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क्या आपका अपना ही बन गया है सबसे बड़ा दुश्मन? जानिए कैसे पहचाने ऐसे रिश्ते और खुद को संभालने का तरीका

Chanakya Niti on enemies: हर इंसान को लगता है कि उसका सबसे बड़ा खतरा बाहर की दुनिया में है. कोई ऑफिस में विरोध करता है, कोई पड़ोसी जलता है या कोई प्रतिद्वंद्वी आगे बढ़ने से रोकता है. लेकिन सबसे मुश्किल स्थिति तब होती है, जब विरोध घर के अंदर से शुरू हो जाए.

ऋतु सिंह | May 17, 2026, 04:42 PM IST

1. असली चुनौती अपनों से मिलती है

असली चुनौती अपनों से मिलती है
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कई लोग रिश्तों में ऐसी मानसिक थकान झेलते हैं, जहां सामने वाला अपना होकर भी लगातार चोट पहुंचाता है. यही वजह है कि आज के दौर में लोग सिर्फ आर्थिक तनाव नहीं, बल्कि पारिवारिक तनाव से भी टूट रहे हैं. चाणक्य नीति इसी छिपे हुए खतरे को लेकर गहरी बात करती है. आचार्य चाणक्य का मानना था कि बाहर के शत्रु से बचना आसान है, क्योंकि वह सामने दिखता है. असली चुनौती उस व्यक्ति से होती है, जो आपके करीब रहकर आपकी कमजोरियों को हथियार बना लेता है. (फोटो एआई)
 

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2.घर के भीतर का विरोध ज्यादा खतरनाक क्यों माना गया?

घर के भीतर का विरोध ज्यादा खतरनाक क्यों माना गया?
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रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ी ताकत होता है. लेकिन जब यही भरोसा टूटता है, तो इंसान अंदर से कमजोर होने लगता है. परिवार का व्यक्ति आपकी आदतों, डर, भावनाओं और कमजोरियों को सबसे ज्यादा जानता है. यही वजह है कि उसका व्यवहार मानसिक रूप से ज्यादा असर डालता है.

चाणक्य नीति में कहा गया है कि कई बार अपने लोग ही ईर्ष्या, तुलना या स्वार्थ की वजह से विरोध करने लगते हैं. यह विरोध हमेशा खुलकर नहीं दिखता. कभी तानों के रूप में, कभी अपमान के रूप में और कभी आपकी छवि खराब करने की कोशिश में सामने आता है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि लगातार नकारात्मक माहौल में रहने से आत्मविश्वास और मानसिक शांति दोनों प्रभावित होते हैं. (फोटो एआई)
 

3.कैसे समझें कि रिश्ते में छिपी है शत्रुता?

कैसे समझें कि रिश्ते में छिपी है शत्रुता?
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हर बहस या नाराजगी दुश्मनी नहीं होती, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति आपकी सफलता से खुश होने के बजाय असहज हो जाए, आपकी असफलता पर संतोष महसूस करे या बार-बार दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो यह रिश्ते में छिपे तनाव का संकेत हो सकता है.

कई बार लोग सामने मीठा व्यवहार करते हैं, लेकिन पीछे आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते रहते हैं. कुछ लोग परिवार के दूसरे सदस्यों को भी आपके खिलाफ भड़काने लगते हैं. ऐसे व्यवहार लंबे समय तक जारी रहें, तो यह सिर्फ रिश्ते की समस्या नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी बन सकता है. (फोटो एआई)
 

4.रिश्तों में ईर्ष्या क्यों बढ़ रही है?

रिश्तों में ईर्ष्या क्यों बढ़ रही है?
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आज सोशल मीडिया और तुलना के दौर में परिवारों के भीतर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है. किसकी नौकरी बेहतर है, किसकी कमाई ज्यादा है या किसे ज्यादा सम्मान मिल रहा है-ये बातें कई बार रिश्तों में दूरी पैदा कर देती हैं. चाणक्य ने सदियों पहले ही कहा था कि ईर्ष्या और लालच रिश्तों को भीतर से कमजोर कर देते हैं. आधुनिक जीवन में यह बात और ज्यादा दिखाई देती है.

खास बात यह है कि कई लोग अपनी असुरक्षा छिपाने के लिए दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं. यही मानसिकता धीरे-धीरे रिश्तों में कटुता पैदा कर देती है.(फोटो एआई)
 

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5.ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?

ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
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चाणक्य नीति भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय रणनीतिक व्यवहार पर जोर देती है. अगर कोई व्यक्ति लगातार मानसिक तनाव दे रहा हो, तो हर बार बहस करना जरूरी नहीं होता.

कई मामलों में दूरी बनाना, निजी बातें सीमित रखना और शांत रहना ज्यादा प्रभावी माना जाता है. बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाने से स्थिति और खराब हो सकती है.

विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि अगर परिवार का माहौल लगातार मानसिक दबाव पैदा कर रहा हो, तो भरोसेमंद लोगों से बात करना और भावनात्मक सीमाएं तय करना जरूरी है. (फोटो एआई)
 

6.चाणक्य की सबसे बड़ी सीख क्या है?

चाणक्य की सबसे बड़ी सीख क्या है?
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चाणक्य नीति सिर्फ राजनीति या रणनीति की किताब नहीं मानी जाती, बल्कि रिश्तों और व्यवहार को समझने का भी गहरा मार्गदर्शन देती है. इसकी सबसे बड़ी सीख यही है कि हर रिश्ते में आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय विवेक बनाए रखना जरूरी है.

आज के समय में जब मानसिक तनाव और रिश्तों की जटिलताएं तेजी से बढ़ रही हैं, तब यह समझना और भी जरूरी हो जाता है कि हर लड़ाई का जवाब गुस्सा नहीं होता. कई बार खुद को बचाना ही सबसे बड़ी जीत होती है.(फोटो एआई)

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