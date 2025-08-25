Hartalika Teej Mehndi Design: हरतालिका तीज के दिन हाथों पर लगाएं खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज पर सियासत गर्म, अरविंद केजरीवाल बोले – 'खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है'
लाइफस्टाइल
Aman Maheshwari | Aug 25, 2025, 11:22 AM IST
1.हरतालिका तीज
26 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा. यह व्रत महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर तैयार होती हैं.
2.मेहंदी डिजाइन
महिलाएं हाथों को खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाती हैं. यहां से आप लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन को लगा सकती हैं. यहां नए और खूबसूरत डिजाइन दिए गए हैं.
3.Hartalika Teej Mehndi Designs
हाथों पर ऊपर तक भरे हुए मेहंदी के डिजाइन को लगाना है तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं. इस डिजाइन में आपके हाथ खूबसूरत लगेंगे.
4.Hartalika Teej Mehndi Designs
सिर्फ हथेली को मेहंदी से सजाने के लिए आप इस डिजाइन को ट्राई कर सकती हैं. यह बेहद खूबसूरत मेहंदी डिजाइन है.
5.Hartalika Teej Mehndi Designs
हाथों के पीछे मेहंदी के लिए यह डिजाइन परफेक्ट है. आप इस मेहंदी डिजाइन से हाथों को खूबसूरत बना सकते हैं.
6.Hartalika Teej Mehndi Designs
उंगलियों पर मेहंदी लगाने के लिए यह डिजाइन अच्छा है. फिंगर के लिए इन मेहंदी डिजाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं.