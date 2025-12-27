FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत की की पहली रेड कॉर्पेट रोड देखी क्या आपने? जानिए क्यों इस पूरी सड़क को लाल रंग दिया गया है?

क्या आपने भारत की पहले रेड कॉर्पेट सड़क देखी है क्या? पहली बार किसी खास कारण से इस राज्य के शहर में एक खास रोड को लाल रंग से पेंट किया गया है. चलिए जानें ये जगह कहां है और इस सड़क को लाल करने के पीछे कारण क्या है?

ऋतु सिंह | Dec 27, 2025, 06:41 AM IST

1.ऐसी लाल सड़क देखी है?

ऐसी लाल सड़क देखी है?
1

आमतौर पर आपने काली सड़क पर सफेद या पीली धारियाँ और चिह्न देखे होंगे. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी लाल सड़क देखी है? दूर से देखकर ऐसा लगता है मानों रेड कॉर्पेट बिछा हो.
 

2. सफेद या पीली धारियां रोड पर होती हैं लेकिन लाल रंग...

सफेद या पीली धारियां रोड पर होती हैं लेकिन लाल रंग...
2

आम तौर पर सड़कें काली होती हैं जिन पर सफेद या पीली धारियां बनी होती हैं, जो यातायात संकेत होते हैं. लेकिन अब एक लाल रंग की सड़क है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस सड़क ने सबका ध्यान आकर्षित किया है.
 

3.यह भारत की पहली लाल सड़क है

यह भारत की पहली लाल सड़क है
3

जी हां, यह भारत की पहली लाल सड़क है. पूरी सड़क लाल रंग से रंगी हुई है. यह राष्ट्रीय राजमार्ग 45 है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के एक हिस्से पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तक 5 मिमी मोटी लाल रंग की मार्किंग लगाई है.

4.मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है ये सड़क

मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है ये सड़क
4

असल में ये राजमार्ग का यह वन क्षेत्र मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है. यह हिस्सा वीरंगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य से होकर जाता है. 2023 में वीरंगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का सातवां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था. यह क्षेत्र सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है.

5.बाघ, तेंदुए, हिरण तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आ जाते हैं

बाघ, तेंदुए, हिरण तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आ जाते हैं
5

यहां बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 26 है. इसके परिणामस्वरूप, राजमार्ग का यह हिस्सा वन्यजीव संघर्षों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो गया है. बाघ, तेंदुए, हिरण और अन्य जानवर सड़क पार करते समय तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आ चुके हैं
 

6. दो साल में करीब 237 दुर्घटनाएं हुई हैं

दो साल में करीब 237 दुर्घटनाएं हुई हैं
6

सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश में वन्यजीवों और वाहनों के बीच 237 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 94 जानवरों की मौत हुई है. राष्ट्रीय राजमार्ग 45 का यह हिस्सा पहले एक खतरनाक क्षेत्र माना जाता था.
 

7. वन्यजीवों की रक्षा और चालकों को सतर्क करती हैं ये लाल सड़क

वन्यजीवों की रक्षा और चालकों को सतर्क करती हैं ये लाल सड़क
7

इसलिए, इसका उद्देश्य चालकों को पहले से चेतावनी देना और वन्यजीवों की रक्षा करना है. इसका रंग इतना चमकीला है कि चालक दूर से ही आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई जंगली इलाका आ रहा है. सड़क की सतह थोड़ी उभरी हुई है, जिससे वाहनों के गुजरने पर हल्का झटका लगता है और वे स्वतः ही गति धीमी कर लेते हैं.
 

8.चालकों को गति धीमी करने के लिए बाध्य करना है

चालकों को गति धीमी करने के लिए बाध्य करना है
8

एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार ये लाल सड़क संकेत चालकों को गति धीमी करने के लिए बाध्य करते हैं. इससे गति अवरोधकों या बड़े साइनबोर्डों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. यह विधि सरल है और इसके परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं. भारत में यह अपनी तरह की पहली विधि है. इस मॉडल का उपयोग जंगलों और वन्यजीव क्षेत्रों से गुजरने वाले अन्य राजमार्गों पर भी किया जा सकता है.

