफटॉप फार्मिंग'? बिना AC घर को ठंडा रखने के इस देसी जुगाड़ के मुरीद हुए आनंद महिंद्रा

1 . बिना AC के घर ठंडा रखने वाली ‘साइंस’

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महिंद्रा समूह के प्रबन्ध निर्देशक और अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने हाल ही में बिना AC के घरों को ठंडा रखने वाले आइडिया की तारीफ की है, यह एक ऐसा तकनीक है, जिससे जयपुर की तपती गर्मी में भी बिना एसी के 4000 से अधिक घर ठंडे रहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां जो घर बने हैं इन घरों की गर्मी से तपती छतें अब ‘हरे-भरे’ खेत में बदल चुकी है. इससे घर ठंडा रहता है. (AI Image)