Healthy Eating Habits: क्या है खाना खाने का 15-15-15 रूल? अपना लेंगे तो कभी नहीं होगी अपच की दिक्कत

Abhay Sharma | Nov 21, 2025, 06:34 PM IST
1.जाह्नवी कपूर की खाने की इस आदत से डॉक्टर भी प्रभावित
सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म परम सुंदरी के प्रमोशन के दौरान जाह्नवी कपूर सड़क किनारे मिलने वाले स्नैक्स खाती नजर आईं, जाह्नवी की ईटिंग स्टाइल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. पाल मनिक्कम को काफी पसंद आई. इसपर वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. पाल मनिक्कम ने बताया की धीरे-धीरे और ध्यान से चबाकर खाना सेहत के लिए कितना लाभकारी है...
2.खाना धीरे-धीरे चबाकर खाने से क्या होता है?
डॉ. मनिक्कम के अनुसार धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाने से पाचन बेहतर होता है, भूख कम महसूस होती है. उन्होंने अमेरिकी आहार सुधारक होरेस फ़्लेचर का जिक्र करते हुए कहा फ़्लेचर, जिन्हें “द ग्रेट मैस्टिकेटर” कहा जाता है लोगों को सलाह देते थे कि खाना इतनी बार चबाएं कि वह लगभग तरल जैसा हो जाए. खाने को 32 बार चबाने की सलाह इसलिए ही दी जाती है.
3.धीरे-धीरे चबाने से शरीर में क्या होता है बदलाव?
हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, धीरे-धीरे चबाने पर पेट और दिमाग वेगस नर्व के ज़रिए एक-दूसरे को संकेत देते हैं. ऐसे में शरीर को जल्दी पता चल जाता है कि पेट भर गया है, इससे ओवरईटिंग नहीं होती है. इस स्थिति में लेप्टिन जैसे हार्मोन सक्रिय होते हैं, जो पेट भरा होने का महसूस कराते हैं. साथ ही घ्रेलिन जैसे भूख बढ़ाने वाले हार्मोन कम हो जाते हैं.
4.क्या है खाना खाने का 15-15-15 मेथड
एक्सपर्ट ने बताया कि 32 बार चबाना हर किसी के लिए आसान नहीं है, ऐसे में 15-15-15 मेथड हर किसी के लिए आसान और सरल हो सकता है. इसके लिए पहले एक निवाला लें और 15 सेकंड तक ध्यान से चबाएं. इसके बाद 15 सेकंड के लिए रुकें, ताकि आपका शरीर ये महसूस कर सके कि आपने अभी क्या खाया है. साथ ही खाना खाने में कम से कम 15 मिनट बिताएं.
5.भूख लगे तभी खाएं खाना
खाना तभी खाना चाहिए जब भूख लगे, दुखी या तनाव में खाना नहीं खाना चाहिए. साथ ही यह समझना जरूरी है कि कौन-सा खाना हमारे शरीर में ज़्यादा कचरा बनाता है, यह लंबे समय तक सेहत के लिए बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट के मुताबिक खाना ठीक से नहीं चबाने से पाचन खराब हो सकता है, इससे कई तरह की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.
6.इन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा
एक्सपर्ट के मुताबिक खाने के बड़े, अध-टूटे टुकड़े पेट को ज़्यादा मेहनत करने पर मजबूर करते हैं, इससे ब्लोटिंग, गैस और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इतना ही नहीं जल्दी-जल्दी खाना खाने की आदत ओवरईटिंग की संभावना बढ़ा देती है. इससे वजन बढ़ने की परेशानी हो सकती है, इससे एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है.
