क्या आपका अपना ही बन गया है सबसे बड़ा दुश्मन? जानिए कैसे पहचाने ऐसे रिश्ते और खुद को संभालने का तरीका

2 . घर के भीतर का विरोध ज्यादा खतरनाक क्यों माना गया?

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रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ी ताकत होता है. लेकिन जब यही भरोसा टूटता है, तो इंसान अंदर से कमजोर होने लगता है. परिवार का व्यक्ति आपकी आदतों, डर, भावनाओं और कमजोरियों को सबसे ज्यादा जानता है. यही वजह है कि उसका व्यवहार मानसिक रूप से ज्यादा असर डालता है.

चाणक्य नीति में कहा गया है कि कई बार अपने लोग ही ईर्ष्या, तुलना या स्वार्थ की वजह से विरोध करने लगते हैं. यह विरोध हमेशा खुलकर नहीं दिखता. कभी तानों के रूप में, कभी अपमान के रूप में और कभी आपकी छवि खराब करने की कोशिश में सामने आता है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि लगातार नकारात्मक माहौल में रहने से आत्मविश्वास और मानसिक शांति दोनों प्रभावित होते हैं. (फोटो एआई)

