Health Improvement: नए साल 2026 में बदल डालें अपनी ये 5 आदतें, सुधर जाएगी सेहत 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Jan 01, 2026, 04:47 PM IST
1.जंक फूड से करें परहेज
जंक फूड स्वाद में सभी को अच्छा लगता है, ऐसे में लोग रोजाना जंक फूड्स का सेवन करने लगते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह शरीर को अंदर से कमजोर करता है और ज्यादा तला-भुना- प्रोसेस्ड फूड खाने से मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ाता है. इसलिए घर का बना ताता पौष्टिक खाना खाएं, इससे आपका पाचन सुधरेगा, वजन कंट्रोल में रहेगा और एनर्जी लेवल बढ़ेगा..
2.शुगरी ड्रिंक्स को कहें न
शुगरी ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस और एनर्जी ड्रिंक्स के सेवन से शुगर, मोटापा, डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ता है, इनकी जगह नए साल से पानी, नारियल पानी, छाछ या बिना चीनी का नींबू पानी पीने की आदत डालें, यह आदत स्किन, वजन और मेटाबॉलिज्म सुधारने में मददगार होती है.
3.शराब को कहें न
नए साल के सेलिब्रेशन में लोग जमकर शराब पीते हैं, पर खुद को हेल्दी और सेहतमंद रखना है तो आज से ही शराब छोड़ने का संकल्प लें. इससे लिवर, हार्ट और दिमाग पर बुरा असर नहीं होगा, कैंसर का जोखिम कम होगा और नींद व इम्यूनिटी मजबूत होगी. इसके अलावा मानसिक फोकस बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी.
4.स्मोकिंग छोड़ें
फेफड़ों के साथ साथ धूम्रपान करने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाता है. इसलिए नए साल में स्मोकिंग छोड़ने का फैसला आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है. कुछ ही महीनों में सांस लेना आसान लगेगा और फिर शरीर खुद को रिपेयर करना शुरू कर देगा. इस एक आदत को सुधारने की कोशिश करें.
5.रोज थोड़ा चलें या एक्सरसाइज करें
हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिट रहने के लिए घंटों जिम जाना जरूरी नहीं है. इसके लिए रोज 30 मिनट की वॉक करें, हल्की एक्सरसाइज या योग करें. बता दें कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से वजन कंट्रोल में रहता है, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है और तनाव कम होता है. इस आदत से न केवल आप शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे.
6.बेहतर नींद
इसके अलावा हेल्दी और फिट रहने के लिए रोज 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है. वहीं देर रात तक मोबाइल चलाने से, तनाव से शरीर धीरे-धीरे बीमार बनता है. इसलिए नए साल के मौके पर आज से समय पर सोने, स्क्रीन टाइम कम करने और मेडिटेशन या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों को अपनाने का संकल्प लें..
7.पानी पीने की आदत
एक्सपर्ट्स के मुताबकि दिनभर पर्याप्त पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और त्वचा व पाचन बेहतर रहता है. ऐसे में खुद के लिए समय निकालें, हेल्थ चेकअप कराएं और पॉजिटिव सोच अपनाएं. बताते चलें कि इस तरह की छोटी-छोटी आदतें साल भर में आपकी सेहत और खुशी दोनों को बेहतर बनाने में मदद करेंगी.
