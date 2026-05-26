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क्या है 'रूफटॉप फार्मिंग'? बिना AC घर को ठंडा रखने के इस देसी जुगाड़ के मुरीद हुए आनंद महिंद्रा

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क्या है 'रूफटॉप फार्मिंग'? बिना AC घर को ठंडा रखने के इस देसी जुगाड़ के मुरीद हुए आनंद महिंद्रा

इन दिनों देशभर के अलग-अलग राज्यों में भयंकर गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है. दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है. घरों में AC भी ठीक से कूलिंग नहीं कर पा रहा है. लेकिन, इस देसी जुगाड़ से लोग घर बिना AC के भी ठंडा रहेगा.. .

Abhay Sharma | May 26, 2026, 04:21 PM IST

1.बिना AC के घर ठंडा रखने वाली ‘साइंस’  

बिना AC के घर ठंडा रखने वाली ‘साइंस’  
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महिंद्रा समूह के प्रबन्ध निर्देशक और अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने हाल ही में बिना AC के घरों को ठंडा रखने वाले आइडिया की तारीफ की है, यह एक ऐसा तकनीक है, जिससे जयपुर की तपती गर्मी में भी बिना एसी के 4000 से अधिक घर ठंडे रहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां जो घर बने हैं इन घरों की गर्मी से तपती छतें अब ‘हरे-भरे’ खेत में बदल चुकी है. इससे घर ठंडा रहता है. (AI Image)   

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2.क्या है रूफटॉप फार्मिंग?  

क्या है रूफटॉप फार्मिंग?  
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गर्मी में तापमान बढ़ते ही घर भट्टी के जैसे गर्म हो जाते हैं, AC-कूलर की वजह से बिजली का बिल बढ़ता है. हालांकि, इसका तोड़ प्रतीक तिवारी ने एक सिंपल-सा नेचुरल एक्सपेरीमेंट कर निकाल लिया है. इसके लिए उन्होंने  रूफटॉप फार्मिंग यानी घर की छत पर ऑर्गैनिक सब्जियां उगानी शुरू की, जिससे उन्हें ताजी केमिकल फ्री सब्जियां मिलीं और घर भी पहले ज्यादा ठंडा रहने लगा.  (AI Image) 

 

3.प्रतीक तिवारी की इसी Idea से बनी कंपनी

प्रतीक तिवारी की इसी Idea से बनी कंपनी
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प्रतीक तिवारी की इसी Idea से बनी ‘हर घर ऑर्गैनिक’ नाम की कंपनी, जिससे छत की खेती आसान और पोर्टेबल हो गई. कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर लीक प्रूफ कंटेनल लगाकर खेती कर सकता है. इसके लिए प्रतीक तिवारी ने प्रॉपर ड्रेनेज का भी जुगाड़ किया, ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया, छत की खेती के इस आइडिया में न तोड़फोड़ की जरूरत है और न ही कोई नुकसान है. इससे धूप से होने वाली गर्मी ऊपर ही रह जाएगी और छत गर्म नहीं होगा. (AI Image)

4.घर को ठंडा रखना है तो ऐसे करें इस्तेमाल

घर को ठंडा रखना है तो ऐसे करें इस्तेमाल
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छत को कूलिंग शेल्टर बनाने के लिए सबसे पहले हल्के और मजबूत पोर्टेबल ग्रो-बैग्स या स्टैंड वाले प्लास्टिक कंटेनर्स चुनें और छत को सीलन से बचाने के लिए नीचे ड्रेनेज मैट या प्लास्टिक शीट बिछाएं, इसके बाद कोकोपीट, वर्मीकंपोस्ट और हल्की मिट्टी का मिक्सचर तैयार कर इनमें भरें. इसका  छत पर ज्यादा वजन नहीं पड़ता है. (AI Image)
 

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