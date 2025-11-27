FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी क्यों हुई कैंसिल? पलक मुच्छल की मां ने बताई असली वजह

दिल्ली ब्लास्ट केस का आरोपी डॉक्टर आदिल पैसों के लिए था बेताब, व्हाट्सएप चैट से खुले कई राज

पीएम मोदी की ये 1 रुपये के ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी देखी क्या? 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री वॉच क्यों हो रही वायरल?

Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा

गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता

लाइफस्टाइल

पीएम मोदी की ये 1 रुपये के ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी देखी क्या? 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री वॉच क्यों हो रही वायरल?

इन दिनों सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी की एक खास घड़ी की चर्चा हो रही है और ये घड़ी बेहद खास तरीके से बनी भी है. चलिए जानें क्या है इस घड़ी में खास की ये वायरल हो रही है.

ऋतु सिंह | Nov 27, 2025, 07:44 AM IST

1.पीएम मोदी की एक अनोखी घड़ी ने सबका ध्यान खींचा

पीएम मोदी की एक अनोखी घड़ी ने सबका ध्यान खींचा
1

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहनावे को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. चाहे वह लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का भाषण हो या विदेश यात्राएँ, पारंपरिक, राज्य-विशिष्ट पगड़ी पहनने से लेकर 'आधी बाजू' वाले कुर्ते के साथ करीने से सिलवाए गए जैकेट पहनने तक, मोदी 'स्टाइल स्टेटमेंट' बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. उनके हर पहनावे में भारतीय संस्कृति और स्वदेशी का एक खास स्पर्श होता है. हाल ही में, उनकी कलाई पर पहनी एक अनोखी घड़ी ने सबका ध्यान खींचा, जिसने 'फ़ैशन' जगत में चर्चा का विषय बना दिया है.
 

2.मोदी की घड़ी स्वदेशी ब्रांड की है

मोदी की घड़ी स्वदेशी ब्रांड की है
2

प्रधानमंत्री द्वारा पहनी गई विशेष घड़ी स्वदेशी ब्रांड 'जयपुर वॉच कंपनी' का 'रोमन बाग़' मॉडल है. इस 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री घड़ी ने एक बार फिर भारतीय शिल्पकला को विश्व पटल पर ला खड़ा किया है.
 

3.घड़ी के डायल पर एक बहुत ही दुर्लभ और ऐतिहासिक वस्तु अंकित है

घड़ी के डायल पर एक बहुत ही दुर्लभ और ऐतिहासिक वस्तु अंकित है
3

इस घड़ी की सबसे खास बात यह है कि यह महज एक घड़ी नहीं है, बल्कि भारतीय विरासत और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा का प्रतीक है. इस घड़ी के डायल पर एक बहुत ही दुर्लभ और ऐतिहासिक वस्तु अंकित है, जो प्रधानमंत्री के 'स्वदेशी' प्रेम का प्रतीक है:
 

4.ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी

ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी
4

इस घड़ी में 1947 का प्रामाणिक 1 रुपये का सिक्का इस्तेमाल किया गया है. इस सिक्के पर भारत का प्रतिष्ठित 'वॉकिंग टाइगर' अंकित है. 1947 ब्रिटिश शासन के तहत आखिरी सिक्का था और उसी साल भारत को आज़ादी मिली थी. यह सिक्का सिर्फ़ एक डिज़ाइन नहीं है, बल्कि आज़ादी की ओर भारत की यात्रा और एक नई पहचान बनाने का प्रतीक है. प्रधानमंत्री द्वारा इस घड़ी को पहनने से उनके 'मेक इन इंडिया' विज़न को एक मज़बूत समर्थन मिला है.
 

5.मोदी की घड़ी की कीमत

मोदी की घड़ी की कीमत
5

हालांकि यह घड़ी एक रुपये के सिक्के से बनी है, लेकिन इसकी कीमत साधारण नहीं है. इस लग्जरी घड़ी 'रोमन बाग' की कीमत आमतौर पर ₹ 55,000 से ₹ ​​60,000 (पचास हजार से साठ हजार रुपये) के बीच होती है. यह 43 मिमी घड़ी मजबूत स्टेनलेस स्टील से बनी है और सटीकता के लिए विश्वसनीय जापानी मियोटा ऑटोमैटिक मूवमेंट का उपयोग करती है.
 

6. भारतीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देना

भारतीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देना
6

इस कीमत को लक्जरी घड़ियों की दुनिया में 'प्रवेश स्तर की लक्जरी' माना जाता है, लेकिन इसका ऐतिहासिक मूल्य और स्वदेशी निर्माण इस घड़ी को बेहद खास बनाते हैं. जयपुर वॉच कंपनी के संस्थापक गौरव मेहता के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेशी ब्रांड की घड़ी चुनने से लोगों का भारतीय शिल्प कौशल और स्वदेशी आंदोलन में विश्वास बढ़ा है.

