मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला

Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन

IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट

दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

'हाउसफुल 5' के प्रीमियर पर अक्षय, रितेश व अभिषेक ने दिए 'हाउसफुल 6' के लिए आइडिया, बोले- सुपरहीरो थीम में ले चलो

Devuthani Ekadashi: कब है देवउठनी एकादशी? 4 महीने बाद इसी दिन नींद से जागेंगे भगवान विष्णु 

NDA के साथ-साथ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा, तेजस्वी के दिल्ली दौरे के बाद होगा फाइनल फैसला

दिवाली पर इस कंपनी ने दिया 9 दिन की छुट्टी का तोहफा, कर्मचारी बोले- 'ऐसा बॉस सबको मिले'

Benefits of Salt Bath: पानी में नमक डालकर नहाने से क्या होता है? जानें फायदे

लाइफस्टाइल

Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट

Normal Weight Chart: शरीर के वजन को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है, इससे कई गंभीर बीमारियों का जोखिम खुद-ब-खुद कम हो जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर व्यक्ति के लिए नॉर्मल वजन की परिभाषा अलग-अलग होती है. बॉडी टाइप, हाइट, उम्र और शारीरिक स्थिति के हिसाब से उसका वजन अलग-अलग हो सकता है...

Abhay Sharma | Oct 12, 2025, 03:42 PM IST

1.वजन कैलकुलेटर

वजन कैलकुलेटर
1

वजन को कैलकुलेट करने के लिए आमतौर BMI (Body Mass Index) की मदद ली जाती है. हालांकि की मदद से वजन को मापने को लेकर अक्सर विरोधाभास रहता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे नॉर्मल वजन को समझा जाए. 

2.कैसे देखा जाता है सही वजन? 

कैसे देखा जाता है सही वजन? 
2

आधुनिक जीवनशैली में हर व्यक्ति का खानपान, सेहत और रहन-सहन अलग-अलग है. ऐसे में हर व्यक्ति का वजन भी खानपान, रहन-सहन और स्वास्थ्य के आधार पर बढ़ता या घटता है. इसे सही ढंग से समझने के लिए डॉक्टर व्यक्ति की लंबाई, वजन, उम्र, स्वास्थ्य और बीमारी से जुड़ी चीजों का अध्ययन करते हैं. 

3.अलग-अलग हो सकता है वजन

अलग-अलग हो सकता है वजन
3

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक उम्र, जेंडर और हाइट के आधार पर अलग-अलग व्यक्तियों के लिए वजन की नॉर्मल रेंज अलग-अलग हो सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बॉडी मास इंडेक्स के अलावा व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, बीमारी, खानपान के आधार पर वजन की रेंज भी अलग-अलग हो सकती है..

4.उम्र के हिसाब से पुरुषों का वजन

उम्र के हिसाब से पुरुषों का वजन
4

12 से 14 साल 32-38 KG, 15 से 20 साल 40-50 KG, 21 से 30 साल 60-70 KG, 31 से 40 साल 59-75 KG, 41 से 60 साल 58-70 KG और 60 साल से अधिक 55 से 68 KG का वजन सामान्य माना जाता है. 

5.उम्र के हिसाब से महिलाओं का वजन

उम्र के हिसाब से महिलाओं का वजन
5

इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो 12 से 14 साल की महिलाओं का वजन 32-36 KG, 15 से 20 साल 45 KG, 21 से 30 साल 50-60 KG, 31 से 40 साल 60-65 KG और 41 से 60 साल की महिलाओं का वजन 59-63 KG सामान्य माना जाता है. 

6.हाइट के हिसाब से नॉर्मल वजन कितना होना चाहिए 

हाइट के हिसाब से नॉर्मल वजन कितना होना चाहिए 
6

कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 4 फीट 10 इंच - 41-52 KG, 5 फीट - 44-55.7KG, 5 फीट 2 इंच - 49-63 KG, 5 फीट 4 इंच - 49-63 KG, 5 फीट 6 इंच - 53-67 KG, 5 फीट 8 इंच - 56-71 KG, 5 फीट 10 इंच - 59-75 KG और 6 फीट की हाइट वालों का वजन 63-80 KG सामान्य होता है. 

7.कैसे रखें वजन को काबू? 

कैसे रखें वजन को काबू? 
7

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक वजन बहुत ज्यादा बढ़ना और कम होना, दोनों ही चिंताजनक स्थिति है. ऐसे में संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन कर, नियमित व्यायाम और एक्टिव लाइफस्टाइल अपना कर वजन को कंट्रोल में रखें. 

8.Disclaimer

Disclaimer
8

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें. 

