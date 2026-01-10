FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

WPL 2026 का पहला मैच जीतने के बाद RCB को लगा तगड़ा झटका, चोट के कारण दो हफ्तो के लिए बाहर हुई ये ऑलराउंडर

WPL 2026 का पहला मैच जीतने के बाद RCB को लगा तगड़ा झटका, चोट के कारण दो हफ्तो के लिए बाहर हुई ये ऑलराउंडर

'जो मेरी किस्मत में लिखा उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता', T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर शुभमन गिल का छलका दर्द

'जो मेरी किस्मत में लिखा उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता', T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर शुभमन गिल का छलका दर्द

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा? 

Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा?

नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का

नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का

क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा 

क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा

HomePhotos

लाइफस्टाइल

क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा 

Which honey is intoxicating?: शहद और उसके फायदे के बारे में तो आप जानते ही होंगें लेकिन क्या कभी आपने हरे रंग के शहद के बारे में सुना है? ये शहद बेहद खास ही नहीं महंगा भी होता है. इसकी कीमत सोने-चांदी के बराबर है.

ऋतु सिंह | Jan 10, 2026, 01:48 PM IST

1.शहद आयुर्वेद में दवा माना गया है

शहद आयुर्वेद में दवा माना गया है
1

शहद आयुर्वेद में दवा माना गया है लेकिन शायद ही कभी आपने हरे रंग के शहद को आयुर्वेदिक गुणों के बारे में जाना होगा. बेहद दुर्लभ ये शहद सोने-चांदी की तरह कीमती है. अब तक आपने सुनहरे रंग वाले शहद का स्वाद, फायदे जाने होंगे लेकिन आज आपको हरे रंग के शहद के बारे में बताएंगे. 
 

Advertisement

2.कैसे बनता है ये हरा शहद?

कैसे बनता है ये हरा शहद?
2

हरे रंग वाला शहद नेचर का एक करिश्मा कह सकते हैं ये शहद बहुत ही कम मात्रा में होता है और इसके आयुर्वेदिक गुण भी बहुत हैं इसलिए इसकी तुलना सोने-चांदी जैसे रत्नों से की जाती है.इस शहद की खासियत ये है कि इसे बनाने वाली मधुमक्खियों की संख्या भी बहुत कम है. दरअसल यह हरा शहद तब बनता है जब मधुमक्खियां हरे रंग के फूलों का रस चूसती हैं और हरे रंग का रस बहुत कम मधुमक्खियां चूसती हैं.
 

3.क्यों होता है शहद का रंग हरा?

क्यों होता है शहद का रंग हरा?
3

ये शहद नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है क्योंकि वो जगह मैड हनी, ग्रेनोटॉक्सिन से भरपूर होता है. यहां की मधुमक्खियां जब इनका रस लेती हैं और शहद बनात हैं तो वो हल्का हरा या गहरा हरे रंग का होता है. खास बात ये है कि इस शहद का रंग जंगली फूलों, खनिजों या वातावरण के कारण ही हरा होता है. 
 

4.गुरुंग समुदाय के शिकारी निकालते हैं ये शहद

गुरुंग समुदाय के शिकारी निकालते हैं ये शहद
4

ये हिमालयी मधुमक्खियां 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर चट्टानों पर अपने छत्ते बनाती हैं. गुरुंग समुदाय के शिकारी खतरनाक स्टंट दिखाते हुए बांस की सीढ़ियों पर चढ़कर इस शहद को निकालते हैं. आम शहद निकालने की तुलना में इसे निकालने में कई लोगों की जरुरत होती है. 
 

TRENDING NOW

5.इसकी कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

इसकी कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
5

यह काम साल में सिर्फ दो बार किया जाता है और मधुमक्खियों को एक किलोग्राम शहद बनाने में अपना पूरा जीवन लग जाता है. इसकी कीमत 100 ग्राम के लिए 200 डॉलर तक पहुँच जाती है, यानी यह सोने-चांदी की तरह लाखों रुपये का होता है.
 

6.हरे शहद के क्या फायदे हैं?

हरे शहद के क्या फायदे हैं?
6

 यह शहद न केवल मीठा होता है, बल्कि इससे हल्का नशा भी होता है, जिसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है. हरा शहद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, सूजन कम करता है और तनाव घटाने में मदद करता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक यौगिक पाचन सुधारते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं और शरीर को डिटॉक्स करते हैं. सीमित मात्रा में यह मानसिक शांति और हल्का रिलैक्सेशन भी देता है.

7.ज्यादा सेवन हानिकारक है

ज्यादा सेवन हानिकारक है
7

हालांकि, इसका अधिक सेवन हानिकारक भी हो सकता है. दुनिया के सबसे महंगे शहद में तुर्की का 'एल्विस हनी' और 'सैंटोरिनी हनी' शामिल हैं, जो 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफाओं में तैयार किए जाते हैं. इनकी कीमत 10,000 यूरो प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाती है. यह शहद हरे रंग का होता है और इसमें एक विशेष रंग होता है. भारत के हिमालयी जंगलों में भी जंगली शहद पाया जाता है, लेकिन हरा शहद बहुत दुर्लभ है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा? 
Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा?
नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का
नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का
क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा 
क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा
इस देश में हर 60 मिनट में मरते हैं 1,200 लोग, जानें टॉप 10 कंट्रीज में भारत किस स्थान पर
इस देश में हर 60 मिनट में मरते हैं 1,200 लोग, जानें टॉप 10 कंट्रीज में भारत किस स्थान पर
‘The Raja Saab’ छोड़िए! वीकेंड पर देखिए ये 5 Horror Comedy Films, छूट जाएगी आपकी हंसी और कांप जाएगी रूह
‘The Raja Saab’ छोड़िए! वीकेंड पर देखिए ये 5 Horror Comedy Films, छूट जाएगी आपकी हंसी और कांप जाएगी रूह
MORE
Advertisement
धर्म
Birth Month Traits: अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं इन महीनों में जन्मे लोग, सोच समझकर लेते हैं हर फैसला
अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं इन महीनों में जन्मे लोग, सोच समझकर लेते हैं हर फैसला
Shukra Remedies: पैसों की किल्लत,तनाव और सुख सुविधाओं की कमी कुंडली में शुक्रदोष का देती है संकेत, जानें शुक्र मजबूत करने के उपाय
पैसों की किल्लत,तनाव और सुख सुविधाओं की कमी कुंडली में शुक्रदोष का देती है संकेत, जानें शुक्र मजबूत करने के उपाय
Rashifal 9 January 2026: मिथुन और कुंभ वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कुंभ वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Crystal Bracelets: क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
MORE
Advertisement