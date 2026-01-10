क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा 

2 . कैसे बनता है ये हरा शहद?

हरे रंग वाला शहद नेचर का एक करिश्मा कह सकते हैं ये शहद बहुत ही कम मात्रा में होता है और इसके आयुर्वेदिक गुण भी बहुत हैं इसलिए इसकी तुलना सोने-चांदी जैसे रत्नों से की जाती है.इस शहद की खासियत ये है कि इसे बनाने वाली मधुमक्खियों की संख्या भी बहुत कम है. दरअसल यह हरा शहद तब बनता है जब मधुमक्खियां हरे रंग के फूलों का रस चूसती हैं और हरे रंग का रस बहुत कम मधुमक्खियां चूसती हैं.

