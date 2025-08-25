Twitter
SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज पर सियासत गर्म, अरविंद केजरीवाल बोले – 'खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है'

पहले विराट-रोहित और पुजारा... एक बार फिर टूटेगा भारतीय फैंस का दिल, ये 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास

Dream11 और BCCI की डील खत्म! एशिया कप में बदली जाएगी टीम इंडिया की जर्सी; जानिए पूरा मामला

Ganesh Chaturthi 2025: इस दिन है गणेश चतुर्थी, जानें गणपति पूजा से लेकर स्थापना की विधि और शुभ मुहूर्त

Delhi Metro ने दी महंगी सवारी की 'सौगात', AAP ने कहा- 'BJP ने चुनाव के बाद हर वर्ग को परेशान किया'

PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance

Uric Acid Remedy: इस चटनी की तासीर से कम होने लगेगा यूरिक एसिड, खोखली हो रही हड्डियों में आ जाएगी जान

झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

Ganesh Chaturthi 2025: घर में किस रंग की गणपति प्रतिमा स्थापित करना होता है शुभ? जानें गणेश जी स्थापना की विधि

Hartalika Teej Mehndi Design: हरतालिका तीज के दिन हाथों पर लगाएं खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

Hartalika Teej Mehndi Design: हरतालिका तीज के दिन हाथों पर लगाएं खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

हरतालिका तीज के शुभ अवसर पर महिलाएं यहां से लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं. यहां पर खूबसूरत मेहंदी के डिजाइन दिये गए हैं.

Aman Maheshwari | Aug 25, 2025, 11:22 AM IST

1.हरतालिका तीज

हरतालिका तीज
1

26 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा. यह व्रत महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर तैयार होती हैं.

2.मेहंदी डिजाइन

मेहंदी डिजाइन
2

महिलाएं हाथों को खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाती हैं. यहां से आप लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन को लगा सकती हैं. यहां नए और खूबसूरत डिजाइन दिए गए हैं.

3.Hartalika Teej Mehndi Designs

Hartalika Teej Mehndi Designs
3

हाथों पर ऊपर तक भरे हुए मेहंदी के डिजाइन को लगाना है तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं. इस डिजाइन में आपके हाथ खूबसूरत लगेंगे.

4.Hartalika Teej Mehndi Designs

Hartalika Teej Mehndi Designs
4

सिर्फ हथेली को मेहंदी से सजाने के लिए आप इस डिजाइन को ट्राई कर सकती हैं. यह बेहद खूबसूरत मेहंदी डिजाइन है.

5.Hartalika Teej Mehndi Designs

Hartalika Teej Mehndi Designs
5

हाथों के पीछे मेहंदी के लिए यह डिजाइन परफेक्ट है. आप इस मेहंदी डिजाइन से हाथों को खूबसूरत बना सकते हैं.

6.Hartalika Teej Mehndi Designs

Hartalika Teej Mehndi Designs
6

उंगलियों पर मेहंदी लगाने के लिए यह डिजाइन अच्छा है. फिंगर के लिए इन मेहंदी डिजाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं.

7.Hartalika Teej Mehndi Designs

Hartalika Teej Mehndi Designs
7

इन सभी मेहंदी डिजाइन में आपके हाथ खूबसूरत लगेंग. आप इनसे अपनी हथेलियों को सजा सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

