भारत की की पहली रेड कॉर्पेट रोड देखी क्या आपने? जानिए क्यों इस पूरी सड़क को लाल रंग दिया गया है?

8 . चालकों को गति धीमी करने के लिए बाध्य करना है

एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार ये लाल सड़क संकेत चालकों को गति धीमी करने के लिए बाध्य करते हैं. इससे गति अवरोधकों या बड़े साइनबोर्डों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. यह विधि सरल है और इसके परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं. भारत में यह अपनी तरह की पहली विधि है. इस मॉडल का उपयोग जंगलों और वन्यजीव क्षेत्रों से गुजरने वाले अन्य राजमार्गों पर भी किया जा सकता है.

