Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP

2 . हाईबीपी से हर चौथा शख्स परेशान

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, दुनिया भर में करीब 1.28 अरब से भी ज्यादा लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं. यह बीमारी अब युवाओं में भी फैलने लगी है. इसकी मुख्य वजह घंटों बैठे रहने की आदत, उल्टा सीधा खानपान और स्ट्रेस है. ऐसे में कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जीवनशैली में 3 बदलाव किए जाएं, तो कुछ ही दिनों में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है. आइए आपको बताते हैं कि ये बदलाव क्या हैं.