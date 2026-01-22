FacebookTwitterYoutubeInstagram
Census 2027: पहले चरण में मकानों की गिनती... जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 23 और 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो के इन स्टेशनों पर बदल जाएगी एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, जानें पूरी डिटेल

युवराज मेहता का वो आखिरी वीडियो, जिसमें बेबस होकर मदद की गुहार लगाता दिखा इंजीनियर

Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

लाइफस्टाइल

Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Hardballing Dating: जेन जेड (Zen-Z) के बीच डेटिंग से जुड़े नए-नए ट्रेंड और टर्म्स आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. रिश्तों को लेकर इनका नजरिया बहुत ही अलग है. यही वजह है कि इनके डेटिंग पैटर्न भी लगातार बदलते रहते हैं और ये चर्चा में भी बने रहते हैं. 

Abhay Sharma | Jan 22, 2026, 09:15 PM IST

1.Hardballing Dating क्या है? 

Hardballing Dating क्या है? 
1

ऐसा ही एक नया डेटिंग ट्रेंड इन दिनों चर्चा में बना हुआ है, जिसे हार्डबाॅलिंग डेटिंग कहा जा रहा है. सुनने में यह ट्रेंड भले ही आपको सख्त लग रहा हो, पर असल में यह भावनात्मक ईमानदारी की मांग है. कंफ्यूजन, सिचुएशनशिप और टाइम पास डेटिंग से परे इस डेटिंग में मिक्स्ड सिग्नल्स के लिए कोई जगह नहीं है. इसमें डेटिंग की शुरुआत में ही अपनी नीयत, सीमाएं और लक्ष्य को साफ कर दिया जाता है.

2.घुमा-फिरा कर नहीं होती बात

घुमा-फिरा कर नहीं होती बात
2

इस नए डेटिंग ट्रेंड में घुमाकर बात नहीं होती, सीधे और साफ शब्दों में बताया जाता है कि रिश्ता चाहिए या नहीं, भविष्य क्या है और उम्मीदें कितनी गंभीर हैं. यानी शादी चाहिए या नहीं, लंबा रिश्ता चाहिए या कैजुअल डेटिंग करनी है, बच्चों, करियर, कमिटमेंट को लेकर सोच क्या है, सबकुछ पहले ही साफ कर लिया जाता है. यानी जेन जी अब 'देखते हैं क्या होता है' वाले रिश्ते में नहीं फंसना चाहती है. 

3.क्यों बढ़ रहा हार्डबॉलिंग का चलन? 

क्यों बढ़ रहा हार्डबॉलिंग का चलन? 
3

Zen-Z अब भावनात्मक थकावट यानी बार-बार टूटते रिश्तों की थकान से दूर रहना चाहते हैं. इसके अलावा समय की कीमत- करियर और आत्म उन्नति को प्राथमिकता, सिचुएशनशिप से दूरी यानी रिश्तों में अस्पष्टता से बचना, मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता, डिजिटल डेटिंग से दूरी यानी डेटिंग ऐप्स पर खोखले रिश्ते से दूर रहने की चाह में इस नए ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं. 

4.कैसे काम करता है हार्डबाॅलिंग? 

कैसे काम करता है हार्डबाॅलिंग? 
4

इसमें पहली या दूसरी डेट में ही उम्मीदें साफ हो जाती हैं. सीमाएं पहले से तय की जाती हैं और किसी भी तरह के मिक्स्ड सिग्नल्स की कोई जगह नहीं होती है. इतना ही नहीं अगर सामने वाला रेडी नहीं तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है. 

 

5.जानें क्या हैं इसके फायदे और नुकसान

जानें क्या हैं इसके फायदे और नुकसान
5

फायदों की अगर बात करें तो इसमें समय और भावनाओं की बचत होती है. टाॅक्सिक रिश्तों से दूरी बनती है. भावनात्मक परिपक्व रिश्ता मजबूत बनाती है. स्पष्टता के साथ रिश्ता निभाया जाता है और रिश्ते के बीच आत्मसम्मान बना रहता है. हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोगों को यह यह ज्यादा डायरेक्त लग सकता है. शुरुआती चरण में ही रिश्ता टूट जाता है, लचीलापन कम होता है और इमोशनल बाॅन्डिंग बनने से पहले ही अंत हो जाता है. 

Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
