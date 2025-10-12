Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट

6 . हाइट के हिसाब से नॉर्मल वजन कितना होना चाहिए

कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 4 फीट 10 इंच - 41-52 KG, 5 फीट - 44-55.7KG, 5 फीट 2 इंच - 49-63 KG, 5 फीट 4 इंच - 49-63 KG, 5 फीट 6 इंच - 53-67 KG, 5 फीट 8 इंच - 56-71 KG, 5 फीट 10 इंच - 59-75 KG और 6 फीट की हाइट वालों का वजन 63-80 KG सामान्य होता है.