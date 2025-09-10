Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP
लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Sep 10, 2025, 09:12 AM IST
1.बिना दवा के बिगड़ जाती है हालत
आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर एक आम स्वास्थ्य समस्या बन गई है. ज्यादातर लोग सुबह उठकर ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं. जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, अगर वे दवाई लेना भूल जाये तो उनकी हालत और बिगड़ जाती है. इसकी वजह हाई बीपी हार्ट पर प्रेशर बढ़ाकर हार्ट अटैेक से लेकर मस्तिष्क और किडनी को बुरी तरह से डैमेज कर देता है.
2.हाईबीपी से हर चौथा शख्स परेशान
डब्ल्यूएचओ के अनुसार, दुनिया भर में करीब 1.28 अरब से भी ज्यादा लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं. यह बीमारी अब युवाओं में भी फैलने लगी है. इसकी मुख्य वजह घंटों बैठे रहने की आदत, उल्टा सीधा खानपान और स्ट्रेस है. ऐसे में कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जीवनशैली में 3 बदलाव किए जाएं, तो कुछ ही दिनों में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है. आइए आपको बताते हैं कि ये बदलाव क्या हैं.
3.चीनी और पैकेड् फूड्स करें कम
विशेषज्ञों के अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर की वजह बहुत ज्यादा चीनी का सेवन और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं. जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेड फूड्स, सफेद ब्रेड, बिस्कुट, केक आदि जैसे खाद्य पदार्थ खाने से शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध और सूजन बढ़ जाती है. इससे हाई ब्लड प्रेशर होता है.
4.साबुत अनाज और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाना
अपने डेली डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शामिल करें. जैसे हरी सब्ज़ियां, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स. इनमें बेरीज़, सूखे मेवे, दालें और साबुत अनाज शामिल करें. इसके अलावा पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं. दिन भर में कुछ मात्रा में फल और सब्ज़ियां ज़रूर लेनी चाहिए. इसके अलावा, भोजन में प्रोटीन भी शामिल करना चाहिए.
5.खाने में नमक कम करें
ब्लड प्रेशन को कंट्रोल करने के लिए खाने में नमक कम करना ज़रूरी है. हालाँकि इसमें खनिज होते हैं, लेकिन ज़्यादा नमक इसमें सोडियम की मात्रा बढ़ा देता है. इससे रक्तचाप बढ़ सकता है. किसी भी वयस्क को प्रतिदिन 6 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए. ज़्यादा नमक खाने से दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.