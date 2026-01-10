क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 10, 2026, 01:48 PM IST
1.शहद आयुर्वेद में दवा माना गया है
शहद आयुर्वेद में दवा माना गया है लेकिन शायद ही कभी आपने हरे रंग के शहद को आयुर्वेदिक गुणों के बारे में जाना होगा. बेहद दुर्लभ ये शहद सोने-चांदी की तरह कीमती है. अब तक आपने सुनहरे रंग वाले शहद का स्वाद, फायदे जाने होंगे लेकिन आज आपको हरे रंग के शहद के बारे में बताएंगे.
2.कैसे बनता है ये हरा शहद?
हरे रंग वाला शहद नेचर का एक करिश्मा कह सकते हैं ये शहद बहुत ही कम मात्रा में होता है और इसके आयुर्वेदिक गुण भी बहुत हैं इसलिए इसकी तुलना सोने-चांदी जैसे रत्नों से की जाती है.इस शहद की खासियत ये है कि इसे बनाने वाली मधुमक्खियों की संख्या भी बहुत कम है. दरअसल यह हरा शहद तब बनता है जब मधुमक्खियां हरे रंग के फूलों का रस चूसती हैं और हरे रंग का रस बहुत कम मधुमक्खियां चूसती हैं.
3.क्यों होता है शहद का रंग हरा?
ये शहद नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है क्योंकि वो जगह मैड हनी, ग्रेनोटॉक्सिन से भरपूर होता है. यहां की मधुमक्खियां जब इनका रस लेती हैं और शहद बनात हैं तो वो हल्का हरा या गहरा हरे रंग का होता है. खास बात ये है कि इस शहद का रंग जंगली फूलों, खनिजों या वातावरण के कारण ही हरा होता है.
4.गुरुंग समुदाय के शिकारी निकालते हैं ये शहद
ये हिमालयी मधुमक्खियां 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर चट्टानों पर अपने छत्ते बनाती हैं. गुरुंग समुदाय के शिकारी खतरनाक स्टंट दिखाते हुए बांस की सीढ़ियों पर चढ़कर इस शहद को निकालते हैं. आम शहद निकालने की तुलना में इसे निकालने में कई लोगों की जरुरत होती है.
5.इसकी कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
यह काम साल में सिर्फ दो बार किया जाता है और मधुमक्खियों को एक किलोग्राम शहद बनाने में अपना पूरा जीवन लग जाता है. इसकी कीमत 100 ग्राम के लिए 200 डॉलर तक पहुँच जाती है, यानी यह सोने-चांदी की तरह लाखों रुपये का होता है.
6.हरे शहद के क्या फायदे हैं?
यह शहद न केवल मीठा होता है, बल्कि इससे हल्का नशा भी होता है, जिसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है. हरा शहद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, सूजन कम करता है और तनाव घटाने में मदद करता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक यौगिक पाचन सुधारते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं और शरीर को डिटॉक्स करते हैं. सीमित मात्रा में यह मानसिक शांति और हल्का रिलैक्सेशन भी देता है.
7.ज्यादा सेवन हानिकारक है
हालांकि, इसका अधिक सेवन हानिकारक भी हो सकता है. दुनिया के सबसे महंगे शहद में तुर्की का 'एल्विस हनी' और 'सैंटोरिनी हनी' शामिल हैं, जो 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफाओं में तैयार किए जाते हैं. इनकी कीमत 10,000 यूरो प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाती है. यह शहद हरे रंग का होता है और इसमें एक विशेष रंग होता है. भारत के हिमालयी जंगलों में भी जंगली शहद पाया जाता है, लेकिन हरा शहद बहुत दुर्लभ है.
