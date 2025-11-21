Healthy Eating Habits: क्या है खाना खाने का 15-15-15 रूल? अपना लेंगे तो कभी नहीं होगी अपच की दिक्कत

4 . क्या है खाना खाने का 15-15-15 मेथड

4

एक्सपर्ट ने बताया कि 32 बार चबाना हर किसी के लिए आसान नहीं है, ऐसे में 15-15-15 मेथड हर किसी के लिए आसान और सरल हो सकता है. इसके लिए पहले एक निवाला लें और 15 सेकंड तक ध्यान से चबाएं. इसके बाद 15 सेकंड के लिए रुकें, ताकि आपका शरीर ये महसूस कर सके कि आपने अभी क्या खाया है. साथ ही खाना खाने में कम से कम 15 मिनट बिताएं.