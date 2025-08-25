Hartalika Teej Mehndi Design: हरतालिका तीज के दिन हाथों पर लगाएं खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

1 . हरतालिका तीज

1

26 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा. यह व्रत महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर तैयार होती हैं.