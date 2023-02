Retro Walking से शरीर और दिमाग का कनेक्शन होता है बेहतर, मसल्स में आती है मजबूती, जानिए रिवर्स वॉकिंग के ये 8 फायदे

शुरुआत में इस तरीके को अपनाना थोडा मुश्किल होगा (Benefits of Walking Backward) लेकिन, कुछ समय और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपका बैलेंस बनने लगेगा और आप आसानी से यह कर पाएंगे. शरीर की सेहत हो या दिमाग की सेहत पीछे की ओर चलने से (Health Benefits of Walking Backward) हेल्थ को काफी ज्यादा फायदा होता है. आइए जानते हैं रेट्रो वॉकिंग इसके फायदों के बारे में.

डीएनए हिंदी: 8 Health Benefits of Reverse Walking- हर कोई फिट और हेल्दी तो रहना चाहता है. लेकिन, इसके लिए लोग जिम में पसीना बहाना या फिर हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं तो आपके लिए वॉकिंग यानी पैदल चलना फिट रहने का एक आसान और बेहतर ऑप्शन है. इसलिए आमतौर पर लोग वॉकिंग पर जाना पसंद करते हैं. लेकिन, क्या आप रेट्रो वॉकिंग के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें आपको उल्टा चलना (Reverse Walking) होगा. जी हां, रेट्रो वॉकिंग का मतलब होता है रिवर्स वॉकिंग या उल्टा चलना (Health Tips).

1. बर्न होती है ज्यादा कैलोरी (Burns More Calories)

3. दिल के लिए है फायदेमंद (Good For Heart)

5. कम पड़ता है घुटनों पर दबाव (Less Pressure On The Knees)