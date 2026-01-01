Health Improvement: नए साल 2026 में बदल डालें अपनी ये 5 आदतें, सुधर जाएगी सेहत 

5 . रोज थोड़ा चलें या एक्सरसाइज करें

हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिट रहने के लिए घंटों जिम जाना जरूरी नहीं है. इसके लिए रोज 30 मिनट की वॉक करें, हल्की एक्सरसाइज या योग करें. बता दें कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से वजन कंट्रोल में रहता है, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है और तनाव कम होता है. इस आदत से न केवल आप शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे.